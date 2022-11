Les États-Unis et l’Angleterre commencent le jeu de groupe, le Qatar perd

La Coupe du monde a débuté au Qatar, après des années d’attente, et ESPN vous a couvert pour le plus grand événement sportif du monde.

Nous avons vu la cérémonie d’ouverture, les discours d’avant-match et les actes musicaux (oui, c’était BTS là-bas !). Nous avons vu le premier but refusé par le VAR lors de la Coupe du monde (bravo, Enner Valencia, pour avoir répondu à cette question triviale) et nous avons également vu les premiers buts autorisés lors de la Coupe du monde (encore une fois, félicitations à Enner Valence, dont les deux buts ont donné à l’Équateur une victoire sur le pays hôte, le Qatar.)

Assurez-vous de vous renseigner auprès d'ESPN tout au long du tournoi car nous apportons les dernières nouvelles du Qatar. Allons-y.

Le plomb : les États-Unis ! ETATS-UNIS! ETATS-UNIS!

Le match du groupe B commence tôt lundi matin alors que l’Angleterre affronte l’Iran au stade international de Khalifa (8 h HE), mais ce n’est que l’apéritif d’un délicieux plat principal alors que les États-Unis commencent leur tournoi contre Gareth Bale et le Pays de Galles au stade Al Rayyan. (14 h HE).

Giovanni Reyna, à gauche, et Christian Pulisic, à droite, devront être en pleine forme si l’USMNT veut avoir un impact lors de la Coupe du monde 2022. Tim Nwachukwu/Getty Images

Pour l’USMNT, il est impératif qu’ils prennent un bon départ alors que l’Angleterre attend son deuxième match de groupe. Le Pays de Galles offre beaucoup de menace grâce à son talisman, Gareth Bale – qui a fait quelques camées notables lors de la course du LAFC à la Coupe MLS 2022 cette saison – mais les États-Unis revendiquent leur effectif complet de stars, dirigé par Christian Pulisic, et seront désireux de rattraper ce qu’ils ont raté à Russie 2018. (Nous ne mentionnerons pas Couva. Nous ne mentionnerons pas Couva.)

Tyler Adams a été nommé capitaine, faisant de lui le plus jeune skipper américain à une Coupe du monde depuis Harry Keough en 1950, et ils ont eu la chance d’éviter des blessures importantes lors de la préparation d’avant-tournoi, ce que l’on ne peut pas dire de la France (Karim Benzema a été exclu samedi), le Sénégal (Sadio Mane a été exclu jeudi) ou la Belgique (l’attaquant Romelu Lukaku est déjà absent pour son premier match de groupe). Les États-Unis ont également reçu de bonnes nouvelles sous la forme du défenseur Sergino Dest et du milieu de terrain Weston McKennie qui ont passé des tests de condition physique pour affronter le Pays de Galles.

Ils ont également reçu un message opportun de chez eux, gracieuseté de US Soccer, avant leur premier match …

A 24 heures du plus grand moment de leur vie, les familles des 26 #USMNT les joueurs envoient une “bonne chance” sincère de chez eux ❤️💙🇺🇸 pic.twitter.com/sh8fLRQtsP — Équipe nationale masculine de football des États-Unis (@USMNT) 20 novembre 2022

Avant le match, Sam Borden a rencontré l’homme responsable de l’alimentation de l’équipe à Doha, tandis que Luis Miguel Echegaray a parlé au fantastique attaquant Tim Weah de ses racines footballistiques et de ce que cette Coupe du monde signifie pour lui. L’entraîneur Gregg Berhalter pense que son équipe “peut battre n’importe qui” au Qatar… il sera donc mis à l’épreuve par les Gallois lundi. Pas de pression alors !!

Nouvelles et notes

Le pays hôte, le Qatar, a subi une défaite 2-0 contre l’Équateur lors du match d’ouverture de la Coupe du monde, avec des scènes bizarres de supporters locaux partant en masse bien avant le coup de sifflet final pour laisser un environnement largement pro-Équateur pendant une grande partie de la seconde mi-temps. Nous avons couvert le surréalisme du premier jour ainsi que la mauvaise performance de l’équipe nationale du Qatar dans ce qui était essentiellement leur premier match pour le public mondial. Pendant ce temps, les supporters équatoriens ont été capturés en train de scander “nous voulons de la bière” alors que les supporters du Qatar partaient tôt.

Est-ce un signe de surpeuplement et de problèmes logistiques à venir ? La fan zone officielle de la Coupe du monde à Al Bidda a été tellement submergée par les fans essayant d’entrer qu’elle a fermé l’accès. Le lieu a une capacité annoncée de 40 000 personnes, mais les services de sécurité ont été contraints de repousser les fans à l’approche des différents points d’entrée, rapporte Tom Hamilton.

Le capitaine anglais Harry Kane a déclaré aux médias qu’il porterait toujours le brassard “OneLove” malgré les menaces d’amende et de carton jaune signalées au coup d’envoi alors que diverses équipes européennes se battent avec la FIFA sur le bilan des droits de l’homme du pays hôte. Dit Kane, “Je pense que nous avons clairement indiqué en tant qu’équipe, en tant que personnel et organisation que nous voulons porter le brassard … Je pense que nous avons clairement indiqué que nous voulons le porter.”

Avant leur match contre l’Angleterre, le défenseur iranien Ehsan Hajsafi a été le premier membre de L’équipe Melli manifester son soutien apparent aux manifestations anti-gouvernementales dans son pays. “Ils doivent savoir que nous sommes avec eux. Et nous les soutenons. Et nous sympathisons avec eux concernant les conditions. Nous devons accepter que les conditions dans notre pays ne sont pas bonnes et que notre peuple n’est pas content”, a-t-il ajouté. “Nous sommes ici, mais cela ne signifie pas que nous ne devons pas être leur voix ou que nous ne devons pas les respecter.”

Le Brésil est l’un des premiers à remporter le trophée au Qatar, mais qui jouera le match du Groupe G de jeudi contre la Serbie ? En ce moment, tout est une question de mauvaise direction. “Nous n’avons aucune idée de qui est le onze de départ : nous sommes curieux de savoir ce que décidera l’entraîneur et la compétition est acharnée pour s’assurer une place”, a déclaré dimanche le défenseur Alex Sandro.

Les meilleurs morceaux d’aujourd’hui

Mark Ogden a profité du Qatar contre l’Équateur dans un bar des sports à Doha, tandis que Tom Hamilton s’est imprégné des images et des sons de la fan zone surpeuplée.

jouer 0:51 Mark Ogden partage son expérience de regarder le match d’ouverture de la Coupe du monde depuis un bar à Doha.

Dix stars blessées forcées de manquer la Coupe du monde

Ballon d’Or 2022 Karim Benzema était la dernière superstar à être exclue pour blessure depuis la finalisation des équipes. Qui d’autre manque?

Qu’est-ce qu’il y a demain

– Angleterre vs Iran (Groupe B, 8 h HE) : Les Three Lions ont été l’équipe ultime “presque là” ces dernières années, terminant quatrième à la Coupe du monde 2018, puis deuxième aux Championnats d’Europe. Que peuvent-ils accomplir cette fois-ci ? Si vous avez entendu leur nouvel hymne (enfin, la dernière version de leur refrain familier), alors “le football rentre à la maison pour Noël”, mais ils devront commencer fort contre une équipe iranienne qui ne montrera aucune peur.

– Sénégal vs Pays-Bas (Groupe A, 11h HE) : Nous supposons que ces deux équipes seront qualifiées pour les huitièmes de finale, mais la victoire de l’Équateur sur le Qatar signifie qu’un résultat décisif pour une équipe ici pourrait signifier la mort de l’autre. Cody Gakpo est susceptible de jouer le rôle de meneur de jeu dans l’attaque néerlandaise, et avec raison – lisez notre profil de la prochaine grande cible de transfert ici – tandis que le Sénégal essaie de trouver un moyen de remplacer le talisman blessé Mane, qui a été gouverné. hors de la Coupe du monde jeudi.

– États-Unis vs Pays de Galles (Groupe B, 14 h HE) : Que dire de plus? La pression est sur Berhalter & Co. pour rencontrer le battage médiatique vertigineux à la maison avec trois points contre une équipe du Pays de Galles qui pourrait être plus dure qu’elle n’en a l’air.

Quoi d’autre a attiré notre attention

Nous avons eu notre première utilisation du VAR lors de la Coupe du monde en tant que but à la troisième minute d’Enner Valencia – qui aurait été le but le plus rapide jamais enregistré lors d’un match d’ouverture de la Coupe du monde – et Dale Johnson était sur place pour expliquer pourquoi l’appel avait été fait.

jouer 1:25 Dale Johnson explique pourquoi l’Équateur a vu un but annulé dans des circonstances déroutantes lors du match d’ouverture de la Coupe du monde contre le Qatar.

Vos meilleurs paris (cotes via Caesars Sportsbook)

Voici ce que nous avons pour les deux premières journées de match.

GROUPE A

Pays-Bas (-160) contre Sénégal (+500), Nul +255

Manchette: Les Pays-Bas ont l’air bien mieux que l’Euro 2020 d’il y a un peu plus de 15 mois. Non Sadio Mane est un poignard pour le Sénégal. Je pense que les Néerlandais vont sortir en trombe, je vais reprendre 2,5 buts (+115).

Carr : Je reste à l’écart de celui-ci maintenant que Mane est sorti, mais ce prix de +500 sur le Sénégal est certainement tentant pour une équipe qui est toujours en défense.

Thomas: Je pense que cela pourrait être une affaire serrée. Je ne sais pas d’où viendront les buts de part et d’autre. Je prendrais le moins dans celui-ci. Pays-Bas 1-0 Sénégal.

GROUPE B

Angleterre (-290) contre Iran (+1000), Nul +340

Carr : Puis-je parier moins pour chaque match de ce groupe ? Peut-être pas, mais j’aime moins de 2,5 buts ici (-150). L’Iran a concédé cinq buts en 14 éliminatoires et n’a accordé qu’un but chacun à l’Espagne et au Portugal il y a quatre ans. Les trois matchs de groupe de l’Angleterre à l’Euro l’année dernière avaient un total de deux buts, donc jusqu’à ce que Gareth Southgate indique qu’il utilisera tout le talent offensif de l’Angleterre, je vais avec les moins dans les matchs de l’Angleterre.

Manchette: Je continuerai à dire, je suis en train de décolorer l’Angleterre. Cela dit, leur approche défensive contre un adversaire inférieur mènera à une victoire, mais sans beaucoup de style et peut-être seulement un but marqué. Il n’y a pas beaucoup de valeur ici, et je n’aime pas ce jeu, mais je choisirais l’Angleterre pour gagner à zéro (-128).

Thomas: Je n’ai pas beaucoup d’espoir que l’Angleterre puisse aller loin dans ce tournoi. Cependant, étant donné la faiblesse des équipes qui les entourent dans le groupe, je pense qu’ils se qualifieront facilement, à commencer par une victoire confortable contre l’Iran en ouverture. Harry Kane pour marquer à tout moment (-110) ressemble à un lay-up. Angleterre 3-0 Iran.

États-Unis (+160) contre Pays de Galles (+200), match nul +190

Carr : J’espère que ce n’est pas mon penchant américain qui se glisse, mais les États-Unis ont simplement plus d’options offensives que le Pays de Galles, mis en évidence par un quatuor d’ailiers de qualité (Christian Pulisic, Brenden Aaronson, Giovanni Reyna, Timothy Weah). À cause de cela et de la défense pas aussi bonne que vous le pensez du Pays de Galles qui a accordé 1,2 buts attendus par match en qualifications, je vais avec US Draw No Bet à -135.

Manchette: Avertissement de biais ! Cela fait huit ans que nous n’avons pas vu les États-Unis dans un match de Coupe du monde. Je peux voir que ce score est faible. Le jeune talent offensif ne s’est pas réuni lors de ses derniers matches amicaux. Le Pays de Galles n’est pas une équipe offensive dynamique, s’appuyant sur l’éclat de Gareth Bale ou sur des centres à la recherche de la tête de Kieffer Moore. Il n’y a aucune valeur dans les sous-jeux ou les deux équipes ne marquent pas. Le coup impartial est probablement Draw +190 ou même Wales Draw No Bet +105. Mais pas de haie émotionnelle ici – les États-Unis gagnent (+160).

Thomas: Je sais que je ne le vends pas très bien. Mais j’ai envie d’un match nul 0-0 ici.