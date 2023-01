Les États-Unis et l’Allemagne préparent une nouvelle étape dans les armes pour l’Ukraine – médias – RT World News

Avec Washington et Paris, Berlin se prépare à faire don de véhicules de combat d’infanterie

L’Allemagne envisage de fournir à l’Ukraine des véhicules de combat d’infanterie Marder, a rapporté jeudi le journal Sueddeutsche Zeitung. Selon le rapport, la décision a été coordonnée avec les États-Unis et la France.

Citant « cercles gouvernementaux », le journal a rapporté qu’il y aura un “montée en puissance qualitative” dans la livraison d’armes de l’Allemagne à l’Ukraine, qui pourrait être annoncée dès cette semaine. Une annonce similaire est attendue par les États-Unis, ajoute le journal.

Cette augmentation du soutien prendra la forme d’un nombre indéterminé de véhicules de combat d’infanterie Marder (IFV), selon le rapport, ajoutant que l’Allemagne discute de ce plan avec les États-Unis et la France depuis plusieurs semaines.

La France a annoncé mercredi qu’elle enverrait un nombre non divulgué de ses propres véhicules de combat blindés AMX-10 à l’Ukraine, tandis que le président américain Joe Biden a déclaré ce soir-là que la Maison Blanche envisageait de faire don de véhicules de combat Bradley de fabrication américaine.















Les Marders, AMX-10 et Bradley ont tous un poids globalement similaire, entre 18 et 40 tonnes selon le modèle. Conçu en Allemagne de l’Ouest dans les années 1960, le Marder est le plus ancien des trois et, après plusieurs extensions de cycle de vie, il est actuellement remplacé par le Puma.

Malgré les appels répétés de Kiev, aucun pays de l’OTAN n’a envoyé de chars de combat principaux de conception occidentale en Ukraine, et jusqu’à récemment, aucun n’avait envoyé de véhicules tels que le Marder, l’AMX-10 ou le Bradley, parfois appelés “chars légers”.

Au sein du gouvernement allemand, une scission est apparue sur la quantité exacte de puissance de feu que le pays devrait céder à l’Ukraine. Le chancelier Olaf Scholz a précédemment déclaré que l’Allemagne ne remettrait pas ses Marders sans que des décisions similaires ne soient prises par ses alliés de l’OTAN. Sur la question des chars Leopard, Scholz n’a donné aucune indication qu’il prévoyait de les envoyer en Ukraine, et son collègue du Parti social-démocrate Michael Mueller a déclaré aux journalistes cette semaine que la livraison des chars pourrait déclencher “une escalade qu’aucun de nous ne veut imaginer.”

Le Parti vert, cependant, a appelé à plusieurs reprises à l’escalade. La politicienne de la défense verte Sara Nanni a déclaré jeudi au Sueddeutsche Zeitung que Berlin devait “mettre à la disposition de l’Ukraine ce qui est faisable”, y compris les chars Leopard, tandis que la ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock, également verte, a déclaré l’année dernière qu’il y avait “sans tabous” sur le type d’armes que l’Allemagne fournira.