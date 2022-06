Les États-Unis et l’Allemagne enverront à l’Ukraine des armes plus avancées, une décision selon la Russie qui “verse de l’huile sur le feu”

Les États-Unis et l’Allemagne se sont engagés à envoyer à l’Ukraine certaines des armes les plus avancées à ce jour pour abattre des avions et assommer l’artillerie alors que les forces russes se rapprochaient de la capture d’une ville clé à l’est.

L’Allemagne a annoncé mercredi qu’elle fournirait à l’Ukraine des missiles anti-aériens et des systèmes radar modernes, et les États-Unis prévoyaient de dévoiler un nouvel ensemble d’armes plus tard dans la journée, comprenant des systèmes de roquettes de haute technologie à moyenne portée.

Les États-Unis tentent de trouver un équilibre en aidant l’Ukraine à combattre les féroces barrages d’artillerie russe tout en ne fournissant pas d’armes qui pourraient permettre à l’Ukraine d’atteindre des cibles au plus profond de la Russie et de déclencher une escalade de la guerre.

Le Kremlin a accusé les États-Unis de « jeter de l’huile sur le feu ».

Les armes occidentales ont été essentielles au succès de l’Ukraine pour contrecarrer l’armée russe beaucoup plus grande et mieux équipée, contrecarrant ses efforts pour prendre d’assaut la capitale et forçant Moscou à se concentrer sur la région industrielle du Donbass à l’est.

Mais alors que la Russie bombarde des villes dans son avance lente à l’est, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a plaidé à plusieurs reprises pour des armes plus nombreuses et meilleures et a accusé l’Occident d’avancer trop lentement.

Andriy Yermak, le chef du bureau du président ukrainien, a salué les nouvelles armes occidentales.

“Je suis sûr que si nous recevons toutes les armes nécessaires et renforçons le régime de sanctions efficace, nous gagnerons”, a-t-il déclaré.

Deux personnes sur un vélo motorisé passent devant un bâtiment endommagé par une récente frappe de missile à Sloviansk, en Ukraine, mercredi. (Andriy Andriyenko/Associated Press)

Les nouvelles armes pourraient aider l’Ukraine à mettre en place et à maintenir de nouvelles lignes de défense à l’est en ripostant aux pièces d’artillerie russes qui ont battu des villes et des villes et en limitant les frappes aériennes russes, a déclaré le général français à la retraite Dominique Trinquand, ancien chef de la France. Mission militaire aux Nations Unies.

“Les pays de l’OTAN – les nations européennes et les Américains – ont progressivement augmenté les moyens qu’ils mettent à la disposition de l’Ukraine, et cette escalade, à mon avis, a eu pour but de tester les limites russes”, a-t-il déclaré. “A chaque fois, ils mesurent la réaction russe, et comme il n’y a pas de réaction, ils continuent à fournir des armements de plus en plus efficaces et sophistiqués.”

Le Donbass dans le viseur de la Russie

Les analystes militaires affirment que la Russie espère envahir le Donbass avant l’arrivée d’armes susceptibles de renverser la vapeur.

L’Allemagne a fait l’objet de critiques particulières, tant sur le plan intérieur que de la part d’alliés à l’étranger, selon lesquelles elle n’en fait pas assez.

Mercredi, un homme enlève un morceau de débris des restes de sa maison endommagée dans le village ukrainien d’Andriivkaa. (Dimitar Dilkoff/AFP/Getty Images)

Les livraisons promises de systèmes de défense aérienne allemands IRIS-T marqueraient la première livraison d’armes de défense aérienne à longue portée à l’Ukraine depuis le début de la guerre. Les livraisons antérieures de missiles de défense aérienne portables tirés à l’épaule ont renforcé la capacité de l’armée ukrainienne à abattre des hélicoptères et d’autres avions volant à basse altitude, mais ne lui ont pas donné une portée suffisante pour défier la supériorité aérienne de la Russie.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré aux législateurs que les missiles sol-air de l’IRIS-T sont le système de défense aérienne le plus moderne du pays.

“Avec cela, nous permettrons à l’Ukraine de défendre une ville entière contre les attaques aériennes russes”, a-t-il déclaré. Les systèmes radar aideront également l’Ukraine à localiser l’artillerie ennemie.

En plus des roquettes, le package américain comprendra des hélicoptères, des armes antichars Javelin, des véhicules tactiques, des pièces de rechange et plus encore, ont déclaré deux hauts responsables de l’administration. Les responsables ont parlé sous couvert d’anonymat pour prévisualiser le paquet avant qu’il ne soit officiellement annoncé.

Un responsable a noté que les systèmes de roquettes avancés donneront aux forces ukrainiennes une plus grande précision dans le ciblage des forces russes à l’intérieur de l’Ukraine. Les fusées ont une portée d’environ 80 kilomètres et sont très mobiles.

Les États-Unis ont reçu l’assurance que l’Ukraine ne tirerait pas de roquettes sur le territoire russe, selon les hauts responsables de l’administration. L’Ukraine avait fait pression sans succès pour des roquettes d’une portée allant jusqu’à 300 kilomètres.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que Moscou ne faisait pas confiance à de telles assurances. “Nous pensons que les États-Unis jettent délibérément et avec diligence de l’huile sur le feu”, a-t-il déclaré.

“Provocation directe”, dit la Russie

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que la pression de l’Ukraine pour plus d’armes est une “provocation directe destinée à entraîner l’Occident dans les combats”. Il a averti que les multiples lance-roquettes augmenteraient le risque d’un conflit élargi.

“Les politiciens occidentaux sains d’esprit comprennent bien ces risques”, a-t-il déclaré.

Les restes d’un char ukrainien incendié sont vus à Kolychivka, en Ukraine, mardi. (Getty Images)

Les annonces d’armes sont intervenues alors qu’un gouverneur régional a déclaré que les forces russes contrôlent désormais 70% de Severodonetsk, une ville qui est essentielle aux efforts de Moscou pour achever sa prise du Donbass, où les forces ukrainiennes et les séparatistes soutenus par la Russie se sont battus pendant des années et où le les séparatistes détenaient des pans de territoire avant même l’invasion.

Le gouverneur de Luhansk, Serhiy Haidai, a déclaré que les forces ukrainiennes et russes se battaient dans les rues.

La seule autre ville de Louhansk que les Russes n’ont pas encore capturée, Lysychansk, est toujours entièrement sous contrôle ukrainien, a-t-il dit, mais sera probablement la prochaine.

REGARDER | La vie au milieu de l’invasion russe : Les habitants de Mykolaïv sur le fil du rasoir face à l’invasion russe Au cours des trois derniers mois, la ville de Mykolaïv a constitué une barrière entre les troupes russes à l’est de l’Ukraine et des villes comme Odessa à l’ouest. Les résidents sont patients, vivent sur le fil du rasoir.

“Si les Russes parviennent à prendre le contrôle total de Severodonetsk dans les deux à trois jours, ils commenceront à installer de l’artillerie et des mortiers et bombarderont Lysychansk plus intensément”, a déclaré Haidai.

Zelensky, quant à lui, a déclaré que le pays perdait entre 60 et 100 soldats par jour dans les combats.

Dans le sud de l’Ukraine, un gouverneur régional a émis une note plus positive, affirmant que les troupes russes se retiraient et faisaient sauter des ponts derrière elles.

“Ils ont peur d’une contre-attaque de l’armée ukrainienne”, a déclaré Vitaliy Kim, gouverneur de la région de Mykolaïv, sur l’application de messagerie Telegram.