Les États-Unis et l’Allemagne conviennent d’envoyer des véhicules de combat armés en Ukraine

Joe Biden et son homologue allemand Olaf Scholz ont convenu d’envoyer des véhicules de combat d’infanterie pour aider l’Ukraine à combattre la Russie, un jour après que la France a annoncé qu’elle fournirait ses propres véhicules blindés à Kyiv dans le but de créer une percée dans la guerre de 10 mois.

L’annonce conjointe fait suite à un appel téléphonique entre Biden et Scholz et équivaut à un changement radical dans le soutien militaire occidental à l’Ukraine, qui a demandé jusqu’à 700 véhicules blindés pour aider à chasser les Russes.

“Les États-Unis ont l’intention de fournir à l’Ukraine des véhicules de combat d’infanterie Bradley, et l’Allemagne a l’intention de fournir à l’Ukraine des véhicules de combat d’infanterie Marder”, a déclaré jeudi la Maison Blanche dans un communiqué.

L’Ukraine a déclaré à plusieurs reprises qu’elle avait besoin de 600 à 700 véhicules de combat d’infanterie et de 300 chars de l’ouest afin de donner à son armée une chance de percer les positions russes de plus en plus fortifiées le long de la ligne de front.

Jusqu’à présent, cependant, les États-Unis et l’Allemagne hésitaient à fournir à l’Ukraine des blindés conformes aux normes de l’OTAN, car ils craignaient que cela ne soit interprété par la Russie comme une escalade. Mais la décision de fournir des véhicules blindés occidentaux est significative, même si les deux pays ont cessé d’envoyer des chars.

L’Allemagne fournira également à l’Ukraine un système de défense aérienne Patriot, en plus de celui promis par les États-Unis le mois dernier, a ajouté la Maison Blanche. Les deux pays entraîneront l’armée ukrainienne sur les Marders et Bradleys, bien qu’il ne soit pas immédiatement clair combien de chacun serait fourni.

L’adjoint de Scholz a pris la parole en faveur. “C’est une bonne décision”, a déclaré Robert Habeck, vice-chancelier et ministre de l’Economie allemand, dont le département doit donner le feu vert aux exportations d’armes.

« Depuis le début de la guerre, nous avons continuellement élargi notre soutien en coordination avec nos partenaires. Il est logique que nous franchissions également cette étape.

“L’Ukraine a le droit de se défendre contre l’attaque russe, et nous avons le devoir de l’aider.”

La France a annoncé mercredi qu’elle augmentait son aide militaire à Kyiv en fournissant un nombre indéterminé de véhicules blindés légers AMX-10 RC capables, selon les experts, de jouer un rôle de reconnaissance et de soutenir les principaux chars de combat. Quelques heures plus tard, Biden a laissé entendre que les États-Unis envisageaient de suivre les Bradley.

Plus tôt jeudi, de hauts ministres allemands ont indiqué que la position de leur pays évoluait également rapidement. Habeck, lors d’une visite dans la capitale norvégienne, Oslo, a déclaré que la position de l’Allemagne n’avait jamais été « statique » et qu’elle serait influencée par la volonté de la France et des États-Unis « de livrer des chars plus légers ».

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a fait des commentaires similaires. “J’ai souligné à maintes reprises que nous travaillons avec nos partenaires pour voir quel type de soutien militaire est requis par l’Ukraine”, a-t-elle déclaré après une rencontre avec son homologue britannique, James Cleverly, à Londres. Cleverly lui-même a déclaré que les chars “pourraient bien faire” partie de la prochaine phase des transferts d’armes.

Mercredi soir, le président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy, a déclaré que la décision de Paris envoyait « un signal clair à tous nos autres partenaires : il n’y a aucune raison rationnelle pour que l’Ukraine ne soit pas encore approvisionnée en chars de type occidental ».

Soldats ukrainiens à Donetsk. L’Ukraine a depuis longtemps l’œil sur les chars occidentaux pour compléter sa flotte réduite de T-64 et T-72 de conception soviétique. Photographie: Reuters

L’Ukraine a depuis longtemps l’œil sur les chars et blindés occidentaux pour compléter sa flotte réduite de chars T-64 et T-72 de conception soviétique et de véhicules d’infanterie BMP, après plus de 10 mois de combats.

Kyiv a reçu environ 200 chars post-soviétiques des pays d’Europe de l’Est depuis le début de la guerre, mais l’offre disponible en Europe est désormais limitée.

Pour reconstituer ses stocks et constituer une nouvelle force d’attaque, l’Ukraine a cherché à obtenir des chars Leopard 2 ou des chars M1A1 Abrams de fabrication américaine, mais son lobbying a été infructueux l’année dernière.

“Les chars sont potentiellement décisifs car il n’y a pas de substitut si vous voulez attaquer des formations ennemies dans des positions défensives”, a déclaré Ben Barry, ancien commandant de char de l’armée britannique et analyste de la guerre terrestre au groupe de réflexion de l’Institut international d’études stratégiques.

La Russie a largement cherché à creuser depuis l’abandon de sa position exposée à Kherson sur la rive ouest du Dnipro en novembre, alors qu’elle tente de consolider son occupation d’une bande de territoire à peu près de la taille du Portugal à l’est et au sud de l’Ukraine.

Une percée, si elle se produit, nécessitera probablement l’utilisation combinée de chars, de blindés lourds et d’infanterie, reproduisant une tactique offensive standard qui remonte à la Seconde Guerre mondiale. “L’efficacité de l’infanterie est doublée, même avec seulement trois ou quatre chars”, a ajouté Barry.

Les AMX-10 RC à six roues français ont été déployés pour la première fois dans les années 1980 et ont été utilisés dans de multiples opérations, de l’Afghanistan au Mali. Cependant, ils sont en train d’être supprimés par Paris, ce qui en fait un cadeau idéal pour l’Ukraine.

Un assistant du président français, Emmanuel Macron, a déclaré que c’était “la première fois que des chars de conception occidentale sont fournis aux forces armées ukrainiennes”, mais les experts ont déclaré que l’AMX-10 RC était trop légèrement blindé pour être considéré comme un vrai char.

Reportage complémentaire de Patrick Wintour