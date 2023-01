Les États-Unis et l’Allemagne confirment de nouvelles armes lourdes pour l’Ukraine — RT World News

Les deux États donneront aux forces de Kiev des véhicules de combat d’infanterie, selon un communiqué conjoint

Le président américain Joe Biden et le chancelier allemand Olaf Scholz ont confirmé des informations selon lesquelles ils feraient don de véhicules de combat d’infanterie à l’Ukraine. La nouvelle survient un jour après que la France a annoncé qu’elle enverrait des “chars légers” de conception occidentale à Kiev.

Selon un communiqué conjoint publié jeudi soir par la Maison Blanche et la Chancellerie allemande, “Les États-Unis ont l’intention de fournir à l’Ukraine des véhicules de combat d’infanterie Bradley, et l’Allemagne a l’intention de fournir à l’Ukraine des véhicules de combat d’infanterie Marder.”

“Les deux pays prévoient de former les forces ukrainiennes sur les systèmes respectifs”, la déclaration a continué.

On ne sait toujours pas combien de chaque type de véhicule seront envoyés en Ukraine et quand ils seront livrés.

Plus tôt jeudi, le journal allemand Sueddeutsche Zeitung a rapporté qu’une telle annonce était imminente et que la décision de Berlin d’expédier les Marder en Ukraine avait été prise en coordination avec les États-Unis et la France.















La France a annoncé mercredi qu’elle enverrait un nombre non divulgué de ses propres véhicules blindés de combat AMX-10 à l’Ukraine, un porte-parole du gouvernement déclarant que “C’est la première fois que des chars de conception occidentale sont fournis aux forces armées ukrainiennes.”

Bien que les véhicules Bradley, Marder et AMX-10 soient parfois appelés “chars légers” les deux premiers sont plus communément appelés véhicules de combat d’infanterie, et les seconds véhicules blindés de combat. Aucun pays de l’OTAN n’a suggéré de fournir à l’Ukraine des chars de combat principaux de fabrication occidentale, et un responsable américain anonyme a explicitement exclu mercredi le transfert des chars américains M1 Abrams à Kiev, selon le Washington Post.

Néanmoins, les États-Unis, l’Allemagne et la France ont tous fourni à l’Ukraine des armes de plus en plus lourdes depuis le début de l’opération militaire russe en février dernier. Moscou a mis en garde l’Occident contre l’armement de l’Ukraine, avertissant qu’il traite les livraisons d’armes entrantes comme des cibles, et que de telles livraisons ne serviront qu’à prolonger le conflit, tout en faisant des nations occidentales des participants de facto.