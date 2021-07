Les États-Unis et l’Allemagne concluent un accord pour permettre l’achèvement du gazoduc russe Nord Stream 2

WASHINGTON – Les États-Unis et l’Allemagne ont conclu un accord pour permettre l’achèvement du pipeline Nord Stream 2 de 11 milliards de dollars, un point de discorde épineux et de longue date entre les alliés par ailleurs fidèles.

L’accord conclu entre Washington et Berlin, annoncé mercredi, vise à investir plus de 200 millions d’euros dans la sécurité énergétique en Ukraine ainsi que dans l’énergie durable dans toute l’Europe.

« Si la Russie tente d’utiliser l’énergie comme une arme ou commet de nouveaux actes agressifs contre l’Ukraine, l’Allemagne prendra des mesures au niveau national et fera pression pour des mesures efficaces au niveau européen, y compris des sanctions pour limiter les capacités d’exportation de la Russie vers l’Europe dans le secteur de l’énergie, « , a déclaré mercredi un haut responsable du département d’État lors d’un appel avec des journalistes.

Le haut responsable du département d’État, qui a requis l’anonymat afin de discuter franchement de l’accord, a ajouté que les États-Unis conserveraient également la prérogative d’imposer des sanctions dans le cas où la Russie utiliserait l’énergie comme outil de coercition.

Le responsable a déclaré que les États-Unis et l’Allemagne sont « résolument attachés à la souveraineté et à l’intégrité territoriale » de l’Ukraine et ont donc consulté étroitement Kiev sur cette question.

Le malaise entourant le projet presque achevé Nord Stream 2, un gazoduc sous-marin tentaculaire qui pompera du gaz russe directement en Allemagne, découle de l’histoire de Moscou d’utiliser le secteur de l’énergie pour obtenir un effet de levier sur les voisins de la Russie, à savoir l’Ukraine.

Une fois terminé, le gazoduc sous-marin s’étendra sur 764 milles de la Russie à l’Allemagne, ce qui en fera l’un des plus longs gazoducs offshore au monde. Le mois dernier, le Kremlin a déclaré que il ne restait plus que 62 miles de Nord Stream 2 à construire.

En mai, les États-Unis ont levé les sanctions contre la société suisse Nord Stream 2 AG, qui gère le projet de gazoduc, et son directeur général allemand. La dérogation a donné à Berlin et Washington trois mois supplémentaires pour parvenir à un accord sur Nord Stream 2.

L’accord fait suite à la visite de la chancelière allemande Angela Merkel à la Maison Blanche, la première d’un dirigeant européen depuis l’entrée en fonction de Biden et probablement son dernier voyage à Washington après près de 16 ans à la tête de la plus grande économie d’Europe.

Merkel, la première femme à diriger l’Allemagne, a précédemment déclaré qu’elle se retirerait après les élections nationales de septembre.

Lors d’une conférence de presse conjointe à la Maison Blanche, Merkel s’est engagée à adopter une position ferme contre la Russie si Moscou abusait du secteur énergétique à des fins politiques.

Mercredi, la Maison Blanche a annoncé que Biden accueillerait le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy le mois prochain.

Avant la réunion du 15 juillet, des responsables de l’administration Biden et des représentants allemands ont déclaré à CNBC que les dirigeants des plus grandes et quatrièmes économies du monde étaient impatients de reconstruire une relation transatlantique effilochée.