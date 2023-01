Les États-Unis et la Turquie sanctionnent les partisans présumés du groupe État islamique

WASHINGTON (AP) – Les États-Unis ont déclaré jeudi avoir travaillé avec la Turquie pour imposer des sanctions à quatre personnes et deux entreprises qui, selon eux, ont fourni un soutien financier au groupe État islamique.

L’annonce a signalé la coopération antiterroriste entre les deux pays à un moment de tensions sur les efforts de lutte contre l’État islamique. Le président turc Tayyip Erdogan a menacé d’une offensive en Syrie contre les militants kurdes qu’il a accusés de l’attentat meurtrier du 13 novembre à Istanbul. Cela a alarmé les responsables américains. Des groupes kurdes se sont alliés aux États-Unis dans la lutte contre le groupe État islamique et ont averti qu’une escalade turque menacerait les efforts anti-EI.

Dans son annonce jeudi, le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Trésor a déclaré qu’il imposait des sanctions à un ressortissant irakien vivant en Turquie, Abd Al Hamid Salim Ibrahim Ismail Brukan al-Khatuni, à ses fils et à la société de services monétaires turque où ils travaillaient tous. Ils sont accusés de faciliter les transferts financiers depuis et vers l’Irak et la Syrie au profit de l’État islamique.

Un autre individu, Lu’ay Jasim Hammadi al-Juburi, un responsable de l’administration financière de l’État islamique résidant également en Turquie, a été accusé d’avoir utilisé la société Sham Express, une société fondée en 2020 par Brukan al-Khatuni, pour transférer des fonds à l’Etat islamique.

Les sanctions de jeudi gèlent et bloquent toute transaction potentielle avec des entités américaines et empêchent les Américains de faire affaire avec elles.

Le département d’État a noté que la Turquie gelait simultanément les avoirs des personnes visées par les sanctions américaines.

Brian Nelson, sous-secrétaire du Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, a déclaré que les actions de jeudi réaffirment “l’engagement du Trésor à dégrader la capacité de l’Etat islamique à opérer à l’échelle mondiale”.

Ces actions interviennent après que deux séries de sanctions en novembre ont été imposées à des personnes et à des entreprises en Afrique qui, selon elle, ont fourni un soutien financier ou matériel à l’État islamique.

Le groupe État islamique est également connu sous le nom d’État islamique d’Irak et de Syrie, ou ISIS.

En novembre, des responsables du ministère de la Défense ont averti qu’ils étaient “profondément préoccupés” par l’escalade des activités de l’EI en Irak, en Syrie et en Turquie. “Cette escalade menace les progrès de la Coalition mondiale pour vaincre l’Etat islamique depuis des années pour dégrader et vaincre l’Etat islamique”, a déclaré le secrétaire de presse du Pentagone, le brigadier général Patrick Ryder.

Fatima Hussein, Associated Press