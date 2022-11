Les États-Unis et la Russie tiendront des pourparlers sur le nucléaire – Département d’État – RT World News

La nouvelle réunion liée au START sera la première depuis l’escalade des hostilités en Ukraine

Des diplomates américains et russes se rencontreront pour discuter du nouveau traité de réduction des armes nucléaires START “dans le futur proche,” Le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a déclaré aux journalistes mardi. Plus tôt, Bloomberg et Kommersant ont cité des sources pour signaler qu’une réunion de la Commission consultative bilatérale (BCC) pourrait bientôt se tenir en Égypte.

« Nous avons convenu que le BCC se réunira dans un proche avenir. Selon les termes du nouveau traité START, les travaux du BCC sont confidentiels, mais nous espérons une session constructive », Price a déclaré lors d’un point de presse.

Les États-Unis croient en la « le pouvoir transformateur de la diplomatie et du dialogue » mais est « lucide et réaliste » sur ce qu’il peut accomplir en ce qui concerne la Russie, a ajouté Price. Les conversations sont “axé sur la réduction des risques” mais Washington veut s’assurer que la capacité d’échanger des messages avec Moscou “ne s’atrophie pas”.

“S’il y a, et il semble qu’il y aura, une réunion du BCC, c’est une bonne chose”, Price a ajouté, avant de se corriger pour dire que la rencontre aura bien lieu.















Bien que Price n’ait pas nommé le lieu de la réunion, Bloomberg a mentionné le Caire comme le lieu neutre plus acceptable pour la Russie que Genève, puisque la Suisse a rejoint les sanctions américaines et européennes contre Moscou à propos du conflit ukrainien.

Le nouveau START est le dernier accord de maîtrise des armements nucléaires entre les États-Unis et la Russie, qui expirera en 2026 à moins qu’il ne soit renouvelé. Le BCC s’est réuni pour la dernière fois en octobre 2021.

Moscou a suspendu le régime d’inspection prévu par le traité en août, invoquant les sanctions occidentales qui ont empêché les inspecteurs russes de faire leur travail aux États-Unis, donnant ainsi à Washington un avantage injuste. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que les inspections se poursuivraient une fois le principe de parité et d’égalité rétabli. Les inspections avaient auparavant été perturbées par des fermetures en réponse à la pandémie de Covid-19.