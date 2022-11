Les États-Unis et la Russie s’apprêtent à discuter de la reprise des inspections de contrôle des armements

WASHINGTON (AP) – Les États-Unis et la Russie tiendront bientôt des pourparlers sur la reprise des inspections de contrôle des armements nucléaires suspendues qui avaient été suspendues pendant la pandémie de COVID-19 et langui après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, a annoncé mardi le département d’État.

Le porte-parole du département d’État, Ned Price, a déclaré que les négociations sur les inspections auraient lieu “dans un avenir proche” selon les termes du nouveau traité START et n’incluraient aucune discussion sur le conflit en Ukraine.

Il n’a pas donné de date ni de lieu pour les pourparlers, mais d’autres responsables ont suggéré qu’ils se tiendraient avant la fin de l’année, probablement en Égypte.

La réunion de la soi-disant “Commission consultative bilatérale” du traité sera la première depuis plus d’un an et vise à montrer que les deux pays restent attachés au contrôle des armements et au maintien de lignes de communication ouvertes malgré d’autres différences.

“Nous croyons profondément dans le monde entier au pouvoir de transformation et à l’importance de la diplomatie et du dialogue”, a déclaré Price aux journalistes à Washington. Il a souligné que l’administration Biden était “réaliste” quant à ce que la réunion pourrait accomplir.

“Cela démontre notre engagement envers la réduction des risques, la stabilité stratégique, quelque chose auquel nous restons attachés, quelque chose qui est profondément dans l’intérêt bilatéral, et nous espérons que la prochaine réunion sera constructive”, a-t-il déclaré.

Les inspections des sites militaires américains et russes dans le cadre du nouveau traité START ont été interrompues par les deux parties en raison de la propagation du coronavirus en mars 2020. Le comité s’est réuni pour la dernière fois en octobre 2021, mais la Russie a ensuite suspendu unilatéralement sa coopération avec les dispositions d’inspection du traité en août. pour protester contre le soutien américain à l’Ukraine.

“Nous avons clairement indiqué à la Russie que les mesures imposées à la suite de la guerre non provoquée de la Russie contre l’Ukraine n’empêchent pas les Russes et les inspecteurs russes de mener des inspections du traité New START aux États-Unis”, a déclaré Price. “Nous espérons donc que la réunion du BCC nous permettra de poursuivre ces inspections.”

Matthew Lee, l’Associated Press