Les États-Unis et la Russie s’affrontent à propos de l’extrémisme violent en Afrique

NATIONS UNIES – Les États-Unis ont accusé mardi des sous-traitants militaires russes soutenus par le Kremlin d’ingérence dans les affaires intérieures des pays africains et “d’augmenter la probabilité que l’extrémisme violent se développe” dans la région du Sahel qui fait face à des attaques croissantes et à une détérioration de la sécurité – une allégation démentie par la Russie.

L’ambassadeur adjoint américain Richard Mills a fustigé le groupe Wagner lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sur l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, accusant ses forces paramilitaires de ne pas faire face à la menace extrémiste, de priver les pays de leurs ressources, de commettre des violations des droits de l’homme et de mettre en danger la sûreté et sécurité des soldats de la paix et du personnel de l’ONU.

La conseillère politique française Isis Jaraud-Darnault a fait écho à Mills, affirmant que “le modèle” utilisé par les mercenaires de Wagner s’est avéré “totalement inefficace dans la lutte contre le terrorisme”. Il a cité l’impact “infâme” et dévastateur de son travail et des violations des droits de l’homme, y compris le meurtre présumé de plus de 30 civils au Mali, et son pillage des ressources naturelles.

L’ambassadeur adjoint britannique à l’ONU, James Kariuki, a évoqué la détérioration de la sécurité, en particulier au Mali, au Burkina Faso, au Nigeria et dans le bassin du lac Tchad, et la crainte d’une propagation de l’instabilité aux pays côtiers d’Afrique de l’Ouest. « Vous ne pouvez pas ignorer le rôle déstabilisateur que joue le groupe Wagner dans la région. Ils font partie du problème, pas de la solution », a-t-il déclaré au conseil.

L’ambassadrice adjointe de la Russie à l’ONU, Anna Evstigneeva, a rejeté les tentatives “d’entacher l’aide russe au Mali”, où Moscou a un accord bilatéral pour aider le gouvernement de transition, “et dans d’autres pays d’Afrique”.

“Certains pays ont déclaré une fois de plus aujourd’hui que la Russie apparemment pille et pille les ressources de l’Afrique et facilite la croissance de la menace terroriste”, a-t-elle déclaré, accusant ces nations anonymes de faire la même chose “dans le monde et en Afrique”, en particulier. en Libye voisine qui a déstabilisé toute la zone.

“Les accusations contre la Russie sont tout simplement étonnantes, compte tenu du bon sens”, et minent les dirigeants africains qui tentent de résoudre leurs propres problèmes et de décider avec qui ils veulent coopérer, a-t-elle déclaré.

Evstigneeva n’a jamais mentionné le groupe Wagner par son nom. Le groupe est dirigé par un confident du président russe Vladimir Poutine, Yevgeny Prigozhin, et ses mercenaires sont accusés par les pays occidentaux et les experts de l’ONU de nombreuses violations des droits de l’homme dans toute l’Afrique, notamment en République centrafricaine, en Libye et au Mali.

Giovanie Biha, directrice adjointe du Bureau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, a déclaré au conseil que “l’insécurité s’est de nouveau détériorée dans de grandes parties de la région”, en raison des activités de groupes armés, d’extrémistes violents et de réseaux criminels. En conséquence, a-t-elle déclaré, plus de 10 000 écoles à travers le Sahel ont fermé, laissant des millions d’enfants sans éducation, près de 7 000 centres de santé ont fermé.

Les groupes armés se battent pour la suprématie et le contrôle des ressources, a-t-elle déclaré, et le Sahel central est confronté à « des niveaux sans précédent de défis sécuritaires et humanitaires, une instabilité sociopolitique, encore aggravée par l’impact du changement climatique, et une insécurité alimentaire qui a été exacerbée par le conflit en Ukraine. Elle a ajouté que l’augmentation des attaques dans les pays le long du golfe de Guinée menace les artères de transport vers les pays enclavés plus au nord.

Selon le dernier rapport du Secrétaire général Antonio Guterres publié cette semaine, plus de 18,6 millions de personnes dans la région connaissent une « grave insécurité alimentaire », soit une augmentation de 5,6 millions depuis fin juin 2022, le Burkina Faso, le Niger et le Nigeria étant le plus durement touché. Et environ 6,3 millions de personnes sont déplacées à travers le Sahel, soit une augmentation de 300 000 depuis juin.

La Russe Evstigneeva a déclaré que Moscou partageait les inquiétudes concernant le nombre croissant de menaces terroristes dans la région, les conflits interethniques et intercommunautaires en cours, le crime organisé, le trafic de drogue et le meurtre d’un grand nombre de civils par des combattants au cours du second semestre 2022.

Elle a souligné le retrait des forces antiterroristes françaises et de la force opérationnelle militaire européenne Takuba sous leur commandement le 30 juin, affirmant que cela n’avait pas été convenu avec le gouvernement de transition malien et qu’il avait “un impact négatif” sur la situation sécuritaire à court terme. terme.

“Néanmoins”, a-t-elle dit, “il y a déjà des progrès” et la Russie fournit au Mali “une assistance appropriée”.

Mills, l’ambassadeur adjoint des États-Unis, a déclaré que les États-Unis étaient profondément préoccupés par la crise sécuritaire, humanitaire et politique au Sahel qui provoque “une augmentation spectaculaire de la force et de l’influence de l’extrémisme violent”.

Le problème nécessite « une solution de gouvernance démocratique », a-t-il déclaré. “Nous sommes également gravement préoccupés par le recul démocratique dans la région et demandons instamment le retour de gouvernements démocratiquement élus et dirigés par des civils.”

La dernière vague de coups d’État en Afrique de l’Ouest a débuté au Mali en 2020, suivie d’une autre en Guinée en 2021, puis au Burkina Faso en janvier 2022.