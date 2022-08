Les États-Unis et la Russie prêts à négocier la libération de Griner

M. Erdogan est devenu un médiateur important entre l’Ukraine et la Russie, qui cherche des moyens de sortir de l’isolement économique et politique imposé par l’Occident lors de son invasion de l’Ukraine. La Turquie, membre de l’OTAN et candidate à l’UE longtemps frustrée, s’est avérée déterminante dans la conclusion d’un accord entre les deux pays en guerre pour relancer les expéditions de céréales ukrainiennes via la mer Noire.