NATIONS UNIES (AP) – La Russie espère que le succès de la prolongation du dernier traité de contrôle des armements entre les États-Unis et la Russie donnera un nouvel élan à la relance d’un dialogue stratégique entre Moscou et l’administration Biden, a déclaré mercredi l’ambassadeur adjoint de Russie à l’ONU.

Dmitry Polyansky a déclaré lors d’un point de presse qu ‘ »il y a beaucoup de questions de sécurité et stratégiques sur la table », y compris la maîtrise des armements, qui nécessitent « un dialogue sérieux et approfondi, sur un pied d’égalité ».

Il a déclaré que la Russie était «prudemment optimiste» concernant le premier appel téléphonique de mardi entre le président Vladimir Poutine et le président américain Joe Biden et leur accord pour travailler ensemble pour prolonger de cinq ans le nouveau traité START sur les armes nucléaires.

Le parlement russe a ratifié le traité mercredi et Polyansky a exprimé l’espoir que les Américains ne manqueront pas la date limite du 5 février.

«Nous allons bien sûr juger la nouvelle administration et son attitude envers la Russie par des actions», a-t-il déclaré. «Jusqu’à présent, la première action que nous avons vue hier est très positive.»

Bien que l’ancien président Donald Trump soit amoureux de Poutine et sape fréquemment la position dure de sa propre administration à l’égard de la Russie, les relations entre Moscou et Washington étaient au plus bas lorsque la présidence de Biden a commencé le 20 janvier.

«Pendant de nombreuses années, il n’y a pas eu de dialogue entre la Russie et les États-Unis», a déclaré Polyansky. «Il n’y a eu que des accusations, et c’est le problème. … Nous faisions des propositions, mais elles ont été ignorées ou critiquées.

Il a dit que si l’approche de l’administration Biden portait sur le «confinement», sur «la présentation de la Russie comme une sorte d’État voyou, comme une sorte de pays qui mérite l’isolement, des sanctions» et s’il n’ya pas de dialogue et de compréhension sur ce qui se cache derrière la situation politique mondiale actuelle, « je ne pense pas qu’il y aura beaucoup de percée. »

«Nous ne sommes donc pas trop pessimistes», a déclaré Polyansky. «Nous sommes réalistes.»

Il a souligné que le réengagement de la Russie et des États-Unis dans un dialogue stratégique est «la question la plus urgente».

L’histoire continue

«Je pense que le monde entier souffre de l’absence d’un tel dialogue, y compris sur les questions de sécurité, sur les questions de sécurité régionale», a-t-il ajouté.

L’appel téléphonique Poutine-Biden a souligné les relations troublées entre les États-Unis et la Russie et l’équilibre délicat entre les anciens ennemis de la guerre froide.

Alors que le Kremlin se concentrait sur le nouveau traité START, la Maison Blanche a déclaré que Biden avait exprimé des inquiétudes concernant l’arrestation de la figure de l’opposition russe Alexei Navalny, l’implication présumée de Moscou dans une campagne massive de cyberespionnage et les rapports de primes russes sur les troupes américaines en Afghanistan.

Sur chacune de ces questions, Polyansky a déclaré: «il y a beaucoup d’allégations mais il n’y a pas de preuves et il n’y a pas de faits.

On dit à la Russie que les informations sont classifiées et ne peuvent pas être partagées, ce qu’elle n’aime pas, a-t-il déclaré. «Donnez-nous la preuve. … Nous sommes innocents sauf preuve du contraire, c’est notre approche.

Polyansky a exprimé l’espoir que le succès du nouveau START stimulera un dialogue.

Il a évoqué un certain nombre de propositions russes, notamment celle demandant aux deux pays de faire une déclaration commune sur l’inadmissibilité d’une guerre nucléaire qui «nous amènerait à l’esprit de détente», et d’échanger des lettres «sur les engagements initiaux de non-ingérence dans les affaires »que Moscou a proposé en juillet 2018 mais n’a pas reçu de réponse de Washington.

Polyansky a déclaré que la Russie attendait également que l’administration Biden confirme son désir de revenir à l’accord nucléaire de 2015 entre les grandes puissances et l’Iran connu sous le nom de JCPOA dont Trump s’est retiré en 2018. Après que Trump a réimposé les sanctions américaines, l’Iran a commencé à augmenter le niveau. d’enrichissement d’uranium et de prendre d’autres mesures au-delà des limites du JCPOA.

«La première étape serait l’expression claire des États-Unis de revenir au JCPOA», a-t-il dit, soulignant qu’il serait «contre-productif» pour les États-Unis d’ajouter des conditions préalables.

« La deuxième étape serait pour l’Iran de dire ce que l’Iran fera, comment il réagira et comment les mesures qu’il a prises seront inversées », a-t-il déclaré.