Les États-Unis et la Grande-Bretagne frappent des cibles rebelles Houthis au Yémen après une recrudescence des attaques maritimes

WASHINGTON (AP) — Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont frappé jeudi 13 cibles houthistes dans plusieurs endroits du Yémen en réponse à une récente recrudescence des attaques des forces houthis. Une milice soutenue par l’Iran sur les navires en mer Rouge et dans le golfe d’Aden, ont déclaré trois responsables américains.

Selon les responsables, des avions de combat américains et britanniques ainsi que des navires américains ont touché un large éventail d’installations souterraines, de lanceurs de missiles, de sites de commandement et de contrôle, Houthis navire et autres installations. Les responsables se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour fournir les premiers détails d’une opération militaire en cours.

Les États-Unis ont également frappé huit véhicules aériens sans équipage dans les zones du Yémen contrôlées par les Houthis, qui ont été déterminés comme représentant une menace pour les forces américaines et de la coalition.

Selon le satellite Al Masirah des Houthis, au moins deux personnes ont été tuées et dix autres blessées dans l’une des frappes, qui a touché un bâtiment de radio dans la ville portuaire de la Ville Rouge, à Hodeida. Il a diffusé des images d’un homme ensanglanté transporté dans des escaliers et d’autres recevant des soins dans un hôpital. D’autres frappes ont eu lieu en dehors de la capitale rebelle, Sanaa, et ailleurs dans le pays, avec peu d’autres informations publiées – indiquant probablement que des sites militaires houthis avaient été frappés.

Les grèves ont eu lieu le lendemain d’un Le drone américain MQ-9 Reaper s’est écrasé au Yémen, et les Houthis ont publié des images qui, selon eux, montraient l’avion ciblé par un missile sol-air dans une région désertique de la province centrale de Marib au Yémen. C’était la troisième chute de ce type rien que ce mois-ci.

Également plus tôt cette semaine, les attaques de missiles ont été endommagées deux fois un navire grec battant pavillon des Îles Marshall dans la mer Rouge au large des côtes du Yémen, une société de sécurité privée affirmant que le trafic radio suggérait que le navire avait pris l’eau après avoir été heurté. Les Houthis ont revendiqué la responsabilité de l’attaque.

C’est c’est la cinquième fois que les militaires américains et britanniques ont mené une opération combinée contre les Houthis depuis le 12 janvier. Mais les États-Unis ont également mené des frappes presque quotidiennes pour éliminer les cibles des Houthis, notamment les missiles et les drones visant les navires, ainsi que les armes qui étaient prêtes à être lancées.

Les avions de combat américains F/A-18 ont été lancés depuis le porte-avions USS Dwight D. Eisenhower dans la mer Rouge, ont indiqué des responsables. D’autres navires de guerre américains présents dans la région y ont également participé.

Ces derniers mois, les Houthis ont intensifié leurs attaques contre les navires dans la mer Rouge et le golfe d’Aden, exigeant qu’Israël mette fin à la guerre à Gaza, qui a tué plus de 36 000 Palestiniens. Le la guerre a commencé après les militants dirigés par le Hamas a attaqué Israël le 7 octobre, tuant environ 1 200 personnes et prenant quelque 250 otages.

Les Houthis ont lancé plus de 50 attaques contre des navires, saisi un navire et en a coulé un autre depuis novembre, selon l’administration maritime américaine.

Expédition à travers la mer Rouge et le golfe d’Aden a décliné en raison de la menace.

Les navires de guerre américains, quant à eux, ont détruit un certain nombre de lanceurs de missiles et de drones ciblant des navires dans la région au cours de la semaine dernière.

Le président Joe Biden et d’autres hauts dirigeants ont averti à plusieurs reprises que les États-Unis ne toléreraient pas les attaques des Houthis contre la navigation commerciale. Mais les contre-attaques n’a pas semblé diminuer la campagne des Houthis contre le transport maritime dans la région.

L’écrivain d’Associated Press, Jon Gambrell, à Dubaï, a contribué.