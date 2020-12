La course pour devenir la première nation à autoriser un vaccin Covid-19 rigoureusement testé s’intensifie. Les régulateurs britanniques envisagent deux vaccins pour approbation d’urgence: l’un développé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford, et l’autre par Pfizer et BioNTech. Premier ministre Boris Johnson visité une usine de fabrication de vaccins au Pays de Galles lundi, se vantant que « si nous avons de la chance, si tout se passe bien, cela pourrait être disponible dans quelques semaines. » «Cela pourrait, et je le souligne, pourrait vraiment être le salut de l’humanité, ces vaccins», a déclaré M. Johnson. De l’autre côté de l’Atlantique, Mark Meadows, chef de cabinet du président Trump, a convoqué mardi matin le commissaire de la FDA, Stephen Hahn, à la Maison Blanche pour expliquer pourquoi les régulateurs n’ont pas encore approuvé l’utilisation d’urgence du vaccin développé par Pfizer, selon des personnes familières. avec la situation. Un responsable a déclaré que M. Meadows craignait que le gouvernement britannique puisse approuver l’utilisation d’urgence d’un vaccin contre le coronavirus avant que les régulateurs américains n’agissent, ce qui pourrait embarrasser l’administration Trump. M. Trump et M. Meadows font pression sur la FDA depuis des mois pour accélérer le développement et l’approbation d’un vaccin, et les alliés du Dr Hahn craignent qu’il ne soit licencié s’il ne répond pas aux demandes de la Maison Blanche.

Mardi, la Maison Blanche a déclaré que M. Trump organiserait un «Sommet sur le vaccin Covid-19» la semaine prochaine, deux jours avant qu’un panel de conseillers extérieurs de la FDA ne se réunisse pour décider si l’agence devrait accorder une approbation d’urgence au vaccin Pfizer. Le vice-président Mike Pence, chef du groupe de travail sur les coronavirus de la Maison Blanche, assistera également à la réunion avec des dirigeants et des gouverneurs du secteur privé. La course mondiale au développement d’un vaccin est sur le point de battre des records de délais de mise sur le marché. Partout dans le monde, des chercheurs testent 57 vaccins dans le cadre d’essais cliniques, et près de 100 autres sont testés sur des animaux ou des cellules. La Chine et la Russie ont approuvé des vaccins sans attendre les résultats des essais de stade avancé, connus sous le nom de phase 3, qui, selon les experts, présentent de graves risques. La Grande-Bretagne et les États-Unis examinent différemment les candidats vaccins: les régulateurs américains examinent les données brutes des fabricants de vaccins pour valider leurs résultats, tandis que les régulateurs en Grande-Bretagne et ailleurs en Europe s’appuient davantage sur les propres analyses des entreprises. L’Union européenne est également sur le point de procéder à son propre examen du vaccin Pfizer et BioNTech. Les entreprises ont annoncé mardi qu’elles avaient soumis leur candidature finale aux autorités sanitaires du bloc. Moderna a annoncé lundi avoir également déposé une demande d’homologation pour le marché européen et aux États-Unis. Mais créer un vaccin n’est que la première étape de ce qui sera un exploit logistique gargantuesque: injecter suffisamment de personnes dans le monde pour arrêter une pandémie dans laquelle plus de 63 millions de personnes ont été infectées et 1,4 million sont mortes. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et d’autres pays riches ont acheté des quantités massives de doses, mais devront encore trouver comment les expédier, les stocker et les distribuer.