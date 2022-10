Les États-Unis et la Corée du Sud tirent une volée de missiles en réponse au lancement par la Corée du Nord d’une “fusée nucléaire” au-dessus du Japon

La Corée du SUD et les États-Unis ont tiré une volée de missiles en réponse au lancement par la Corée du Nord d’un missile balistique au-dessus du Japon.

La Corée du Nord, dotée d’armes nucléaires, a testé un missile à capacité nucléaire plus loin que jamais auparavant, en envoyant un survoler le Japon pour la première fois en cinq ans et incitant à se mettre à l’abri.

Images des lancements de missiles américains et sud-coréens Crédit : Reuters

Les deux pays ont également pratiqué des bombardements de précision Crédit : Reuters

Il s’agissait du cinquième essai de missile ordonné par le dirigeant tyrannique de l’État voyou Kim Jong-un ces derniers jours.

Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a qualifié le lancement de “provocation” et a promis une “réponse sévère”.

Cela s’est produit sous la forme du Sud et des États-Unis tirant chacun une paire de missiles balistiques à courte portée ATACMS fabriqués aux États-Unis dans la mer Jaune au large de la Corée du Nord.

Les avions de combat des deux pays se sont également entraînés à bombarder avec précision une cible en mer.

Le président américain Joe Biden et le Premier ministre japonais Fumio Kishida ont condamné le test de la Corée du Nord dans les « termes les plus forts ».

L’Union européenne l’a qualifié d ‘”action imprudente et délibérément provocatrice” tandis que le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré qu’il s’agissait d’une violation des résolutions du Conseil de sécurité.

La dernière fois que Pyongyang a tiré un missile au-dessus du Japon, c’était en 2017, au plus fort d’une période de “feu et de fureur”.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a échangé des insultes avec le président américain de l’époque, Donald Trump, avant que le couple ne se rencontre finalement dans une tentative infructueuse de parvenir à la paix dans la péninsule coréenne.

Lors du dernier test – le cinquième lancement de Pyongyang en une semaine – le Japon a ordonné à ses citoyens d’évacuer les bâtiments ou de se réfugier sous terre.

Les chefs d’état-major interarmées sud-coréens ont déclaré que le test semblait avoir été celui d’un missile balistique à portée intermédiaire (IRBM) lancé depuis la province nord-coréenne de Jagang.

La Corée du Nord a effectué plusieurs tests récents à partir de là, y compris plusieurs missiles qu’elle a qualifiés d'”hypersoniques”.

Le missile pourrait être le Hwasong-12, que la Corée du Nord a dévoilé en 2017 dans le cadre d’un plan visant à frapper des bases militaires américaines à Guam, a déclaré Kim Dong-yup, un ancien officier de la marine sud-coréenne.

Des avions de combat des États-Unis et du Japon ont également effectué des exercices conjoints au-dessus de la mer du Japon, alors que les trois nations déploient leurs muscles militaires.

Un porte-avions américain a fait escale en Corée du Sud pour la première fois depuis 2018 le 23 septembre.

La période a également vu des exercices conjoints par les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon, et une visite à la frontière fortifiée entre les Corées par le vice-président américain Kamala Harris.

Malgré des décennies de sanctions dirigées par les États-Unis, les programmes de missiles et de bombes nucléaires de plus en plus sophistiqués de la Corée du Nord n’ont pas été endigués.

Kim Jong-un n’a montré aucun intérêt à revenir sur une voie diplomatique ratée qu’il a poursuivie avec Trump.

Sa puissante sœur a rejeté l’offre de la Corée du Sud d’un coup de pouce économique en échange de l’abandon des armes nucléaires par le Nord.

Kim Yo-jong a déclaré que le pays “n’accepterait jamais” une initiative “audacieuse”.

Un tel plan était ignorant et “le comble de la folie loin d’être réalisé”, a-t-elle déclaré.