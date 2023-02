Les États-Unis et la Corée du Sud s’engagent à renforcer la dissuasion nucléaire face à l’agression nord-coréenne

Les États-Unis et la Corée du Sud se sont engagés mardi à intensifier leurs efforts de dissuasion nucléaire et leurs exercices militaires face à l’intensification des hostilités de la part de la Corée du Nord.

Lors d’un voyage de trois jours en Corée du Sud, le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a déclaré que les États-Unis avaient un engagement «à toute épreuve» envers Séoul, qui comprend «toute la gamme des capacités de défense américaines, y compris nos capacités de défense conventionnelles, nucléaires et antimissiles».

Austin, aux côtés du ministre sud-coréen de la Défense, Lee Jong-Sup, a discuté non seulement des efforts bilatéraux pour renforcer la sécurité dans la région, mais aussi des exercices trilatéraux avec le Japon, qui avaient précédemment provoqué la colère de Kim Jong Un de la Corée du Nord et provoqué des menaces et des tests de missiles supplémentaires.

LA CORÉE DU SUD PRÉVOIT DE FOURNIR UNE AIDE HUMANITAIRE À LA CORÉE DU NORD DANS L’ESPOIR DE RENFORCER SES RELATIONS

La Corée du Nord a lancé un nombre record d’essais de missiles en 2022, dont des missiles balistiques intercontinentaux capables d’atteindre les États-Unis

Les responsables ont également exprimé leur inquiétude quant au fait que la Corée du Nord pourrait envisager de lancer son premier essai de missile nucléaire depuis 2017.

Les dirigeants de la défense ont déclaré que Washington et Séoul continueraient d’accroître la dissuasion dans le sillage du programme de missiles élargi de la Corée du Nord en renforçant “la mise en œuvre d’une dissuasion étendue dans les domaines du partage d’informations, de la planification et de l’exécution conjointes et des mécanismes de consultation”.

Lee a souligné les exercices de l’année dernière qui combinaient des entraînements en vol et le déploiement de bombardiers stratégiques comme “l’incarnation de la dissuasion étendue” en affichant de multiples capacités de défense.

Pyongyang a dénoncé l’augmentation des exercices conjoints comme preuve que l’Occident et ses alliés planifient des hostilités contre la Corée du Nord.

LA CORÉE DU SUD ENVISAGE LE DÉVELOPPEMENT NUCLÉAIRE POUR LA PREMIÈRE FOIS FACE À LA MENACE CROISSANTE POUR LA SÉCURITÉ DE LA CORÉE DU NORD

Lee a déclaré que les États-Unis et la Corée du Sud organiseraient des exercices sur table le mois prochain pour élaborer un scénario et un plan de réponse au lancement d’une attaque nucléaire par la Corée du Nord.

Austin a déclaré que la Corée du Sud pouvait s’attendre à voir davantage de capacités de défense américaines déployées dans la région et a souligné la livraison précédente d’avions de combat F-22 et F-35, ainsi que le déploiement du groupe aéronaval USS Ronald Reagan.

Quelque 28 500 soldats américains sont stationnés en Corée du Sud et ont servi de moyen de dissuasion militaire contre la Corée du Nord depuis la guerre de Corée, qui s’est terminée en 1953.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Cependant, le président sud-coréen Yoon Suk Yeol a déclaré que la nation devait reconsidérer sa position défensive à la suite de l’agression continue de la Corée du Nord et a déclaré plus tôt ce mois-ci que Séoul pourrait devoir envisager de développer son propre programme nucléaire.

Yoon a déclaré qu’il était en pourparlers avec Washington concernant le redéploiement des armes nucléaires dans la péninsule sud, ce qui annulerait les mesures prises il y a plus de 30 ans lorsque les États-Unis ont retiré toutes les capacités nucléaires de la Corée du Sud en 1991.