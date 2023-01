Les États-Unis et la Corée du Sud sèment la confusion à propos d’exercices nucléaires conjoints

Les affirmations contradictoires sur d’éventuels exercices nucléaires surviennent alors que Séoul appelle à une dissuasion plus forte contre Pyongyang

Le président américain Joe Biden a nié que le Pentagone soit en pourparlers avec Séoul au sujet d’exercices nucléaires conjoints, soulevant un certain nombre de questions après que son homologue sud-coréen a annoncé que de telles discussions étaient déjà en cours.

Interrogé lundi s’il est “discuter d’exercices nucléaires conjoints avec la Corée du Sud en ce moment”, Biden a simplement dit “Non,” refusant d’élaborer davantage pour les journalistes à leur retour de vacances. Le Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche a ensuite refusé de commenter lorsqu’il a été approché par Bloomberg.

Malgré le démenti brutal de Biden, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a récemment déclaré à un journal local que les deux pays étaient “discuter des moyens d’utiliser les forces nucléaires américaines dans le cadre du concept de ‘Joint Planning-Joint Exercise’ afin de répondre aux armes nucléaires et aux missiles de la Corée du Nord”, attisant immédiatement les spéculations sur les exercices nucléaires bidirectionnels.

Dans la même interview, Yoon a également critiqué la longue date “dissuasion étendue” politique entre Séoul et Washington qui place la Corée du Sud sous la protection des États-Unis “parapluie nucléaire” arguant qu’il ne suffit plus de rassurer les citoyens compte tenu des avancées militaires de la RPDC. Il a dit que “Alors que les armes nucléaires appartiennent aux États-Unis, le partage, la planification et la formation des renseignements doivent être effectués conjointement”, ajoutant que des responsables américains ont été “plutôt positif” sur l’idée.

Cependant, alors que Yoon semblait faire référence à des exercices militaires conjoints impliquant des forces nucléaires et parlait longuement de dissuasion, le porte-parole du gouvernement sud-coréen Kim Eun-hye a précisé plus tard que le président ne parlait pas de “exercices de guerre nucléaire” disant que cela expliquait le commentaire de Biden plus tôt lundi.

“Les remarques d’aujourd’hui du président américain Joe Biden ont été interrompues par un journaliste de Reuters et ont demandé” si nous sommes [discussing] des exercices de guerre nucléaire”, alors bien sûr nous n’avons pas d’autre choix que de répondre “Non””. dit Kim.

Au lieu de cela, le porte-parole a déclaré que les responsables américains et sud-coréens étaient “discuter des moyens de partager des informations sur le fonctionnement des actifs nucléaires appartenant aux États-Unis, la planification conjointe et les plans d’action conjoints pour répondre aux armes nucléaires de la Corée du Nord.” Elle n’a cependant pas expliqué ce que cela impliquerait, laissant dans le flou comment les deux parties pourraient modifier leur posture actuelle.

Les remarques de Yoon interviennent au lendemain d’une année controversée dans la péninsule coréenne, qui a vu un nombre record d’essais d’armes par Pyongyang et une rafale d’exercices militaires conjoints à tir réel par Séoul et ses alliés, à savoir le Japon et les États-Unis. Des responsables sud-coréens ont récemment souligné la nécessité de renforcer les défenses aériennes et les capacités de surveillance du pays après que plusieurs drones nord-coréens ont pénétré son espace aérien fin décembre, aggravant encore les tensions au début de la nouvelle année.