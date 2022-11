Les États-Unis et la Corée du Sud prolongent les exercices de l’armée de l’air après que la Corée du Nord a tiré sur l’ICMB

Les armées américaine et sud-coréenne prolongent les exercices conjoints des forces aériennes jusqu’à ce week-end après que la Corée du Nord a tiré jeudi un missile balistique intercontinental (ICMB), ainsi que deux missiles à courte portée.

Les médias sud-coréens ont rapporté que les responsables pensaient que l’ICBM du Nord avait échoué en vol mais n’avaient pas donné de détails. Pendant ce temps, les deux missiles balistiques à courte portée de la Corée du Nord sont tombés dans la mer à l’est. Le Japon a d’abord sonné l’alarme après que le suivi ait suggéré que l’ICBM survolerait la nation insulaire, mais les responsables ont déclaré plus tard qu’ils l’avaient perdu de vue en cours de vol, selon Reuters.

“Le lancement de l’ICBM par la Corée du Nord est présumé s’être soldé par un échec”, a écrit l’armée sud-coréenne, selon l’agence de presse Yonhap.

Les ICBM sont des dispositifs capables de voyager presque à travers le monde pour livrer une ogive nucléaire.

LA CORÉE DU NORD AVERTIT D’UNE RÉPONSE “PLUS PUISSANTE” AUX EXERCICES MILITAIRES CONJOINTS AMÉRICAIN-CORÉE DU SUD

LA CORÉE DU NORD LANCE UN MISSILE BALISTIQUE VERS SES EAUX ORIENTALES, DIT LA CORÉE DU SUD

La Corée du Nord a effectué un record de 20 lancements de missiles mercredi seulement alors que les États-Unis et la Corée du Sud pilotaient des centaines d’avions pour simuler des opérations.

Il s’agissait du plus grand barrage de missiles que le Nord ait jamais tiré, avec un atterrissage à seulement 16 milles de la frontière maritime sud-coréenne.

La Corée du Nord est devenue de plus en plus agressive depuis que les États-Unis et la Corée du Sud ont commencé des exercices militaires conjoints en septembre. Le pays a également fait voler 12 avions de guerre près de la frontière sud-coréenne début octobre. La sortie comprenait huit avions de chasse et quatre bombardiers. La Corée du Sud a répondu avec un vol de 30 avions de guerre, mais les deux groupes ne se sont pas engagés.

L’exercice conjoint des forces aériennes des États-Unis et de la Corée du Sud, l’opération Vigilant Storm, devait se terminer vendredi, mais se prolongera maintenant jusqu’au week-end après les lancements de la Corée du Nord.

L’exercice voit des avions de chasse et des bombardiers alliés mener des attaques simulées à travers la Corée du Sud 24 heures sur 24.

La Corée du Sud a elle-même échoué à lancer un missile en octobre. Le dysfonctionnement est survenu alors que les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon cherchaient à envoyer un message au régime nord-coréen après avoir envoyé son propre missile balistique survolant l’île du Japon. Les responsables militaires américains ont précisé que l’ogive du missile sud-coréen n’avait pas explosé, mais que le propulseur avait provoqué une forte explosion et des flammes.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Aucun blessé n’a été signalé lors de l’incident, civil ou autre, et les responsables sud-coréens affirment qu’aucun bâtiment n’a été endommagé.