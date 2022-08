Les États-Unis et la Corée du Sud ouvrent les plus grands exercices depuis des années face aux menaces du Nord

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Les États-Unis et la Corée du Sud ont commencé lundi leur plus grand entraînement militaire combiné depuis des années alors qu’ils renforcent leur posture de défense contre la menace nucléaire nord-coréenne croissante.

Les exercices pourraient entraîner une réaction de colère de la Corée du Nord, qui a poussé son activité de test d’armes à un rythme record cette année tout en menaçant à plusieurs reprises de conflits avec Séoul et Washington dans une impasse diplomatique prolongée.

Les exercices Ulchi Freedom Shield se poursuivront jusqu’au 1er septembre en Corée du Sud et comprendront des exercices sur le terrain impliquant des avions, des navires de guerre, des chars et potentiellement des dizaines de milliers de soldats.

Alors que Washington et Séoul décrivent leurs exercices comme défensifs, la Corée du Nord les décrit comme des répétitions d’invasion qui justifient son développement d’armes nucléaires et de missiles.

Cho Joong-hoon, porte-parole du ministère sud-coréen de l’Unification, qui gère les affaires intercoréennes, a déclaré que le Sud n’avait pas immédiatement détecté d’activités ou de signes inhabituels en provenance du Nord.

Les États-Unis et la Corée du Sud ont annulé certains de leurs exercices réguliers et en ont réduit d’autres à des simulations informatiques ces dernières années pour créer un espace pour la diplomatie avec la Corée du Nord et en raison des préoccupations liées au COVID-19.

Ulchi Freedom Shield, qui a commencé avec un programme de formation de quatre jours sur la défense civile sud-coréenne dirigé par des employés du gouvernement, comprendrait des simulations d’attaques conjointes, des renforts de première ligne en armes et en carburant et des retraits d’armes de destruction massive.

Les exercices ont eu lieu après que la Corée du Nord a rejeté la semaine dernière l’offre du président sud-coréen Yoon Suk Yeol d’échanger des mesures de dénucléarisation et des avantages économiques, accusant Séoul de recycler les propositions que Pyongyang a longtemps rejetées.

Kim Yo Jong, la sœur de plus en plus puissante du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, a qualifié la proposition de Yoon de stupide et a souligné que le Nord n’avait aucune intention de troquer un arsenal que son frère considère apparemment comme sa meilleure garantie de survie.

Elle a sévèrement critiqué Yoon pour la poursuite des exercices militaires avec les États-Unis et aussi pour l’échec de Séoul à empêcher les militants civils sud-coréens de faire voler des tracts de propagande anti-Pyongyang et d’autres «déchets sales» à travers la frontière en ballon.

Elle a également ridiculisé les capacités américano-sud-coréennes de surveillance de l’activité des missiles du Nord, insistant sur le fait que Séoul avait identifié à tort le lieu de lancement des derniers tests de missiles du Nord mercredi dernier, quelques heures avant que Yoon lors d’une conférence de presse n’exhorte Pyongyang à revenir à la diplomatie.

Plus tôt ce mois-ci, Kim Yo Jong a mis en garde contre des représailles “mortelles” contre la Corée du Sud suite à une récente épidémie nord-coréenne de COVID-19, qui, selon Pyongyang, a été causée par des tracts et d’autres objets lancés par des militants du Sud. On craint que la menace ne laisse présager une provocation qui pourrait inclure un essai nucléaire ou de missile ou même des escarmouches frontalières, et que le Nord pourrait tenter de faire monter les tensions autour des exercices alliés.

Dans une interview accordée à Associated Press Television le mois dernier, Choe Jin, directeur adjoint d’un groupe de réflexion dirigé par le ministère nord-coréen des Affaires étrangères, a déclaré que les États-Unis et la Corée du Sud seraient confrontés à des problèmes de sécurité “sans précédent” s’ils n’abandonnaient pas leur pression militaire hostile. campagne contre la Corée du Nord, y compris des exercices militaires conjoints.

Les lancements la semaine dernière de deux missiles de croisière présumés ont prolongé un rythme record dans les essais de missiles nord-coréens en 2022, qui ont impliqué plus de 30 lancements balistiques, y compris les premières démonstrations de missiles balistiques intercontinentaux du pays en près de cinq ans.

L’activité de test intensive de la Corée du Nord souligne sa double intention de faire progresser son arsenal et de forcer les États-Unis à accepter l’idée du Nord en tant que puissance nucléaire afin qu’il puisse négocier des concessions économiques et de sécurité en position de force, selon les experts.

Kim Jong Un pourrait monter la barre dès qu’il y a des indications que le Nord se prépare à effectuer son premier essai nucléaire depuis septembre 2017, lorsqu’il a affirmé avoir développé une arme thermonucléaire pour s’adapter à ses ICBM.

Kim Tong-hyung, Associated Press