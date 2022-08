Les États-Unis et la Corée du Sud organisent les plus grands exercices militaires conjoints en 5 ans

Les États-Unis et la Corée du Sud ont commencé lundi leur plus grand entraînement militaire combiné depuis des années alors qu’ils renforcent leur position de défense contre la menace nucléaire nord-coréenne croissante.

Les exercices pourraient entraîner une réaction de colère de la Corée du Nord, qui a accéléré son activité de test d’armes à un rythme record cette année tout en menaçant à plusieurs reprises de conflits avec Séoul et Washington dans une impasse diplomatique prolongée.

Les exercices Ulchi Freedom Shield se poursuivront jusqu’au 1er septembre en Corée du Sud et comprendront des exercices sur le terrain impliquant des avions, des navires de guerre, des chars et potentiellement des dizaines de milliers de soldats.

Alors que Washington et Séoul décrivent leurs exercices comme défensifs, la Corée du Nord les décrit comme des répétitions d’invasion et les a utilisés pour justifier son développement d’armes nucléaires et de missiles.

Ulchi Freedom Shield, qui a débuté avec un programme de formation de quatre jours sur la défense civile sud-coréenne dirigé par des employés du gouvernement, comprendrait des exercices simulant des attaques conjointes, des renforts de première ligne en armes et en carburant et des retraits d’armes de destruction massive.

Exercices trop “provocateurs” : Trump

Les alliés s’entraîneront également aux attaques de drones et à d’autres nouveaux développements dans la guerre montrés pendant la guerre de la Russie contre l’Ukraine et pratiqueront des réponses militaro-civiles conjointes aux attaques contre les ports maritimes, les aéroports et les principales installations industrielles telles que les usines de semi-conducteurs.

Au cours des dernières années, les États-Unis et la Corée du Sud avaient annulé certains de leurs exercices réguliers et en avaient réduit d’autres à des simulations informatiques pour créer de l’espace pour la diplomatie de l’administration Donald Trump avec la Corée du Nord et plus tard en raison des préoccupations liées au COVID-19.

La décision de Trump au début de 2018 d’annuler les exercices – le président de l’époque les jugeant trop chers et “provocateurs” pour la Corée du Nord – a ensuite été critiquée comme une concession inutile au dirigeant nord-coréen Kim Jong-un par l’ancien conseiller à la sécurité nationale John. Boulonner.

Dans son livre La pièce où c’est arrivéBolton a déclaré que lui et le secrétaire d’État Mike Pompeo avaient été surpris par la décision de Trump, prise sans consulter son cabinet.

Les efforts diplomatiques se sont effondrés après la deuxième rencontre entre Trump et Kim au début de 2019. Les Américains ont ensuite rejeté les demandes nord-coréennes d’une levée majeure des sanctions paralysantes dirigées par les États-Unis en échange du démantèlement d’un complexe nucléaire vieillissant, ce qui aurait représenté une reddition partielle de les capacités nucléaires du Nord. Kim a depuis promis de renforcer sa dissuasion nucléaire face à la pression américaine “de type gangster”.

L’armée sud-coréenne n’a pas révélé le nombre de soldats sud-coréens et américains participant à Ulchi Freedom Shield, mais a décrit l’entraînement comme un message de force. Le ministère de la Défense de Séoul a déclaré la semaine dernière qu’Ulchi Freedom Shield “normalise” les entraînements à grande échelle et les exercices sur le terrain entre les alliés pour aider à renforcer leur alliance.

Avant que la formation ne soit suspendue ou réduite, les États-Unis et la Corée du Sud organisaient d’importants exercices conjoints chaque printemps et été en Corée du Sud.

Des dizaines de milliers de soldats participent

Les exercices de printemps comprenaient des exercices de tir réel impliquant un large éventail de moyens terrestres, aériens et maritimes et impliquaient généralement environ 10 000 soldats américains et 200 000 coréens. Des dizaines de milliers de soldats alliés ont participé aux exercices d’été, qui consistaient principalement en des simulations informatiques pour affiner la prise de décision et la planification conjointes, bien que l’armée sud-coréenne ait mis l’accent sur la relance de l’entraînement sur le terrain cette année.

Les exercices font suite au rejet par la Corée du Nord la semaine dernière de la proposition “audacieuse” du président sud-coréen Yoon Suk Yeol d’avantages économiques en échange de mesures de dénucléarisation, accusant Séoul de recycler des propositions que Pyongyang a longtemps rejetées.

Des manifestants sud-coréens organisent lundi un rassemblement devant le Mémorial de la guerre de Corée à Séoul contre les exercices militaires conjoints entre leur pays et les Etats-Unis. (Jung Yeon-je/AFP/Getty Images)

Kim Yo Jong, la sœur de plus en plus puissante du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, a qualifié la proposition de Yoon de stupide et a souligné que le Nord n’avait aucune intention de donner un arsenal que son frère considère clairement comme sa meilleure garantie de survie.

Elle a également ridiculisé les capacités militaires américano-sud-coréennes pour surveiller l’activité des missiles du Nord, insistant sur le fait que le Sud a mal interprété le site de lancement des derniers tests de missiles du Nord mercredi la semaine dernière, quelques heures avant que Yoon n’utilise une conférence de presse pour exhorter Pyongyang à revenir à la diplomatie.

La déclaration de Kim Yo Jong est intervenue une semaine après qu’elle a mis en garde contre des représailles “mortelles” contre la Corée du Sud suite à une récente épidémie nord-coréenne de COVID-19, qui, selon Pyongyang, a été causée par des tracts et d’autres objets lancés par des militants du sud. On craint que la menace ne laisse présager une provocation qui pourrait inclure un essai nucléaire ou de missile ou même des escarmouches frontalières, et que le Nord pourrait tenter de faire monter les tensions autour des exercices alliés.

Les lancements la semaine dernière de deux missiles de croisière présumés ont prolongé un rythme record dans les essais de missiles nord-coréens en 2022, qui ont impliqué plus de 30 lancements balistiques, y compris les premières démonstrations de missiles balistiques intercontinentaux du pays en près de cinq ans.