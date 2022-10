Les États-Unis et la Corée du Sud mènent des exercices de précision à la bombe après que la Corée du Nord a tiré un missile balistique au-dessus du Japon

Les États-Unis et la Corée du Sud ont mené des exercices de bombardement de précision après que la Corée du Nord a tiré mardi un missile balistique sur le Japon.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a ordonné cinq essais de missiles balistiques au cours des 10 derniers jours, dont plusieurs coïncidant avec la visite du vice-président Kamala Harris en Corée du Sud la semaine dernière. Le vol de mardi était cependant la première fois que le régime du Nord tirait un missile sur le Japon en cinq ans.

Des avions de combat américains et sud-coréens ont pris part à un bombardement à l’aide de bombes de précision JDAM après l’incident.

Le secrétaire d’État Tony Blinken a également condamné les actions de la Corée du Nord comme “imprudentes et dangereuses”, affirmant qu’il avait eu plusieurs appels avec des responsables sud-coréens et japonais pour coordonner une réponse.

Le lancement constituait une “menace inacceptable pour le public japonais”, a écrit le département d’État dans un communiqué mardi.

“Secrétaire Blinken, [South Korean] le ministre des Affaires étrangères Park Jin et [Japanese] Le ministre des Affaires étrangères Hayashi Yoshimasa a fermement condamné le lancement et son mépris flagrant des multiples résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU et ses implications profondément déstabilisatrices pour la région”, poursuit le communiqué.

Le lancement de mardi a parcouru plus de 2 800 milles, le vol le plus long d’un missile nord-coréen depuis des mois, selon le coordinateur du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby. Les États-Unis évaluent toujours les informations de vol pour déterminer quel type de missile le régime a tiré, a déclaré Kirby à Fox & Friends.

La Corée du Nord a tiré trois missiles balistiques avant la visite de Harris à Séoul la semaine dernière, qui a coïncidé avec de vastes exercices militaires conjoints entre les États-Unis et la Corée du Sud.

L’USS Ronald Reagan, l’un des moyens les plus puissants de la marine américaine, a participé aux trois jours d’exercices.

Harris a réaffirmé les engagements américains envers la Corée du Sud lors d’une visite dans la DMZ coréenne. Les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon coopèrent depuis longtemps pour contrôler le régime de Kim et contrer l’agression de la Chine contre Taïwan.

“Je ne saurais trop dire que l’engagement des États-Unis dans la défense de la République de Corée est inébranlable et que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu’il ait un sens dans tous les sens que les mots suggèrent”, a déclaré Harris. La semaine dernière.