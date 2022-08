Les États-Unis et la Corée du Sud lancent de grands jeux de guerre

Pyongyang qualifiait auparavant ces exercices de répétition pour l’invasion

Washington et Séoul ont lancé lundi leurs plus grands exercices militaires conjoints depuis des années. Les exercices Ulchi Freedom Shield devraient se poursuivre jusqu’au 1er septembre et comprendront de nombreux avions, navires de guerre et pièces d’artillerie, avec des milliers de soldats s’entraînant pour différents “défensive” et “contre-attaque” scénarios.

La première étape des exercices sera axée sur le repoussage d’une hypothétique attaque nord-coréenne, ainsi que sur la réponse de la défense civile à diverses menaces simulées, telles que “incendie dans une usine de semi-conducteurs”, “terrorisme d’aéroport” ou “découverte d’engins explosifs improvisés dans des centrales nucléaires”, selon Yonhap.

Dans la deuxième étape, les forces alliées affineront leur “contre-attaque” capacités, en menant des exercices de tir réel au cours de plus d’une douzaine de différents programmes combinés de formation sur le terrain.

Alors que Séoul et Washington insistent sur le fait que leur coopération militaire est purement défensive, Pyongyang les a appelés à plusieurs reprises « répétitions » pour une éventuelle invasion. Ces dernières années, ces exercices annuels ont été réduits, d’abord à cause des efforts diplomatiques et plus tard en raison de la pandémie de Covid-19, avant que le président sud-coréen Yoon Suk-yeol n’entre en fonction en mai et ne promette de relancer et “normaliser” cette “dissuasif.”

Le mois dernier, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a appelé les exercices conjoints “comportement de voyou” et menacé de “anéantir” Séoul si la ROK en fait “tentative dangereuse” contre le Nord. Dans un discours marquant le 69e anniversaire de l’armistice qui a mis fin à la guerre de Corée de 1950-1953, il a accusé la Corée du Sud de rechercher un “Confrontation suicidaire” approfondir les liens avec “les impérialistes américains”.

Avant les derniers jeux de guerre, Washington et Séoul – rejoints par Tokyo – ont déjà mené des exercices de défense antimissile au large d’Hawaï, la première fois que les trois pays le font depuis plusieurs années. L’activité militaire accrue survient après plusieurs essais de missiles nord-coréens cette année et au milieu des craintes que Pyongyang ne se prépare à un autre essai d’armes nucléaires, qui serait le premier en près de cinq ans après un moratoire auto-imposé.