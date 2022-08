Les États-Unis et la Corée du Sud entament les plus grands exercices militaires conjoints depuis des années au milieu de l’agression chinoise et des menaces nord-coréennes

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les États-Unis et la Corée du Sud ont commencé lundi leurs plus grands exercices militaires conjoints depuis 2018.

Les exercices Ulchi Freedom Shield se dérouleront jusqu’au 1er septembre et impliqueront des avions, des navires de guerre, des chars et de l’infanterie. Une déclaration conjointe des deux pays décrit les exercices comme défensifs, bien que la Corée du Nord les décrive comme une pratique pour une invasion.

Les exercices représentent un renouvellement des exercices après que les États-Unis et la Corée du Sud ont organisé des événements plus petits au cours des années depuis 2018.

Les exercices conjoints interviennent alors que la Corée du Nord et la Chine sont devenues de plus en plus agressives, le dictateur nord-coréen Kim Jong-Un tirant des missiles et la Chine organisant des exercices militaires autour de Taïwan.

La Corée du Nord a catégoriquement rejeté les appels du Sud à la dénucléarisation la semaine dernière. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a fait une proposition radicale qui permettrait à la Corée du Nord de rejoindre l’économie internationale si le pays désarmait son arsenal nucléaire.

La sœur de Kim a rejeté la proposition du revers de la main vendredi.

“Cela aurait été plus favorable pour son image de se taire, plutôt que de dire des bêtises car il n’avait rien de mieux à dire”, a déclaré Kim Yo Jong dans un communiqué.

Bien que les exercices militaires de cette semaine ne soient pas conçus avec la Chine comme adversaire potentiel, le partenariat renouvelé entre les militaires américains et sud-coréens enverra également un message à la Chine voisine.

L’armée chinoise a organisé des exercices de tir réel étendus et sans précédent autour de l’île de Taiwan ces dernières semaines. Le pays a cité les voyages de législateurs américains sur l’île comme raison de l’escalade.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, était la plus haute responsable américaine à visiter l’île autonome depuis le président Newt Gingrich en 1997, mais d’autres groupes de législateurs américains s’y sont longtemps rendus.

Taïwan s’est séparé de la Chine après que les forces pro-démocratie aient perdu une guerre civile au profit du Parti communiste chinois en 1949. L’île est depuis lors une démocratie autonome, mais a toujours des milliards de dollars de liens commerciaux avec le continent.