Les États-Unis et la Corée du Sud élargissent les exercices militaires conjoints

Les chefs de la défense des deux pays ont convenu d’élargir leur exercice prévu dans un contexte de tensions croissantes avec la Corée du Nord

Les chefs de la défense américains et sud-coréens ont convenu d’étendre leur exercice militaire conjoint prévu plus tard cette année, préparant le terrain pour déployer davantage d’armes stratégiques de Washington sur la péninsule au milieu d’une augmentation des bruits de sabre à Pyongyang.

L’exercice, susceptible de s’appeler Ulchi Freedom Shield, sera intégré à un exercice de défense civile et mis à niveau vers ce que Séoul considère comme son plus haut niveau d’exercice, selon un communiqué du ministère sud-coréen de la Défense. Réunis vendredi à Washington, le chef du Pentagone Lloyd Austin et le ministre sud-coréen de la Défense Lee Jong-sup ont également convenu de renforcer la “posture de dissuasion” de leur alliance, “y compris le déploiement de systèmes de défense antimissile balistique et d’actifs stratégiques américains dans la péninsule coréenne.”

Les pourparlers ont eu lieu un jour après que le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a averti que son pays “dissuasion de la guerre nucléaire” a été “tout à fait prêt” pour répondre aux menaces. Pyongyang a lancé une série d’essais de missiles cette année et pourrait être sur le point de mener son premier essai d’arme nucléaire depuis septembre 2017.

Lee et Austin “a clairement indiqué que si la Corée du Nord procédait à son septième essai nucléaire, malgré l’opposition de la communauté internationale, la République de Corée [South Korea] et les États-Unis répondront résolument et conjointement sur la base d’une solide posture de défense combinée », a déclaré le ministère de la Défense.

La Corée du Nord menace depuis longtemps les exercices de défense américano-sud-coréens, les qualifiant de répétitions d’invasion. Cette semaine, Kim a appelé les exercices conjoints “comportement de voyou” et menacé de “anéantir” Séoul si la ROK en fait “tentative dangereuse” contre le Nord. Dans un discours marquant le 69e anniversaire de l’armistice qui a mis fin à la guerre de Corée de 1950-1953, il a accusé la Corée du Sud de rechercher un “Confrontation suicidaire” approfondir les liens avec “les impérialistes américains”.

La Corée du Sud a cherché à approfondir ses liens militaires avec les États-Unis depuis que le président nouvellement élu Yoon Suk-yeol a pris ses fonctions en mai. Yoon a déclaré à l’époque que des exercices militaires conjoints étaient “la clé de notre capacité de défense combinée.” Le nouveau président s’est également fait l’avocat du stationnement d’armes nucléaires américaines en Corée du Sud.

Alors que Séoul a demandé plus de puissance de feu à Washington, les États-Unis ont fait pression pour une plus grande coopération entre la Corée du Sud et le Japon, qui se sont affrontés ces dernières années sur des questions commerciales et territoriales, ainsi que le vitriol de longue date sur les atrocités commises pendant l’occupation japonaise de 1910-1945. péninsule.

Lors de la réunion de vendredi, Austin et Lee “ont convenu de l’importance de coopérer de manière trilatérale avec le Japon et de renforcer la coopération régionale qui protège la sécurité et la prospérité partagées, défend les valeurs communes et renforce l’ordre international fondé sur des règles”, a déclaré le Pentagone dans un communiqué séparé.

Les relations Séoul-Tokyo ont peut-être été encore plus tendues cette semaine, lorsque la Corée du Sud a mené des exercices militaires près d’îles contestées entre les pays.