Les États-Unis et la Corée du Nord n’ont pas de relations diplomatiques – mais ils ont encore des moyens de parler d’un soldat américain

SEOUL, Corée du Sud (AP) — Un téléphone rose. Une mission new-yorkaise. diplomates suédois. Une hotline nord-sud-coréenne.

Les États-Unis et la Corée du Nord recluse n’ont pas de relations diplomatiques, mais ils ont toujours des moyens de se contacter. Un responsable américain a déclaré mercredi que le gouvernement américain avait tendu la main au Nord alors qu’il tentait de discuter d’un soldat américain qui s’est précipité en Corée du Nord lors d’une visite d’une zone frontalière cette semaine. Le Nord n’a pas encore réagi, selon les Etats-Unis

Voici un aperçu des canaux possibles que les rivaux pourraient utiliser pour discuter de Pvt. Travis King, le premier Américain détenu en Corée du Nord depuis près de cinq ans.

TÉLÉPHONE ROSE

L’un des moyens les plus fiables pour les États-Unis d’atteindre la Corée du Nord consiste à utiliser un téléphone à touches de couleur rose clair au Commandement des Nations Unies dirigé par les États-Unis dans le village frontalier coréen de Panmunjom, l’endroit où King s’est enfui dans le Nord mardi. La ligne téléphonique relie les agents de liaison de chaque côté – dont les bureaux ne seraient séparés que de 40 mètres (130 pieds).

Le porte-parole du département d’État, Matthew Miller, a déclaré mercredi que le Pentagone avait contacté ses homologues de l’armée populaire nord-coréenne, mais « ces communications n’ont pas encore reçu de réponse ».

Miller n’a pas précisé. Mais les observateurs disent que les États-Unis ont probablement utilisé le «téléphone rose».

En janvier, le commandement de l’ONU a tweeté qu’il avait maintenu un contact « 24/7/365 » avec l’armée du Nord tout au long de 2022.

« En parlant via le » téléphone rose « , nous avons transmis 98 messages et effectué des contrôles de ligne deux fois par jour pour un échange d’informations opportun et significatif », a-t-il déclaré.

Moon Seong Mook, un général de brigade sud-coréen à la retraite, a déclaré que les officiers de liaison nord-coréens ne semblent pas répondre aux appels lancés par le commandement de l’ONU sur ordre de leurs supérieurs.

Lorsque la Corée du Nord a précédemment suspendu cette ligne téléphonique, des officiers de l’ONU ont utilisé un mégaphone, a déclaré Moon.

Le motif exact du passage frontalier de King n’est pas clair. Il a été reconnu coupable d’agression en Corée du Sud et pourrait être renvoyé de l’armée et faire face à d’autres sanctions potentielles.

MISSION DE NEW-YORK

Miller a déclaré que les États-Unis conservaient un certain nombre de canaux pour envoyer des messages à la Corée du Nord.

L’une d’entre elles est la mission de la Corée du Nord auprès de l’ONU à New York, qui a fourni une option de négociation indirecte pour les deux pays, servant en quelque sorte d’ambassade de remplacement puisqu’ils n’ont pas d’ambassades dans les capitales de l’autre.

La mission a joué un rôle important dans l’élaboration des détails du sommet à enjeux élevés entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le président américain de l’époque, Donald Trump, en 2018-2019. Au début de leur deuxième sommet au Vietnam, Kim et Trump ont déclaré qu’ils soutenaient l’ouverture d’un bureau de liaison américain à Pyongyang, mais l’idée a été abandonnée après l’échec de leur diplomatie.

AMBASSADE DE SUÈDE

La Suède, qui entretient des relations avec le Nord et une ambassade à Pyongyang, a offert des services consulaires aux citoyens américains, y compris ceux qui avaient été détenus en Corée du Nord pour être entrés illégalement dans le pays ou se livrer à des actes d’espionnage.

Miller a déclaré que des responsables du département d’État avaient contacté la Suède sur le cas de King.

Mais un rôle de médiateur pour la Suède pourrait être compliqué par le fait que ses diplomates basés à Pyongyang ne seraient pas retournés dans le Nord depuis leur départ du pays en raison de ses sévères restrictions COVID-19 en 2020. Pourtant, les experts disent que l’ambassade du Nord en Suède pourrait être un canal de communication

AUTRES LIGNES DIRECTES

Les Corées rivales disposent de leurs propres canaux de téléphone et de fax pour organiser des réunions, organiser des passages frontaliers et éviter des affrontements militaires accidentels. Mais la Corée du Nord n’a pas répondu aux tentatives sud-coréennes d’échanger des messages via ces canaux depuis avril à une époque d’animosités accrues à propos du programme nucléaire du Nord.

Kim Yeol Soo, expert à l’Institut coréen des affaires militaires de Corée du Sud, a déclaré que la communication pourrait se faire via une hotline entre les agences d’espionnage des deux Corées. Cette ligne aurait été précédemment active lorsque d’autres ont décroché. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a déclaré jeudi que Séoul et Washington étaient en contact, sans donner plus de détails.

PERSPECTIVES

Kim, l’expert, a déclaré que la Corée du Nord ne répondra pas à la sensibilisation américaine tant qu’elle n’aura pas terminé son enquête sur King, et cela prendra probablement au moins deux semaines. Après l’enquête, il a déclaré qu’une longue négociation entre le département d’État américain et le ministère nord-coréen des Affaires étrangères était attendue.

Alors que la détention de King pourrait fournir à la Corée du Nord un outil pour arracher des concessions diplomatiques aux États-Unis, le pays aurait également du mal à détenir un soldat de rang inférieur sans beaucoup de renseignements de haut niveau sur les États-Unis pendant une période prolongée, a déclaré Moon.

« S’il exprime son espoir de rentrer chez lui, il serait difficile pour la Corée du Nord de le retenir, mais ils essaieraient toujours de parvenir à un accord avec les États-Unis pour obtenir ce qu’ils veulent », a déclaré Moon, désormais analyste à l’Institut de recherche coréen pour la stratégie nationale basé à Séoul.

Dans le passé, la Corée du Nord a libéré des détenus civils américains après que des Américains de haut niveau tels que d’anciens présidents se soient rendus à Pyongyang pour gagner leurs libertés. Kim a déclaré que des étapes similaires pourraient être nécessaires dans le cas de King.

L’entrée de King en Corée du Nord est une gêne pour les États-Unis, a déclaré Chun In-bum, un lieutenant-général à la retraite qui commandait les forces spéciales sud-coréennes, notant que c’était le même jour que les États-Unis avaient pris des mesures importantes pour renforcer leur engagement sécuritaire envers la Corée du Sud. Il a déployé un sous-marin nucléaire en Corée du Sud pour la première fois en quatre décennies et a tenu la réunion inaugurale d’un organe consultatif nucléaire bilatéral avec la Corée du Sud. La Corée du Nord a testé deux missiles mercredi, apparemment en réponse.

« La nouvelle du sous-marin nucléaire et de l’organe consultatif nucléaire a été enterrée par lui », a déclaré Chun.

Hyung-jin Kim, Associated Press