Les États-Unis et la Chine visent à relancer la coopération climatique alors que les tensions mijotent

Les États-Unis et la Chine chercheront à relancer les efforts de lutte contre le réchauffement climatique cette semaine, lors de réunions bilatérales qui, espèrent les observateurs, relèveront la barre des ambitions avant les pourparlers sur le climat parrainés par l’ONU à la fin de 2023.

Les pourparlers font suite à deux autres visites américaines de haut niveau en Chine cette année, alors que les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre du monde s’efforcent de stabiliser une relation tendue par des différends commerciaux, des tensions militaires et des accusations d’espionnage.

John Kerry, l’envoyé spécial américain sur le changement climatique, participera à des pourparlers bilatéraux avec son homologue chinois Xie Zhenhua à Pékin du 16 au 19 juillet qui porteront sur des questions telles que la réduction des émissions de méthane, la limitation de l’utilisation du charbon, la lutte contre la déforestation et l’aide aux pays pauvres face au changement climatique. changement.

Le couple, qui a cultivé une relation chaleureuse au cours de plus de deux décennies de diplomatie, discutera également probablement des objections de la Chine aux tarifs américains et autres restrictions sur les importations de composants de panneaux solaires et de batteries chinois, selon les observateurs.

Washington cherche à protéger les fabricants américains des concurrents à bas prix en Chine, y compris ceux qu’il soupçonne d’avoir recours au travail forcé, ce que Pékin nie.

« Je ne chercherais pas de percées lors de ces réunions, mais j’espère qu’elles rétabliront un alignement et une diplomatie normaux », a déclaré David Sandalow, directeur du programme américano-chinois au Center on Global Energy Policy.

Kerry a abordé ses objectifs pour le voyage en Chine lors d’une audience du sous-comité des relations extérieures de la Chambre jeudi, déclarant: « Ce que nous essayons de réaliser maintenant, c’est vraiment d’établir une certaine stabilité dans les relations sans rien concéder. »

Les républicains ont accusé l’administration Biden d’être trop indulgente avec Pékin en matière de diplomatie climatique, arguant que la Chine continue d’augmenter ses émissions de gaz à effet de serre tandis que les États-Unis imposent des mesures de nettoyage coûteuses.

Kerry est le troisième responsable américain après le secrétaire d’État Antony Blinken et la secrétaire au Trésor Janet Yellen à se rendre en Chine cette année pour tenter de rétablir une relation bilatérale stable.

Les deux pays disent qu’ils devraient pouvoir collaborer sur le changement climatique indépendamment d’autres désaccords.

Li Shuo de Greenpeace à Pékin a déclaré que les pourparlers prévus montraient que le changement climatique « est toujours la pierre de touche de la relation bilatérale la plus importante du monde ».

Bulletin Quotidien Argent SA quotidien Les plus grandes nouvelles commerciales, économiques et de marché de la journée. S’inscrire

Rétablir des liens

Les pourparlers entre les États-Unis et la Chine ont pour habitude de stimuler les négociations mondiales sur le climat, notamment en jetant les bases de l’accord de Paris sur le climat en 2015, lorsque les gouvernements ont convenu de limiter à 1,5 °C l’augmentation des températures mondiales à l’ère industrielle.

Mais des tensions plus larges ont refroidi la relation depuis, notamment les tarifs de l’ère Trump sur les produits chinois, y compris les panneaux solaires, la visite de l’ancienne présidente de la Chambre des États-Unis Nancy Pelosi à Taïwan l’année dernière et une loi américaine bloquant les importations de marchandises en provenance de la région du Xinjiang où Washington estime La Chine utilise le travail forcé.

Après le voyage de Pelosi en août à Taïwan, une île gouvernée démocratiquement que la Chine revendique comme faisant partie de son territoire, Pékin a déclaré qu’il mettrait fin à tout dialogue avec Washington sur le changement climatique. Les deux pays n’ont repris les pourparlers informels sur le climat qu’en novembre lors du sommet COP27 en Égypte.

L’adoption par les États-Unis de la vaste loi sur la réduction de l’inflation, dont les crédits d’impôt pour la production nationale d’énergie propre visent à contrer la domination de la Chine dans le secteur et à relancer l’industrie américaine, a également exacerbé les tensions.

Et tandis que la Chine a ajouté plus d’énergie renouvelable que le reste du monde réuni, elle a également fait un retour en force vers le charbon – une préoccupation majeure pour Washington. En 2022, la Chine a délivré son plus grand nombre de nouveaux permis pour des centrales au charbon depuis 2015, selon le Center for Research on Energy and Clean Air (CREA) et le Global Energy Monitor (GEM).

« Alors que les États-Unis soulèveront la question de l’arrêt du développement de la nouvelle génération de charbon, il semble peu probable que la Chine donne des assurances à ce sujet », a déclaré Alden Meyer, associé principal au groupe de réflexion E3G et observateur de longue date des négociations sur le climat.

« Et bien que la Chine soulèvera probablement la question des tarifs américains sur la technologie solaire chinoise, il est peu probable que les États-Unis annoncent des changements sur ce front », a-t-il déclaré.

Lors de la visite de Yellen le mois dernier, elle a fait publiquement pression pour que la Chine participe aux fonds gérés par l’ONU pour aider les pays les plus pauvres à lutter contre le changement climatique. La Chine, qui se considère comme un pays en développement, a résisté.

Fang Li, directrice pour la Chine au World Resources Institute, a déclaré qu’elle s’attend également à ce que les États-Unis poussent la Chine à renforcer son engagement national sur le climat dans le cadre de l’accord de Paris, mais qu’elle pourrait faire face à la réticence d’une partie chinoise irritée par les barrières commerciales américaines.