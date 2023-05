Les États-Unis et la Chine tiennent des pourparlers de haut niveau à l’improviste

Le dialogue « constructif » a porté sur le conflit ukrainien et Taïwan, selon la Maison Blanche

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a eu des entretiens inopinés avec Wang Yi, chef de la commission des affaires étrangères du Parti communiste chinois, à Vienne mercredi et jeudi.

Dans une brève déclaration, la Maison Blanche a décrit les réunions comme « discussions franches, substantielles et constructives » sur des questions allant du conflit russo-ukrainien aux tensions dans le détroit de Taiwan.

AP a cité un responsable américain anonyme disant que Sullivan avait dit à Wang que Washington était « chercher à aller au-delà » la querelle déclenchée par le ballon chinois à haute altitude repéré au-dessus du territoire américain l’hiver dernier. Les États-Unis ont affirmé que le ballon était utilisé pour l’espionnage et ont envoyé un avion de chasse pour l’abattre début février. Pékin a déclaré qu’il s’agissait d’un dirigeable de surveillance météorologique qui avait dévié de sa trajectoire.

Selon AP, les deux parties ont convenu cette semaine que l’incident du ballon était « malheureux » et souhaitait « rétablir des canaux de communication standard et normaux. »

Bloomberg a rapporté jeudi que la Maison Blanche avait intensifié ses efforts pour rechercher davantage de réunions et d’appels avec des responsables chinois à différents niveaux. Ils visaient également un appel téléphonique entre le président américain Joe Biden et son homologue Xi Jinping. Les dirigeants se sont rencontrés pour la dernière fois en marge du sommet du G20 en Indonésie en novembre.

Les tensions entre Washington et Pékin sont actuellement centrées sur Taïwan et la grande Asie-Pacifique, où les deux parties s’accusent mutuellement de prendre des mesures d’escalade.

« Les États-Unis ne peuvent pas continuer à soulever la question de la communication d’une part, tout en continuant à réprimer et à contenir la Chine », a déclaré jeudi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Wenbin, en réponse à la question d’un journaliste sur les relations bilatérales. Il a exhorté les États-Unis à « former une perception correcte » de Pékin et « Respectez les lignes rouges de la Chine. »

Le mois dernier, Pékin a organisé des exercices militaires autour de Taïwan après la visite du président de l’île, Tsai Ing-wen, aux États-Unis. Pékin considère l’île comme faisant partie de son territoire et s’oppose fermement aux contacts de Taipei avec des responsables étrangers. Washington s’est abstenu de reconnaître officiellement Taïwan comme un État indépendant, mais a vendu des armes au gouvernement et promis de défendre l’île en cas d’attaque de la partie continentale de la Chine.