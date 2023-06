Les États-Unis et la Chine tiennent des pourparlers au plus haut niveau, mais leur rivalité reste incontrôlée

BEIJING (AP) – Les États-Unis et la Chine ont peut-être recommencé à parler à un niveau élevé, mais leur bataille pour la puissance et l’influence mondiales reste incontrôlée et la suspicion mutuelle est toujours profonde.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est fixé des objectifs bas pour sa visite à Pékin cette semaine, et il les a atteints. À peu près tout ce que les rivaux peuvent espérer ces jours-ci, c’est d’empêcher les choses de s’aggraver.

Blinken a souligné les jours difficiles à venir, tandis que le ministère chinois des Affaires étrangères a averti que la relation était dans une spirale descendante.

« Il était clair en entrant que la relation était à un point d’instabilité, et les deux parties ont reconnu la nécessité de travailler pour la stabiliser », a déclaré Blinken à propos de la raison de son voyage. « Et plus précisément, nous pensons qu’il est important d’établir de meilleures lignes de communication, des canaux de communication ouverts, à la fois pour remédier aux perceptions erronées, aux erreurs de calcul et pour garantir que cette concurrence ne dégénère pas en conflit. »

La visite de deux jours dans la capitale chinoise a permis de rétablir des liens au plus haut niveau, mais la Chine a rejeté une demande américaine de reprendre les contacts entre militaires. Aucun des gouvernements ne semble convaincu de l’honnêteté de l’autre.

Alors que les deux pays disent qu’ils ne sont pas des ennemis déterminés à se faire du mal, ils ne prétendent pas être amis.

Après avoir rencontré lundi le président chinois Xi Jinping, Blinken a reconnu des divergences enracinées. « Nous ne nous faisons pas d’illusions sur les enjeux de la gestion de cette relation. Il y a de nombreuses questions sur lesquelles nous sommes profondément, voire avec véhémence, en désaccord », a-t-il déclaré.

Xi a émis une note similaire, mais a suggéré que la rivalité pourrait être surmontée.

« La concurrence entre les grands pays n’est pas conforme à la tendance de l’époque et ne peut résoudre les problèmes des États-Unis eux-mêmes et les défis auxquels le monde est confronté », a-t-il déclaré à Blinken. « La Chine respecte les intérêts des États-Unis et ne défiera ni ne supplantera les États-Unis. De même, les États-Unis devraient également respecter la Chine et ne pas porter atteinte à ses droits et intérêts légitimes. »

Danny Russel, le plus haut diplomate américain pour l’Asie sous l’administration Obama et actuellement vice-président de l’Asia Society Policy Institute à New York, a déclaré ces soi-disant « assurances négatives » – que la Chine respecte les États-Unis et ne cherche pas à déplacer les États Unis. et que les États-Unis n’essaient pas de contenir ou d’entraver la Chine -– sont importants pour empêcher un effondrement des liens.

« Les deux parties ont clairement utilisé la visite pour aider à stabiliser la relation, qui a basculé vers une confrontation dangereusement intense », a-t-il déclaré. Et, bien que les États-Unis et la Chine aient mentionné des désaccords spécifiques, en particulier à propos de Taïwan, Russel a déclaré que « les déclarations publiques des deux parties étaient particulièrement positives, en particulier selon les normes récentes ».

Mais Washington et Pékin restent profondément méfiants vis-à-vis des actions et des intentions de l’autre.

Du point de vue des États-Unis, la montée en puissance de la Chine a remis en cause sa position mondiale.

Washington se précipite pour réparer et consolider ses relations dans les régions où la Chine a fait des percées, en particulier l’Afrique et l’Indo-Pacifique, où les États-Unis ont ouvert ou prévoient d’ouvrir au moins cinq nouvelles ambassades cette année.

Dans les coulisses, les États-Unis pensent que la Chine a des arrière-pensées et peut-être néfastes.

Un document interne du Département d’État américain préparé plus tôt cette année et qui se concentre sur le rôle de la Chine aux Nations Unies et dans d’autres organisations internationales a déclaré que Pékin « est convaincu que la République populaire de Chine doit dominer et façonner les institutions, les normes et les valeurs internationales afin de faire progresser à la fois son et l’agenda mondial.

« Il considère les règles et normes établies dans le système des Nations Unies et d’autres organisations internationales comme privilégiant les pays occidentaux, soutenant les principes démocratiques libéraux et constituant une menace pour son monopole sur le pouvoir politique national et ses ambitions mondiales affirmées », a déclaré le document, qui est marqué « SBU », qui signifie « sensible mais non classifié » et a été obtenu par l’Associated Press.

Le document accuse la Chine d’avoir « mené une campagne systématique pour renverser les principes et normes existants, promouvoir une idéologie et une politique autoritaires (et) redéfinir la priorité du développement économique sur les droits de l’homme et la gouvernance démocratique ».

En outre, il indique que la Chine s’emploie « à saper ou à remodeler le droit, les normes, les institutions et les valeurs internationales afin de légitimer ses propres modèles de développement et de gouvernance, y compris en matière de droits de l’homme (et) d’utiliser son influence économique et politique pour compromettre la transparence des institutions ». , efficacité, indépendance et alignement sur les normes et valeurs fondamentales.

Du point de vue chinois, les États-Unis s’accrochent à une gloire décroissante en tant que seule superpuissance mondiale et cherchent à saboter le développement et la stature internationale croissante de la Chine en semant la méfiance à l’égard des intentions de Pékin.

Le chef de la diplomatie chinoise Wang Yi a exigé lundi que les États-Unis cessent de « faire la promotion de la » théorie de la menace chinoise « » et « a exhorté les États-Unis à ne pas projeter sur la Chine le modèle selon lequel un pays fort doit rechercher l’hégémonie ».

Il a également déclaré que la Chine ne devrait pas être jugée « dans la veine des puissances occidentales traditionnelles », concluant qu’un changement de perspective « est la clé pour savoir si la politique américaine envers la Chine peut vraiment revenir à l’objectivité et à la rationalité ».

Les rivaux tentent maintenant de négocier davantage de visites : le ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang a accepté en principe une invitation à se rendre à Washington et la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen prévoit de se rendre en Chine plus tard cet été, tandis que des discussions sont également en cours sur une nouvelle rencontre entre Xi et Xi Jinping. Le président Joe Biden.

Mais il n’est pas clair si la Chine et les États-Unis ont trouvé un problème de fond sur lequel ils peuvent négocier. Plus de pourparlers pourraient aider à apaiser les tensions à court terme, mais il est peu probable que cela change le fait d’une rivalité mondiale.

Matthew Lee, l’Associated Press