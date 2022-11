Les États-Unis et la Chine sont déjà en « guerre » malgré ce que pense Biden : commentateur japonais

Les États-Unis et la Chine sont déjà en « guerre » alors que Pékin étend de plus en plus ses exercices militaires et ses intérêts géopolitiques dans le Pacifique, a déclaré un commentateur politique japonais à Fox News.

“De mon point de vue, les États-Unis et la Chine sont en guerre”, a déclaré Yoko Ishii. “L’Amérique luttait contre le terrorisme, mais maintenant l’Amérique a changé sa politique pour lutter contre la Chine.”

Le président Biden a déclaré lundi qu’il “n’est pas nécessaire qu’il y ait une nouvelle guerre froide” à la suite d’un sommet de trois heures avec le président chinois Xi Jingping – sa première rencontre en personne avec le responsable du Parti communiste depuis son entrée en fonction. Biden a également déclaré que les deux nations sont “déterminées à maintenir la paix et la stabilité dans le détroit de Taiwan” et qu’il ne pense pas que la Chine ait des plans imminents pour envahir l’île.

Mais Ishii a déclaré qu’elle n’était pas convaincue par les déclarations de Biden. Elle a souligné le commentaire d’octobre du secrétaire d’État américain Antony Blinken selon lequel la Chine poursuivait la “réunification” avec Taïwan “dans un délai beaucoup plus rapide” et a déclaré que Pékin était devenu plus agressif envers l’île.

“Ce contraste m’a un peu choqué”, a déclaré Ishii, qui s’identifie comme conservateur, à Fox News.

Le commentateur de YouTube s’est également inquiété des ambitions expansionnistes de la Chine au-delà de Taïwan. Elle a déclaré que l’armée de la nation autoritaire avait “envahi” la zone autour des îles Senkaku au Japon.

“Ils viennent dans les eaux autour de nos territoires comme tous les jours, et ils le font pour donner l’impression qu’ils sont propriétaires de l’endroit”, a déclaré Ishii. “La Chine se rapproche progressivement de l’océan Pacifique.”

“Ils essaient juste de s’étendre et de sortir vers la mer”, a poursuivi Ishii. “La première étape consiste à prendre Taiwan, puis les îles Senkaku, Okinawa et le Japon, puis Guam, Hawaï, l’Amérique.”

Ramiro Vargas a contribué à la vidéo d’accompagnement.