Les États-Unis et la Chine se rencontrent sur le climat alors que les températures mondiales approchent des records – National

Les températures mondiales ont atteint des sommets historiques alors que les deux plus grands émetteurs de carbone du monde, les États-Unis et la Chine, ont cherché lundi à relancer les pourparlers sur le changement climatique.

Alors que les scientifiques affirment que l’objectif de maintenir le réchauffement climatique à moins de 1,5 degré Celsius des niveaux préindustriels est hors d’atteinte, les preuves de la crise étaient partout.

Une ville isolée du nord-ouest aride de la Chine, Sanbao, a enregistré un record national de 52,2 degrés Celsius (126 degrés Fahrenheit).

Les incendies de forêt en Europe ont fait rage avant une deuxième vague de chaleur en deux semaines qui devait envoyer des températures aussi élevées que 48 ° C.





Et près d’un quart de la population américaine a été soumise à des avis de chaleur extrême, en partie à cause d’un dôme de chaleur qui s’est installé au-dessus des États de l’Ouest.

« Dans de nombreuses régions du monde, on prévoit qu’aujourd’hui sera la journée la plus chaude jamais enregistrée », a tweeté Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé.

« La #ClimateCrisis n’est pas un avertissement. Ça se passe. J’exhorte les dirigeants mondiaux à AGIR maintenant.

Avant de rencontrer son homologue chinois Xie Zhenhua à Pékin, l’envoyé américain pour le climat John Kerry a exhorté la Chine à s’associer aux États-Unis pour réduire les émissions de méthane et l’électricité au charbon.





Les températures élevées prolongées en Chine menacent les réseaux électriques et les cultures et suscitent des inquiétudes quant à une répétition de la sécheresse de l’an dernier, la plus grave depuis 60 ans.

Le typhon Talim gagnait en force et devait atterrir de nuit le long de la côte sud de la Chine, forçant l’annulation de vols et de trains dans les régions de Guangdong et de Hainan.

En Corée du Sud, des pluies torrentielles ont fait 40 morts lorsque les digues de la rivière se sont effondrées, provoquant des crues soudaines. Ils ont suivi la plus forte pluie enregistrée dans la capitale Séoul l’année dernière.

Un anticyclone surnommé Charon – qui dans la mythologie grecque était le passeur des morts – pourrait amener l’Europe à briser sa température la plus élevée enregistrée de 48,8 ° C, peut-être sur l’île italienne de Sardaigne, selon le service météorologique de l’armée de l’air italienne.

Les températures élevées sont particulièrement risquées pour des personnes comme les sœurs adolescentes Matilde et Angelica Aureli de Rome, qui, en cas de chaleur extrême, ne peuvent s’aventurer dehors qu’après 21 heures à cause de leur albinisme. La maladie génétique affecte le pigment protecteur mélanine dans les cheveux, la peau et les yeux.

« En été, il fait de plus en plus chaud d’année en année… c’est en fait une expérience très effrayante car pour les personnes atteintes d’albinisme, le soleil ne cesse de s’aggraver », a déclaré Matilde.

En Espagne, les températures pourraient monter jusqu’à 44°C dans certaines régions et ne descendront pas en dessous de 25°C la nuit, augmentant la probabilité d’incendies de forêt, a déclaré Ruben del Campo, porte-parole de l’agence météorologique nationale AEMET.





Cependant, un incendie de forêt sur l’île de La Palma aux Canaries qui a forcé l’évacuation de 4 000 personnes a été maîtrisé alors que les températures ont chuté, a déclaré un responsable local Sergio Rodriguez dans une interview à TVE.

Le dôme de chaleur à travers l’ouest des États-Unis a également contribué à générer de fortes pluies dans le nord-est, faisant au moins cinq morts. Les avertissements de chaleur se sont propagés jusqu’en Floride.

Dans la vallée de la mort en Californie, les touristes se sont rassemblés dimanche à Furnace Creek en prévision de la température la plus chaude reconnue sur terre : 134 Farenheit (56,7°C) en 1913, selon l’Organisation météorologique mondiale.

Ils ont applaudi alors qu’un affichage numérique de 132F cochait jusqu’à 133 tandis que les gardes du parc national se tenaient prêts au cas où quelqu’un succomberait à un coup de chaleur.

« C’est la première fois que je viens ici, donc je pense que ce serait vraiment cool d’être ici pour la première fois sur Terre pour la journée la plus chaude », a déclaré Kayla Hill, 24 ans, de Salt Lake City, Utah.

Carlo Buontempo, directeur du service Copernicus sur le changement climatique de l’Union européenne, a déclaré qu’il y avait une tendance claire à ce que les vagues de chaleur deviennent plus fréquentes, comme l’avaient prédit les scientifiques.

«Nous sommes déjà en territoire inconnu, complètement. Nous n’avons jamais rien vu de tel dans notre mémoire vivante, dans notre histoire », a déclaré Buontempo.