Les États-Unis et la Chine se pointent du doigt sur le changement climatique

Pourquoi est-ce important

Comme je l’ai écrit il y a quelques semaines dans la newsletter, l’une des principales discussions de la COP27 portait sur la question de savoir si les pays les plus riches devaient aider les pays les plus pauvres et les plus vulnérables à payer les impacts du changement climatique. Les catastrophes climatiques étaient au centre des préoccupations cette année, en particulier après les inondations dévastatrices au Pakistan qui ont tué plus de 1 000 personnes et déplacé des millions d’autres. Les estimations de coûts totaux ont dépassé 40 milliards de dollars.

Après deux semaines de négociations, les délégués à la COP27 parvenus à un accord sur le financement des pertes et dommages… en quelque sorte. Il y aura un fonds, mais son montant et son fonctionnement ne sont pas clairs. Vous l’avez deviné, les détails devraient être réglés lors d’une autre conférence des Nations Unies sur le climat – la COP28 est prévue pour l’année prochaine à Dubaï.

Les pays qui cotisent au fonds pour les pertes et dommages n’admettent pas la responsabilité ni n’acceptent la responsabilité des dommages climatiques. Mais la création du fonds et toutes les discussions autour des dommages climatiques ont soulevé la question : qui nous a mis dans ce pétrin ? Et qui devrait payer pour cela ?

Histoire pas si ancienne

En matière d’émissions de gaz à effet de serre, l’histoire compte. Voici ce que je veux dire par là :

Certains gaz à effet de serre, dont le dioxyde de carbone, ont une longue durée de vie : ils ne sont pas très réactifs, donc ils restent longtemps après leur émission.

Le réchauffement est fonction de la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère.

Ainsi, lorsque nous parlons de responsabilité climatique, nous devrions considérer les émissions totales à travers l’histoire.

Lorsque j’ai appris la science du climat pour la première fois, cette logique m’a terrassé. C’est tellement intuitif, mais cela a refondu le débat autour de la responsabilité climatique nationale dans ma tête. J’avais toujours entendu dire que la Chine était le pays dont nous devrions tous parler en matière d’émissions. Ils sont le plus grand pollueur climatique aujourd’hui, après tout.

Mais lorsque vous additionnez les émissions totales, c’est très clair : les États-Unis sont de loin le plus grand émetteur total, responsable d’environ un quart de toutes les émissions jamais émises. L’UE vient ensuite, avec environ 17 % du total. Enfin, nous avons la Chine, qui arrive en troisième position.