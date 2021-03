Les hauts responsables américains et chinois ont offert des points de vue très différents l’un de l’autre et du monde alors que les deux parties se sont rencontrées face à face pour la première fois depuis l’entrée en fonction du président Joe Biden.

Dans des remarques publiques inhabituellement pointues pour une réunion diplomatique tenue, le secrétaire d’État Antony Blinken et le chef des affaires étrangères du Parti communiste chinois Yang Jiechi se sont attaqués jeudi à la politique de l’autre pays au début de deux jours de pourparlers en Alaska. Le ton controversé de leurs commentaires publics suggéraient que les discussions privées seraient encore plus difficiles.

Les réunions à Anchorage ont été un nouveau test dans les relations de plus en plus troublées entre les deux pays, qui sont en désaccord sur une gamme de questions allant du commerce aux droits de l’homme au Tibet, à Hong Kong et dans la région occidentale du Xinjiang en Chine, ainsi que sur Taiwan, l’affirmation de la Chine. dans la mer de Chine méridionale et la pandémie de coronavirus.

Blinken a déclaré que l’administration Biden était unie à ses alliés pour lutter contre l’autoritarisme et l’affirmation de soi croissants de la Chine au pays et à l’étranger. Yang a ensuite déchargé une liste de plaintes chinoises à propos des États-Unis et a accusé Washington d’hypocrisie pour avoir critiqué Pékin sur les droits de l’homme et d’autres questions.

«Chacune de ces actions menace l’ordre fondé sur des règles qui maintient la stabilité mondiale», a déclaré Blinken à propos des actions de la Chine au Xinjiang, à Hong Kong et à Taiwan, ainsi que des cyberattaques contre les États-Unis et de la coercition économique contre les alliés américains. «C’est pourquoi il ne s’agit pas simplement de questions internes et pourquoi nous nous sentons obligés de soulever ces problèmes ici aujourd’hui.

Le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan a amplifié les critiques, affirmant que la Chine avait entrepris un «assaut contre les valeurs fondamentales».

«Nous ne recherchons pas le conflit, mais nous accueillons une concurrence féroce», a-t-il déclaré.

Yang a répondu avec colère en exigeant que les États-Unis cessent de pousser leur propre version de la démocratie à un moment où les États-Unis eux-mêmes ont été troublés par le mécontentement intérieur. Il a également accusé les États-Unis de ne pas avoir traité leurs propres problèmes de droits de l’homme et a contesté ce qu’il a qualifié de «condescendance» de Blinken, Sullivan et d’autres responsables américains.

«Nous pensons qu’il est important pour les États-Unis de changer leur propre image et d’arrêter de faire progresser leur propre démocratie dans le reste du monde», a-t-il déclaré. «De nombreuses personnes aux États-Unis ont en fait peu confiance dans la démocratie des États-Unis.»

«La Chine n’acceptera pas les accusations injustifiées du côté américain», a-t-il dit, ajoutant que les récents développements avaient plongé les relations «dans une période de difficultés sans précédent» qui «a porté atteinte aux intérêts de nos deux peuples».

« Il n’y a aucun moyen d’étrangler la Chine », a-t-il déclaré.

Blinken a semblé agacé par la teneur et la longueur des commentaires, qui ont duré plus de 15 minutes. Il a déclaré que ses impressions lors de ses entretiens avec les dirigeants mondiaux et lors de son voyage qui venait de se terminer au Japon et en Corée du Sud étaient totalement différentes de la position chinoise.

«J’entends une profonde satisfaction que les États-Unis soient de retour, que nous soyons réengagés», a rétorqué Blinken. «J’entends également une profonde inquiétude au sujet de certaines des mesures prises par votre gouvernement.»

Soulignant l’animosité, le Département d’État a critiqué la délégation chinoise pour avoir violé un délai convenu de deux minutes pour les déclarations liminaires et a suggéré qu’il «semble être arrivé avec l’intention de faire la tribune, axé sur les théâtres publics et les dramatiques plutôt que sur le fond».

«L’approche américaine sera étayée par la confiance dans nos relations avec Pékin – ce que nous faisons en position de force – même si nous avons l’humilité de savoir que nous sommes un pays qui s’efforce éternellement de devenir une union plus parfaite», a-t-il déclaré.

Les relations américano-chinoises sont déchirées depuis des années et l’administration Biden n’a pas encore indiqué si elle était prête ou disposée à se retirer des positions radicales prises sous Donald Trump.

Juste un jour avant la réunion, Blinken avait annoncé de nouvelles sanctions contre la répression de Pékin contre les partisans de la démocratie à Hong Kong. En réponse, la Chine a intensifié sa rhétorique contre l’ingérence américaine dans les affaires intérieures et s’en est plainte directement.

« Est-ce une décision prise par les États-Unis pour essayer d’obtenir un avantage dans leurs relations avec la Chine? », A demandé le conseiller d’État Wang Yi. « Certes, cela est mal calculé et ne reflète que la vulnérabilité et la faiblesse à l’intérieur des États-Unis et cela n’ébranlera pas la Chine. positionner ou résoudre ces problèmes. »

Trump était fier de forger ce qu’il considérait comme une relation solide avec le dirigeant chinois Xi Jinping. Mais la relation s’est désintégrée après la propagation de la pandémie de coronavirus depuis la province de Wuhan à travers le monde et a déclenché une catastrophe sanitaire et économique.