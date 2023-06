Les États-Unis et la Chine s’affrontent au forum sur la sécurité du Dialogue de Shangri-La

Commentez cette histoire Commentaire

SINGAPOUR — Lors d’une grande conférence présentée comme un « dialogue », les hauts responsables de la défense des États-Unis et de la Chine se sont retrouvés enfermés dans une impasse. Des points d’éclair avaient éclaté dans la région : dans le ciel au-dessus de la mer de Chine méridionale quelques jours plus tôt, un avion de chasse chinois avait effectué ce que les responsables américains ont décrit comme « une manœuvre inutilement agressive » lors de l’interception d’un avion américain. Au cours du week-end, alors que le secrétaire à la Défense Lloyd Austin exhortait ses homologues chinois à ouvrir des canaux de communication avec les États-Unis, un navire chinois a failli entrer en collision avec un destroyer américain transitant par le détroit de Taiwan.

Il n’y a pas eu de rencontre bilatérale entre Austin et le ministre chinois de la Défense, le général Li Shangfu, même s’ils ont passé le week-end sous le même toit luxueux. Ils ont partagé une poignée de main maladroite au dîner vendredi soir, un échange qui, selon Austin, n’était pas un « substitut » à un engagement plus significatif. Les deux étaient les invités vedettes parmi les centaines de dignitaires de 54 pays réunis au Dialogue Shangri-La, un sommet annuel organisé depuis deux décennies par l’Institut international d’études stratégiques, un groupe de réflexion britannique, avec le patronage du gouvernement singapourien. . (C’était la première fois qu’ils participaient au bulletin d’information du Washington Post Today’s WorldView.)

La tension entre les deux puissances assombrit toutes les discussions. Dans le discours d’ouverture de vendredi soir, le Premier ministre australien Anthony Albanese a déclaré qu’il craignait qu’une « rupture » du dialogue américano-chinois ne déclenche une chaîne d’escalade qui « serait dévastatrice pour le monde ». Le général Yoshihide Yoshida, chef d’état-major des Forces d’autodéfense japonaises, a déclaré que la communauté internationale se trouvait à un moment « décisif », avec le spectre de la guerre qui plane sur l’Asie. Le lendemain, le ministre indonésien de la Défense, Prabowo Subianto, a averti que « le danger de catastrophe est proche ».

Dans leurs discours séparés, Austin et Li ont souligné le désir de leurs nations d’éviter les conflits et de promouvoir la stabilité. Mais ils se sont parlé : « Nous ne recherchons pas le conflit ou la confrontation, mais nous ne reculerons pas face à l’intimidation ou à la coercition », a déclaré Austin. Li, à son tour, s’est plaint du désir « d’hégémonie » d’une certaine « grande puissance ». Austin a déclaré que les États-Unis n’essayaient pas de créer une nouvelle OTAN en Asie en approfondissant leurs partenariats avec une foule de puissances régionales. Li, impassible, a déclaré que les tentatives de forger des alliances « de type OTAN » enverraient l’Asie « dans un tourbillon de différends et de conflits ».

Les délégués de la conférence se sont surtout réchauffés à la rhétorique d’Austin. Le secrétaire américain semblait déterminé à faire baisser la température du moment. Samedi matin, Austin a insisté sur le fait que les États-Unis ne souhaitaient pas modifier le statu quo autour de Taïwan – la démocratie insulaire autonome revendiquée par la Chine – et estimaient que le conflit dans la région n’était ni « imminent ni inévitable ». Et il a dénoncé le refus actuel de Pékin d’engager les États-Unis dans un dialogue plus substantiel.

« Plus nous parlons, plus nous pouvons éviter les malentendus et les erreurs de calcul qui pourraient conduire à une crise ou à un conflit », a déclaré Austin. Dans le même temps, Austin a rappelé à la salle l’ampleur de l’implication américaine à travers l’Asie, sa mise en place de nouveaux accords de défense régionaux et la mise à niveau des partenariats existants.

Bec Shrimpton, directeur de la stratégie de défense et de la sécurité nationale à l’Australian Strategic Policy Institute, m’a dit que le discours du secrétaire à la Défense « était puissant dans sa combinaison de messages directs et indirects vers la Chine », où Austin « a clairement indiqué que les États-Unis étaient prêts et disposés de « décrocher le téléphone » », a également rappelé à Pékin que « peu importe où vous allez ou cherchez à concourir, nous y sommes déjà, nous sommes un partenaire de choix et nous sommes un partenaire de pouvoir ».

Li, qui est monté sur scène le lendemain, a offert une réfutation quelque peu chargée et pointue. Après qu’Austin ait présenté les solennités américaines habituelles concernant la sauvegarde de «l’ordre international fondé sur des règles», Li a riposté, affirmant que «le soi-disant ordre international fondé sur des règles ne vous dit jamais quelles sont les règles et qui a établi ces règles». Dans son récit, la Chine était la nation qui protégeait les normes et la stabilité régionale, et les États-Unis étaient un intrus.

Li n’a pas non plus donné de coups de poing à Taiwan, appelant son parti au pouvoir à avoir soi-disant attisé les « activités séparatistes » et déclarant que l’île sera inévitablement « restaurée » sur le continent. Il a haussé les épaules lors de l’incident de ce week-end dans le détroit de Taiwan, affirmant que les navires de la marine américaine et alliée transitant par la voie navigable stratégique ne faisaient pas de «passage innocent» et alimentaient les tensions. « A quoi ça sert d’y aller ? » Li a demandé. « En Chine, nous disons toujours : ‘Mêlez-vous de vos affaires’. »

Le ton strident était évident et a provoqué une réaction immédiate. Jay Tristan Tarriela, le commandant adjoint des garde-côtes des Philippines, a contesté Li sur l’hypocrisie apparente de son message, compte tenu de l’empiètement et des violations documentés de la Chine dans la mer de Chine méridionale.

« Li a parlé de respect mutuel, de s’abstenir d’intimider et de s’opposer à l’hégémonie. C’est plus riche que le toast au kaya que j’ai mangé hier au petit-déjeuner. a observé Collin Kohchercheur à la S. Rajaratnam School of International Studies de Singapour, fait référence au mélange de crème de noix de coco, de feuille de pandan et de crème aux œufs qui est populaire dans la cité-État.

« J’ai assisté au Dialogue Shangri-La pendant plus d’une décennie. Au cours de cette période, les discours des ministres de la Défense chinois sont devenus de plus en plus affirmés, mais le discours du général Li était le plus pugnace de tous », m’a dit Michael Fullilove, directeur exécutif du groupe de réflexion Lowy Institute en Australie. « On entend souvent parler de ‘l’offensive de charme’ de la Chine mais ce discours était dénué de charme. »

Ankit Panda, chercheur principal au Carnegie Endowment for International Peace, a déclaré que le sous-texte sous-jacent du discours de Li était que la Chine estime que « les États-Unis ne sont fondamentalement pas une puissance asiatique et devraient donc renoncer à leur présence avancée dans la région ». La dynamique présentée lors du sommet était « probablement une nouvelle normalité alors que les relations américano-chinoises atteignent de nouveaux creux », a-t-il déclaré, ajoutant qu’au lieu d’engager l’autre, « les deux pays utiliseront des forums comme celui-ci pour présenter des récits concurrents et leur visions préférées pour la sécurité régionale.

Le président Biden récemment a lancé l’idée d’un « dégel » entre les deux pays. Mais un tel rapprochement est « peu probable à court terme », m’a dit Ivy Kwek, membre de l’International Crisis Group, car la Chine considère que les « termes du dialogue avec les États-Unis leur sont défavorables ». C’est une source d’inquiétude croissante dans la région, a-t-elle ajouté, car la grande majorité des pays asiatiques considèrent la rivalité stratégique entre les États-Unis et la Chine comme un risque déstabilisant.