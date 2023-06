Les États-Unis et la Chine restent en désaccord sur de nombreuses questions alors que Blinken termine le premier jour des réunions à Pékin

BEIJING (AP) – Les États-Unis et la Chine n’ont pas réussi à surmonter leurs désaccords les plus graves mais ont pu en discuter de manière potentiellement constructive et ont convenu de poursuivre les pourparlers, ont déclaré dimanche des responsables américains.

Les responsables ont déclaré que le secrétaire d’État Antony Blinken avait pu, au cours d’une réunion de près de 6 heures, obtenir une visite à Washington du ministre chinois des Affaires étrangères Qin Gang. Mais, ont-ils déclaré, les progrès sur d’autres questions restent un travail en cours.

Blinken, le plus haut responsable américain à se rendre en Chine depuis l’entrée en fonction du président Joe Biden, aura lundi des contacts de plus haut niveau avec les Chinois, y compris potentiellement avec le dirigeant chinois Xi Jinping.

Malgré la présence de Blinken dans la capitale chinoise et l’évaluation relativement optimiste de la réunion de dimanche, les perspectives d’une avancée significative sur les problèmes les plus épineux auxquels sont confrontées les deux plus grandes économies de la planète restent minces.

Le voyage de Blinken fait suite à son report de plans de visite en Chine en février après l’abattage d’un ballon de surveillance chinois au-dessus des États-Unis. Blinken est le plus haut responsable américain à se rendre en Chine depuis l’entrée en fonction du président Joe Biden.

Ses entretiens pourraient ouvrir la voie à une rencontre dans les mois à venir entre le président américain Joe Biden et le dirigeant chinois Xi Jinping. Il a terminé le premier des deux jours de pourparlers diplomatiques à enjeux élevés à Pékin visant à tenter d’apaiser les tensions qui ont mis de nombreuses personnes dans le monde à bout.

« Cette longue liste comprend des désaccords allant du commerce à Taïwan, des conditions des droits de l’homme en Chine et à Hong Kong à l’affirmation militaire chinoise dans la mer de Chine méridionale et à la guerre de la Russie en Ukraine.

Blinken a également pressé les Chinois de libérer les citoyens américains détenus et de prendre des mesures pour freiner la production et l’exportation des précurseurs du fentanyl qui alimentent la crise des opioïdes aux États-Unis.

Les responsables américains ont déclaré que Blinken avait posé chacun de ces points, bien qu’aucune des parties n’ait montré de tendance à revenir sur ses positions bien ancrées.

Peu de temps avant de quitter Washington, Blinken a souligné l’importance pour les États-Unis et la Chine d’établir et de maintenir de meilleures lignes de communication. Les États-Unis veulent s’assurer « que la concurrence que nous avons avec la Chine ne dégénère pas en conflit » en raison de malentendus évitables, a-t-il déclaré aux journalistes.

Biden et Xi s’étaient engagés à améliorer les communications « précisément afin que nous puissions nous assurer que nous communiquons aussi clairement que possible pour éviter d’éventuels malentendus et erreurs de communication », a déclaré Blinken vendredi.

Xi a laissé entrevoir une éventuelle volonté de réduire les tensions, déclarant lors d’une réunion avec le co-fondateur de Microsoft Corp., Bill Gates, vendredi, que les États-Unis et la Chine peuvent coopérer pour « bénéficier de nos deux pays ».

« Je crois que le fondement des relations sino-américaines réside dans le peuple », a déclaré Xi à Gates. « Dans la situation mondiale actuelle, nous pouvons mener diverses activités qui profitent à nos deux pays, aux habitants de nos pays et à l’ensemble de la race humaine. »

Depuis l’annulation du voyage de Blinken en février, il y a eu des engagements de haut niveau. Le chef de la CIA, William Burns, s’est rendu en Chine en mai, tandis que le ministre chinois du Commerce s’est rendu aux États-Unis. Et le conseiller à la sécurité nationale de Biden, Jake Sullivan, a rencontré Wang à Vienne en mai.

Mais ceux-ci ont été ponctués par des éclats de rhétorique de colère des deux côtés sur le détroit de Taiwan, leurs intentions plus larges dans l’Indo-Pacifique, le refus de la Chine de condamner la Russie pour sa guerre contre l’Ukraine et les allégations américaines de Washington selon lesquelles Pékin tente de renforcer son capacités de surveillance mondiales, y compris à Cuba.

Et, plus tôt ce mois-ci, le ministre chinois de la Défense a rejeté une demande du secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, pour une réunion en marge d’un symposium sur la sécurité à Singapour, signe d’un mécontentement persistant.

Austin a déclaré vendredi qu’il était convaincu que lui et son homologue chinois se rencontreraient « à un moment donné, mais nous n’en sommes pas encore là ».

Soulignant les difficultés, la Chine a rejeté un rapport d’une société de sécurité américaine, qui blâmait les pirates informatiques liés à la Chine pour les attaques contre des centaines d’agences publiques, d’écoles et d’autres cibles à travers le monde, comme « farfelues et non professionnelles ».

Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a répété les accusations selon lesquelles Washington mène des attaques de piratage et s’est plaint que l’industrie de la cybersécurité en rend rarement compte.

Cela faisait suite à une réplique similaire plus tôt dans la semaine lorsque la Chine a déclaré que Qin avait, lors d’un appel téléphonique avec Blinken, exhorté les États-Unis à respecter «les préoccupations fondamentales de la Chine» telles que la question de l’autonomie de Taiwan, «cesser de s’immiscer dans les affaires intérieures de la Chine et cesser de nuire à la souveraineté, à la sécurité et aux intérêts de développement de la Chine au nom de la concurrence. »

Pendant ce temps, les conseillers à la sécurité nationale des États-Unis, du Japon et des Philippines ont tenu leurs premiers entretiens conjoints vendredi et ont convenu de renforcer leur coopération en matière de défense, en partie pour contrer l’influence et les ambitions croissantes de la Chine.

Cela coïncide avec la signature par l’administration Biden d’un accord avec l’Australie et la Grande-Bretagne pour fournir les premiers sous-marins à propulsion nucléaire, la Chine se déplaçant rapidement pour étendre sa présence diplomatique, en particulier dans l’océan Indien et les nations insulaires du Pacifique, où elle a ouvert ou a prévoit d’ouvrir au moins cinq nouvelles ambassades au cours de l’année prochaine.

L’accord fait partie d’un partenariat nucléaire vieux de 18 mois, sous l’acronyme AUKUS – pour l’Australie, le Royaume-Uni et les États-Unis.

La porte-parole chinoise du ministère des Affaires étrangères, Hua Chunying, a publié une déclaration d’optimisme prudent alors que Blinken entamait sa première journée de réunions à Pékin.

« J’espère que cette réunion pourra aider à ramener les relations sino-américaines à ce dont les deux présidents se sont mis d’accord à Bali », a-t-elle déclaré dans un communiqué sur Twitter.

Cependant, deux responsables américains ont minimisé les espoirs de progrès majeurs et ont souligné que le voyage visait à rétablir un sentiment de calme et de normalité dans les contacts de haut niveau.

« Nous arrivons à Pékin avec une approche réaliste et confiante et un désir sincère de gérer notre concurrence de la manière la plus responsable possible », a déclaré Daniel Kritenbrink, le plus haut diplomate américain pour l’Asie de l’Est et le Pacifique.

Kurt Campbell, le plus grand expert de l’Asie au Conseil de sécurité nationale, a déclaré : « une concurrence intense nécessite une diplomatie intense si nous voulons gérer les tensions. C’est le seul moyen de dissiper les idées fausses, de signaler, de communiquer et de travailler ensemble là où et quand nos intérêts s’alignent.

L’écrivain d’Associated Press Seung Min Kim à Washington et Huizhong Wu à Taipei, Taiwan ont contribué à ce rapport.

Matthew Lee, l’Associated Press