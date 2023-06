Les États-Unis et la Chine prennent des mesures vers le dégel alors que Blinken se prépare à se rendre à Pékin, mais la méfiance demeure

Signe le plus clair que le « dégel » prédit par le président Joe Biden dans les relations américano-chinoises pourrait effectivement se concrétiser, le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, devrait se rendre à Pékin le 18 juin.

Mais après plusieurs mois au cours desquels les tensions entre les deux pays n’ont fait qu’augmenter, les deux parties devront surmonter une méfiance mutuelle qui a pu se développer à la suite d’un certain nombre d’incidents récents.

Biden a fait ses commentaires en prédisant un dégel lors du sommet du G7 au Japon en mai, tout comme le groupe de pays a publié une déclaration énergique réprimandant le comportement de la Chine sur une série de questions, notamment la sécurité régionale et la «coercition économique».

La démonstration d’unité des économies alliées, avec les États-Unis à la barre, a fait apparaître tout dégel des relations américano-chinoises comme une perspective lointaine. Mais ces dernières semaines, il y a eu des signes progressifs d’un dialogue accru entre les deux superpuissances.

Le trésor de guerre de la Chine : comment Pékin a réorganisé les pièces diplomatiques en prévision d’un conflit potentiel En savoir plus

La semaine dernière, deux responsables américains de niveau intermédiaire ont rencontré leurs homologues chinois à Pékin. Daniel Kritenbrink, secrétaire d’État américain adjoint aux affaires de l’Asie de l’Est et du Pacifique, et Sarah Beran, directrice principale du Conseil de sécurité nationale pour la Chine, se sont rendus à Pékin pour rencontrer Ma Zhaoxu, le vice-ministre des Affaires étrangères, et Yang Tao, le directeur du Département des affaires nord-américaines et océaniennes.

En mai, William Burns, le directeur de la CIA, se serait rendu à Pékin pour une série de réunions secrètes avec des responsables du renseignement, tandis que le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, rencontrait le plus haut diplomate chinois, Wang Yi, à Vienne.

Ces tentatives font toutes partie d’un effort pour reconstruire les relations depuis que la saga des ballons espions plus tôt cette année a conduit à l’annulation de la visite initiale de Blinken à Pékin, qui était prévue pour février.

En février, des avions de chasse américains ont abattu un gros ballon chinois au large de la Caroline du Sud. L’administration Biden a conclu qu’il s’agissait d’un dirigeable de surveillance qui avait survolé des sites militaires sensibles. La Chine a admis posséder le ballon mais a déclaré qu’il s’agissait d’un navire civil utilisé pour la recherche météorologique.

L’incident a déclenché une dispute mondiale sur l’utilisation de ballons espions chinois dans plusieurs pays et a gravement nui à la bonne volonté qui s’était établie lorsque Biden a rencontré le président Xi Jinping lors du sommet du G20 en Indonésie en novembre.

Les récents exercices de renforcement de la confiance ont également subi un nouveau coup après que le Wall Street Journal a rapporté la semaine dernière que la Chine et Cuba avaient conclu un accord de plusieurs milliards de dollars pour que la Chine construise une installation d’écoute sur l’île. Les États-Unis, la Chine et Cuba ont tous démenti ces informations. De nombreux analystes ont noté que le moment du rapport coïncidait avec la deuxième tentative de Blinken de se rendre à Pékin, soulevant des questions quant à savoir s’il avait été divulgué pour faire dérailler le voyage.

Frictions commerciales

Une partie de la difficulté est que les États-Unis et la Chine prétendent vouloir dialoguer tout en prenant des mesures concrètes pour découpler leurs économies.

La Chine est sortie de trois années de politique zéro Covid en affirmant qu’elle est à nouveau ouverte aux affaires, tout en se livrant également à des raids sur des entreprises étrangères.

Les États-Unis affirment qu’ils n’essaient pas de contenir la croissance chinoise, mais ont imposé des sanctions à des industries clés, telles que les semi-conducteurs. Pékin a récemment ordonné aux entreprises chinoises opérant dans des secteurs critiques de ne pas acheter de puces à Micron, une société américaine, ce qui semblait être une mesure de représailles après les contrôles à l’exportation de l’administration Biden sur la technologie avancée de fabrication de puces.

Les États-Unis ont également persuadé le Japon et les Pays-Bas de bloquer la vente d’équipements à puce, une décision qui vise à freiner le développement militaire et technologique de la Chine.

Wang Huiyao, président du Centre pour la Chine et la mondialisation, un groupe de réflexion à Pékin, a déclaré que la Chine s’opposait aux «doubles standards» des États-Unis.

Tensions à Taïwan

Les États-Unis prétendent soutenir la politique d’une seule Chine et disent qu’ils ne veulent pas arrêter le développement de la Chine, « mais ce qu’ils ont fait est très différent », a déclaré Wang. « Cela a vraiment bouleversé l’ambiance des négociations. »

La politique d’une seule Chine décrit l’acceptation par les États-Unis du gouvernement de Pékin comme seul dirigeant de la Chine. Pékin prétend que Taiwan fait partie de ce territoire.

Ces dernières semaines, l’armée américaine a accusé les forces chinoises de manœuvres « dangereuses » et « inutilement agressives » dans le détroit de Taiwan et la mer de Chine méridionale, deux zones où les États-Unis sont particulièrement préoccupés par la présence croissante de la Chine. Jeudi, Taiwan a annoncé que 37 avions militaires chinois avaient volé dans la zone de défense aérienne de l’île.

Domaines de coopération

La visite de Blinken sera un suivi tardif de la rencontre Xi-Biden. En novembre, les deux présidents ont discuté de la coopération sur les « défis transnationaux », tels que le changement climatique et la sécurité sanitaire. Mais même ces objectifs ont été frustrés ces derniers mois.

La semaine dernière, l’ambassadeur américain, Nicholas Burns, a déclaré que la Chine ne faisait pas assez pour arrêter le flux de fentanyl vers les États-Unis, soulignant que la lutte contre l’approvisionnement en drogue était une priorité dans les discussions avec Pékin. Le lendemain, la chaîne de télévision d’État chinoise CGTN a publié un documentaire sur la crise des opioïdes aux États-Unis qui accusait les États-Unis de pointer « le doigt du blâme sur la Chine » pour un problème auto-infligé.

« Il n’y a pas de sphères non politiques dans l’espace américano-chinois », a déclaré Isaac Stone Fish, fondateur de Strategy Risks, une société de données centrée sur la Chine. « Qu’on le veuille ou non, Pékin insiste sur le fait que la politique imprègne et domine tous ces domaines ».