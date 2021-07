Les drapeaux américain et chinois se tiennent derrière un microphone en attendant l’arrivée du sénateur américain de l’époque John McCain pour une conférence de presse à l’ambassade des États-Unis à Pékin le 9 avril 2009.

« Est-ce que je crois que la Chine et les États-Unis peuvent coexister pacifiquement ? Oui, je le pense », a déclaré Campbell. « Mais je pense que ce défi va être extrêmement difficile pour cette génération et la suivante. »

BEIJING – Les États-Unis et la Chine peuvent coexister pacifiquement et cette relation ne doit pas être considérée comme une « nouvelle guerre froide », a déclaré Kurt Campbell, coordinateur de la Maison Blanche pour l’Indo-Pacifique.

Depuis que le président américain Joe Biden a pris ses fonctions en janvier, son administration a maintenu la position ferme de l’administration Trump précédente. Biden a qualifié la Chine de « concurrent le plus sérieux » des États-Unis

Sur la question controversée de Taïwan, Campbell a réitéré que l’administration Biden ne reconnaissait pas Taïwan en tant que pays indépendant, conformément à la « politique d’une seule Chine ».

Sous le président chinois Xi Jinping, Pékin a affirmé de manière plus agressive ses revendications sur Taïwan et fait pression sur d’autres pays et organisations internationales pour qu’ils ne traitent pas la région de manière indépendante.

Campbell a ajouté mardi que les États-Unis « exploraient discrètement » des initiatives commerciales en Asie.

Alors que la reprise intérieure aux États-Unis après la pandémie de coronavirus est restée la priorité de l’administration, « pour la première fois de notre histoire, l’Indo-Pacifique sera au centre de notre concentration régionale », a déclaré Campbell.