Les deux pays ont envoyé des troupes pour participer à l’opération Formosa du Brésil

Les marines américaine et chinoise participent pour la première fois à des exercices militaires conjoints dirigés par les forces armées brésiliennes, a déclaré le South China Morning Post citant la marine brésilienne.



« Opération Formosa » Il s’agit de l’un des plus grands exercices militaires d’Amérique latine. Il se déroule depuis 1988 près de la ville de Formose, au Brésil. Son nom n’a aucun rapport avec le nom historique de Taïwan.

Environ 3 000 militaires de pays tels que l’Argentine, la France, l’Italie, le Mexique, le Nigeria, le Pakistan, la République du Congo et l’Afrique du Sud, ont pris part aux exercices, qui ont débuté la semaine dernière et se termineront le 17 septembre.

Un porte-parole des forces armées brésiliennes a déclaré au SCMP que l’exercice de cette année comprend 33 membres de la marine chinoise et 54 de la marine américaine.

L’année dernière, les États-Unis ont envoyé des troupes de leur commandement sud, tandis que la Chine y participait en tant qu’observateur.



« Il est d’usage d’inviter les nations amies à participer à ces exercices », a déclaré la marine brésilienne. « L’importance de telles invitations est directement liée à l’opportunité de promouvoir une plus grande intégration entre la marine brésilienne et les forces des nations amies. »

L’objectif de ces exercices était, semble-t-il, de simuler des opérations amphibies au cours desquelles des navires de guerre mènent des attaques sur une région côtière hostile et prévoient de débarquer sur une plage désignée.

Le rapport souligne que les armées chinoise et américaine n’ont pas organisé d’exercices militaires conjoints depuis 2016, lorsque Washington a invité Pékin à l’exercice Rim of the Pacific, également connu sous le nom de Rimpac. La Chine a envoyé cinq navires de guerre et environ 1 200 soldats.

Le Pentagone a cependant suspendu toute nouvelle invitation en raison de la position de la Chine. « la militarisation continue des zones contestées en mer de Chine méridionale », selon son porte-parole de l’époque, Christopher Logan.















La mer de Chine méridionale fait l’objet de nombreuses revendications territoriales de la part des pays de la région. Les tensions sont aggravées par les activités des États-Unis et de leurs alliés, qui envoient régulièrement des missions dites de « liberté de navigation » dans cette zone revendiquée par Pékin comme sa zone économique exclusive.

En plus de participer à l’exercice brésilien Formosa, les Chinois participent actuellement également aux exercices russes « Ocean-2024 ».

Le président russe Vladimir Poutine a annoncé mardi le lancement des plus grands exercices navals de l’histoire moderne du pays. Ocean-2024 devrait se dérouler simultanément dans les océans Pacifique et Arctique ainsi que dans les mers Méditerranée, Caspienne et Baltique. Les manœuvres impliquent plus de 400 cuirassés et sous-marins ainsi que des navires auxiliaires, quelque 120 avions et plus de 90 000 personnels.

Quatre navires et 15 avions de l’Armée populaire de libération ont participé aux exercices, a déclaré l’amiral Alexandre Moiseev, commandant en chef par intérim de la marine russe.

Des représentants de 15 autres pays ont également été invités aux exercices en tant qu’observateurs, selon Poutine.