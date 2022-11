Les États-Unis et la Chine ne doivent pas manquer une occasion historique de sauver le monde

À l’approche de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 27) en Égypte, les pays du monde sont confrontés à un choix difficile entre deux voies.

Sur le chemin que nous parcourons maintenant, nous continuons à saper la Terre de ses ressources naturelles et animales et à cracher du poison. Une telle exploitation conduit à plus de changements climatiques, plus d’inondations, plus d’incendies, plus de faim, plus de maladies, plus de migrations forcées et plus de guerres. Un cercle vicieux laissant l’humanité vidée et ne jamais s’en remettre. Les inondations tragiques au Pakistan ne sont qu’une démonstration de ce qui est à venir. Sur ce chemin, la vie ne fait qu’empirer pour tout le monde, partout.

Une autre voie mène à la survie et, si nous sommes aussi audacieux que la situation l’exige, à une croissance économique durable, à une prospérité partagée et à la paix sur une planète saine pour les générations à venir. Quiconque accepte les faits scientifiques du changement climatique comprend que cela doit être notre choix.

Le premier chemin est large, car il exige seulement que nous continuions à faire ce que nous faisons. La deuxième voie est étroite, elle nécessite une solidarité mondiale et un changement structurel à tous les niveaux. Un tel changement exige le leadership de tous les pays, en particulier des États-Unis et de la Chine.

Les deux pays sont les plus grandes économies du monde, ils sont aussi les plus grands émetteurs de carbone. Ils ont le pouvoir, les connaissances et la responsabilité de se frayer un chemin vers la durabilité.

Chaque pays a le devoir moral d’aider à réparer les dommages que leurs extractions et émissions ont causés à d’autres pays, en particulier les pays pauvres, où les gens n’ont tiré que peu ou pas de bénéfices de la richesse générée, ont le moins contribué à l’urgence climatique que nous connaissons aujourd’hui. visage et en souffrent le plus.