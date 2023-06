Les États-Unis et la Chine font de petits pas en avant lors du voyage de Blinken

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken rencontre son homologue chinois, le ministre des Affaires étrangères Qin Gang – une étape positive après des années d’escalade des tensions entre les deux pays et la première fois qu’un secrétaire d’État américain se rend en Chine en cinq ans.

La visite de Blinken signifie un désir des deux parties de maintenir les voies diplomatiques ouvertes dans un contexte général de détérioration des relations entre les deux pays, en particulier concernant le commerce, l’indépendance de Taïwan et les relations de la Chine avec la Russie au cours de son invasion de l’Ukraine. Blinken devait initialement se rendre à Pékin en février pour rencontrer le président chinois Xi Jinping, mais la présence d’un ballon de surveillance chinois présumé au-dessus des États-Unis a anéanti ces plans – et a provoqué encore plus de rancoeur entre les deux nations.

Suite à la découverte du ballon, qui a traversé des « sites sensibles » au-dessus des États-Unis, comme l’a dit le Pentagone, les États-Unis ont annulé le voyage de février de Blinken en Chine et ont abattu le ballon au large de la Caroline du Sud. La Chine a répondu en affirmant que l’objet était principalement destiné à un usage civil et en qualifiant l’opération américaine de démontage de l’objet de « réaction excessive ».

Au cours des derniers mois, les relations entre les États-Unis et la Chine ont été particulièrement tendues et les conversations entre hauts responsables ont été rares. Cela a changé du côté civil, comme l’indique la visite de Blinken, mais les tensions sur les questions militaires restent élevées – et les conversations entre les dirigeants militaires inexistantes.

Lors d’un appel téléphonique entre Qin et Blinken mercredi, a rapporté l’Associated Press, Qin a insisté sur le fait que les États-Unis devraient « cesser de s’ingérer dans les affaires intérieures de la Chine et cesser de nuire à la souveraineté, à la sécurité et aux intérêts de développement de la Chine au nom de la concurrence », faisant apparemment référence à Taïwan. .

La possibilité d’un conflit ouvert entre les États-Unis et la Chine au sujet de l’indépendance de Taiwan a pesé sur la relation ces dernières années, en particulier alors que la Chine renforce sa puissance militaire, en particulier sa marine. Plus tôt ce mois-ci, selon le Commandement indo-pacifique américain, un destroyer lance-missiles chinois a coupé un destroyer naval américain, ce que les États-Unis ont considéré comme une manœuvre « dangereuse » lors d’une opération de liberté de navigation dans le détroit de Taïwan. Cet incident n’est que l’un des nombreux appels rapprochés entre les militaires américains et alliés et leurs homologues chinois dans la région, soulevant le spectre d’un conflit dû à une erreur de calcul ou à une mauvaise communication.

Qin et Blinken se sont rencontrés dimanche pour plus de cinq heures et demie de discussion, selon le New York Times, bien qu’il ne soit pas clair qu’ils aient fait des progrès significatifs pour répondre aux préoccupations des deux parties.

Chaque partie a une motivation sincère pour engager le dialogue

Les États-Unis et la Chine souhaitent tous deux rétablir des relations de haut niveau ; du côté américain, on s’inquiète de la possibilité d’un conflit ouvert en mer de Chine méridionale entre les forces militaires chinoises et américaines. La Chine, quant à elle, est impatiente de faire valoir ses propres «préoccupations fondamentales» et d’éviter les sanctions américaines contre son économie en difficulté.

« Une raison importante pour laquelle la Chine reprend le dialogue de haut niveau avec les États-Unis est qu’elle craint que Washington ne renforce considérablement les sanctions et les contrôles à l’exportation contre l’économie chinoise en difficulté si l’administration Biden ne voyait aucun espoir de diplomatie bilatérale », a déclaré Neil Thomas, un chercheur pour la politique chinoise au Centre d’analyse de la Chine de l’Asia Society Policy Institute, a déclaré à Vox par e-mail. « Pékin a plus à perdre que Washington d’une rupture des relations bilatérales, surtout si cela conduit l’administration Biden à se pencher sur le confinement économique de la Chine. Mais Xi doit jouer dur.

La reprise économique de la Chine a faibli dans les mois qui ont suivi la stratégie « zéro-Covid » de Xi. Au cours de la pandémie de Covid-19, le gouvernement chinois a imposé des mesures de confinement strictes pour empêcher la propagation du virus, ce qui a également entraîné la fermeture de certaines parties de l’économie. Bien que le gouvernement ait brusquement mis fin à la politique en décembre après une série de manifestations, l’économie a mis du temps à rebondir, affectant les entreprises à tous les niveaux et dans tous les secteurs.

De plus, les contrôles américains à l’exportation empêchent les entreprises de vendre la technologie des semi-conducteurs à la Chine, ce qui a entravé des secteurs allant de la défense au développement de l’intelligence artificielle. Bien que la Chine tente de contourner ce problème en créant sa propre industrie nationale de fabrication de puces, la technologie chinoise des semi-conducteurs est encore loin derrière la technologie américaine et fait face à des problèmes de chaîne d’approvisionnement, de maintenance et de mise à l’échelle, selon un rapport de mars de Reuters.

En fin de compte, Xi doit équilibrer l’apparence de son leadership pour son public interne – avoir l’air dur et protéger les intérêts chinois d’une part, mais ne pas aller jusqu’à s’aliéner complètement les États-Unis d’autre part.

« Xi a une motivation personnelle pour s’assurer que les relations américano-chinoises ne deviennent pas incontrôlables cette année parce qu’il veut sa visite aux États-Unis pour l’APEC. [the Asia-Pacific Economic Cooperation meeting] ce mois de novembre pour être un succès et montrer au public national qu’il est capable de gérer les relations diplomatiques les plus épineuses de la Chine », a déclaré Thomas.

Du côté américain, Blinken espère obtenir la coopération chinoise pour faire face à la crise du fentanyl aux États-Unis, a rapporté le Wall Street Journal. Les responsables de l’application des lois aux États-Unis affirment que les entreprises chinoises sont responsables de l’expédition des matières premières pour fabriquer l’opioïde synthétique, ce qui a contribué de manière significative au taux élevé de surdoses mortelles de drogue aux États-Unis.

Des aspects majeurs de la relation américano-chinoise doivent encore être réparés

Malgré le succès de Blinken et Qin à relancer les pourparlers, les deux parties sont toujours dans une impasse quand il s’agit de ce que les médias d’État chinois ont appelé le « noyau des intérêts fondamentaux chinois » – Taiwan. La Chine est catégorique sur le fait que la nation autonome, qui dépend fortement des États-Unis pour ses capacités d’autodéfense, appartient à la Chine continentale et que les deux seront unies sous la direction du Parti communiste chinois.

Jusqu’en 1979, les États-Unis ont reconnu le gouvernement de Taiwan comme le gouvernement légitime de la Chine. Bien que le Département d’État ait fermé son ambassade à Taipei, les États-Unis entretiennent une relation non officielle avec Taïwan et fournissent un soutien militaire important à l’île. Les États-Unis et leurs partenaires de défense régionaux mènent souvent des opérations de liberté de navigation près de Taïwan et dans l’arrière-cour maritime de la Chine, que la Chine considère comme une menace.

« Les dirigeants chinois chercheront à négocier un équilibre harmonieux entre les pouvoirs qui pourraient bien impliquer la domination chinoise sur les autres, et qui considèrent la force et la puissance comme des éléments possibles des outils qui peuvent atteindre et maintenir cet équilibre », Astrid Nordin, présidente de l’international chinois relations au Lau China Institute du King’s College de Londres ont déclaré à Vox par e-mail. « Comme la plupart des États qui utilisent ou menacent d’utiliser la force violente, l’État chinois présentera tout recours à la force ou tout renforcement de la capacité militaire comme nécessaire en raison de l’agression des autres. »

Plus grave encore, le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin n’a jusqu’à présent pas pu entrer en contact avec le ministère chinois de la Défense, que ce soit sous l’ancien ministre Wei Fenghe ou sous l’actuel chef Li Shangfu.

Austin aurait tenté de parler à Li lors d’une conférence sur la défense à Singapour au début du mois, mais Li l’a repoussé. « Les deux dirigeants se sont serré la main mais n’ont pas eu d’échange substantiel », a déclaré le porte-parole du Pentagone Brig. a déclaré le général Patrick Ryder dans un communiqué à Politico.

Li fait l’objet de sanctions américaines depuis 2018 pour son rôle dans l’achat par l’armée chinoise d’avions et d’équipements russes ; Le président Joe Biden a refusé de lever les sanctions lorsque Li a été nommé ministre de la Défense plus tôt cette année.

Au cours des derniers mois, les États-Unis ont également renforcé leur coopération militaire dans la région, notamment avec leurs partenaires de longue date, le Japon, la Corée du Sud et les Philippines. Les États-Unis ont également fait un effort pour raviver de nouvelles relations dans la région, comme avec un pacte de sécurité renouvelé avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée le mois dernier.

La Chine considère ces relations comme une menace, même si de nombreux pays de la région n’ont toujours aucun intérêt à coopérer avec les États-Unis – ou à tout le moins, ont autant d’intérêt dans leurs relations avec la Chine.

Li a déclaré que l’armée chinoise ne faisait que répondre à la provocation des États-Unis et de ses partenaires de défense. « Le meilleur moyen est que les pays, en particulier les navires de guerre et les avions de chasse des pays, ne fassent pas d’actions de fermeture autour des territoires d’autres pays », a-t-il déclaré lors de la conférence sur la défense de Singapour ce mois-ci. « A quoi bon y aller ? En Chine, nous disons toujours : « Occupez-vous de vos affaires ».

« Les dirigeants chinois ont longtemps décrit les États-Unis comme l’ultime intimidateur, contre lequel le peuple chinois doit s’unir, dirigé par le parti communiste chinois », a déclaré Astrid Nordin, présidente des relations internationales chinoises au King’s College London’s Lau China Institute. par email. « À ce stade, nous avons constaté une tendance à une rhétorique plus agressive et conflictuelle de la part des diplomates chinois, ce qui, selon certains, est un changement de carrière calculé après que Xi Jinping a été perçu comme récompensant une telle rhétorique. »

Malgré les questions en suspens entre les deux pays, la promesse d’un futur dialogue sonne une note d’espoir. « S’il y avait un mot que j’utiliserais pour décrire l’échange, ce serait » direct « », a déclaré un haut responsable du département d’État à Reuters après la réunion de dimanche. « Les deux parties ont exprimé le désir de stabiliser les relations et d’empêcher que la concurrence entre nos deux pays ne dégénère en conflit. »