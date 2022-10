Les États-Unis et la Chine discutent de leur rivalité bilatérale

Les meilleurs diplomates des pays ont discuté des efforts pour “gérer la concurrence de manière responsable”, a déclaré le secrétaire d’État Antony Blinken.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken s’est entretenu lundi par téléphone avec son homologue chinois Wang Yi, évoquant les tensions entre les pays et évoquant le conflit ukrainien.

Les meilleurs diplomates ont parlé « nos efforts pour gérer de manière responsable la concurrence entre nos deux pays » aussi bien que “La guerre de la Russie contre l’Ukraine” Blinken a écrit sur Twitter, ajoutant qu’un autre point à l’ordre du jour était “Soutien à Haïti” qui a été englouti par la violence des gangs, les troubles politiques et une crise humanitaire.

Selon une lecture de l’appel publié par le ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Yi a souligné que toutes les parties au conflit ukrainien “devrait faire preuve de retenue, prendre des décisions calmes et intensifier les efforts diplomatiques pour éviter une nouvelle escalade.”

“Tant qu’il y a une lueur d’espoir, la porte des négociations ne peut pas être fermée” disait le communiqué.

Contrairement aux pays occidentaux, la Chine a refusé de condamner ou de sanctionner la Russie depuis qu’elle a lancé sa campagne militaire en Ukraine fin février, arguant que les puissances occidentales et Kiev n’avaient pas répondu à la demande de la Russie. “préoccupations légitimes en matière de sécurité” tout en reprochant à l’OTAN d’avoir poussé les tensions entre Moscou et Kiev à “point de rupture.”

Le ministre chinois des Affaires étrangères a également noté que “remettre les relations sino-américaines sur la voie d’un développement stable” sert les intérêts des deux pays et de la communauté internationale.

Cependant, le ministère a exhorté Washington à “arrêter sa répression de la Chine et ne pas créer de nouveaux obstacles pour les relations entre les deux nations”, soulignant les nouvelles mesures de contrôle des exportations imposées par les États-Unis à la Chine, qui “violent gravement les règles du libre-échange et portent gravement atteinte aux droits et intérêts légitimes de la Chine”.

Les relations entre les deux puissances ont éclaté en août, lorsque la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, s’est rendue à Taïwan pour manifester son soutien. Pékin a considéré cette visite comme une violation du principe “Une seule Chine” par Washington, la qualifiant de préjudiciable aux relations sino-américaines.

L’administration du président américain Joe Biden a déclaré à plusieurs reprises que la Chine était le principal concurrent et la principale préoccupation de Washington, le Pentagone affirmant que Pékin pose “le défi le plus complet et le plus sérieux pour la sécurité nationale des États-Unis” dans sa nouvelle stratégie de défense nationale publiée plus tôt ce mois-ci.