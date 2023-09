Les États-Unis et la Chine conviennent de nouer de nouveaux dialogues économiques et financiers

Commentez cette histoire Commentaire

Le département du Trésor américain a annoncé vendredi avoir officiellement créé deux nouveaux groupes de travail pour discuter des questions économiques et financières sino-américaines, un signe timide d’une amélioration de la communication entre les deux pays après un voyage à Pékin de la secrétaire au Trésor Janet L. Yellen cet été. Le nouveau format de négociations régulières fait suite à des années de conflit économique houleux entre Pékin et Washington sur les sanctions, les restrictions commerciales et le traitement des entreprises chinoises et américaines à l’étranger après la rupture des dialogues économiques sous l’administration Trump.

Les groupes de travail tiendront des réunions directes régulières pour « des discussions franches et substantielles sur les questions de politique économique et financière », indique le communiqué du Trésor. Il a ajouté que les dialogues comprendraient également « un échange d’informations sur les évolutions macroéconomiques et financières ».

Les réunions de haut niveau seront dirigées par Yellen du côté américain tandis que le tsar économique chinois, le vice-premier ministre He Lifeng, supervisera le travail mené par différentes agences à Pékin. Les responsables du Trésor américain tiendront des dialogues pour le groupe de travail économique avec le ministère des Finances de Pékin, tandis que les négociations financières auront lieu avec des représentants de la Banque centrale de Chine.

Les nouveaux dialogues font partie des efforts plus larges déployés par la Maison Blanche pour rétablir les canaux de communication entre Washington et Pékin sur une série de questions géopolitiques, sécuritaires et économiques à la suite des pourparlers entre le président Biden et le président chinois Xi Jinping à Bali l’année dernière. Ces efforts ont été entravés par des questions brûlantes, notamment la découverte d’un ballon espion chinois au-dessus de la zone continentale des États-Unis en février et le maintien des restrictions commerciales américaines visant à limiter l’accès de Pékin à la technologie américaine.

Néanmoins, les deux parties ont fait des progrès cette année. Après avoir brusquement annulé une visite en raison de la fureur des ballons espions, le secrétaire d’État Antony Blinken s’est rendu à Pékin en juin. La visite de Yellen en juillet a été suivie par celle de la secrétaire au Commerce, Gina Raimondo, en août, où elle a annoncé que les deux parties étaient convenues de tenir un dialogue officiel permanent sur les questions commerciales, à partir de début 2024, en faisant appel à des personnalités du secteur privé dans le but de résoudre les problèmes commerciaux. problèmes liés à l’accès commercial des États-Unis au marché chinois.

Les nouveaux dialogues convenus par Yellen et He semblent avoir un mandat plus large, mais on ne sait pas exactement à quelle fréquence les réunions auront lieu. Dans la déclaration de vendredi, le département du Trésor a déclaré que ces événements se produiraient à une « cadence régulière ». Les médias officiels chinois ont publié une brève déclaration confirmant la création de groupes de travail qui était peu détaillée, mais a déclaré que le groupe prévoyait de tenir des réunions « régulières et irrégulières ».

« Ces groupes de travail serviront de forums importants pour communiquer les intérêts et les préoccupations de l’Amérique, promouvoir une saine concurrence économique entre nos deux pays avec des règles du jeu équitables pour les travailleurs et les entreprises américains, et faire progresser la coopération sur les défis mondiaux », a déclaré Yellen dans un communiqué publié. sur X, l’ancien site Twitter, vendredi suite à l’annonce du Département du Trésor.

Les dialogues économiques réguliers de haut niveau entre les responsables du Trésor et Pékin ont été pour la plupart démantelés en 2017, lorsque l’administration Trump a commencé à mettre en œuvre des droits de douane, des restrictions commerciales et des sanctions drastiques contre Pékin – dont beaucoup sont restés en place ou ont été prolongés sous l’administration actuelle.

Avant la visite de Yellen en juillet, aucun secrétaire américain au Trésor ne s’était rendu à Pékin depuis 2019, lorsque le secrétaire d’État de l’époque, Steven Mnuchin, et une équipe de négociateurs ont mené des négociations limitées après une rupture totale des discussions des mois auparavant.

Même si les nouveaux groupes de travail signalent un dégel des relations économiques, la communication entre les deux parties reste fragile. Pékin exprime régulièrement son scepticisme quant aux engagements américains et a accusé les responsables de Washington de ne pas avoir donné suite aux discussions de haut niveau. Les responsables de Pékin soutiennent que les États-Unis ont arbitrairement élargi les restrictions commerciales et économiques pour contenir la croissance économique de la Chine, sous couvert de sécurité nationale et économique.

Plus récemment, Pékin a accusé les États-Unis de « harcèlement » économique continu après que Biden a signé en août un décret visant à établir un mécanisme de contrôle des investissements à l’étranger et à restreindre les investissements américains dans les technologies chinoises avancées, y compris les semi-conducteurs.

« Le président Biden s’est engagé à ne pas chercher à se « dissocier » de la Chine ou à stopper le développement économique de la Chine. Nous exhortons les États-Unis à donner suite à cet engagement et à cesser de politiser, d’instrumentaliser et de transformer en armes les questions technologiques et commerciales », a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, après l’annonce du mois d’août.

Yellen et d’autres responsables américains ont cherché à poursuivre leurs efforts pour rouvrir les canaux de communication, tout en avertissant que l’administration Biden continuerait de prendre des mesures ciblées pour protéger la sécurité nationale des États-Unis.