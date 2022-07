Les États-Unis et la Chine cherchent à apaiser les tensions croissantes sur de nombreux fronts

NUSA DUA, Indonésie (AP) – Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a rencontré samedi son homologue chinois dans un nouvel effort pour tenter de freiner ou au moins de gérer l’hostilité endémique qui a défini les relations récentes entre Washington et Pékin.

Blinken et le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi s’entretenaient dans la station balnéaire indonésienne de Bali, un jour après avoir tous deux assisté à un rassemblement de hauts diplomates du Groupe des 20 riches et grands pays en développement qui n’ont pas réussi à parvenir à un consensus sur la guerre de la Russie en Ukraine et comment pour faire face à ses impacts.

Wang et Blinken discutaient d’une série de questions litigieuses allant des tarifs douaniers au commerce et aux droits de l’homme à Taiwan et des différends en mer de Chine méridionale. À peine deux jours plus tôt, les principaux officiers militaires des deux pays s’étaient affrontés à propos de Taiwan lors d’une réunion virtuelle.

“Dans une relation aussi complexe et conséquente que celle entre les États-Unis et la Chine, il y a beaucoup à dire et j’attends avec impatience une conversation productive et constructive”, a déclaré Blinken alors que le couple se dirigeait vers le huis clos. -réunion de porte.

Wang a déclaré qu'”il est nécessaire que les deux pays maintiennent des échanges normaux” et “travaillent ensemble pour s’assurer que cette relation continuera d’avancer sur la bonne voie”.

Il a fait écho à de fréquentes lignes chinoises sur le fait de rester attaché aux principes de “respect mutuel”, de “coexistence pacifique” et de “coopération gagnant-gagnant”. Cela, a-t-il dit, « sert les intérêts des deux pays et des deux peuples. C’est aussi l’aspiration commune de la communauté internationale.

Les responsables américains ont déclaré à l’avance qu’ils ne s’attendaient à aucune percée des pourparlers de Blinken avec Wang. Mais ils ont dit qu’ils espéraient que la conversation puisse aider à maintenir les lignes de communication ouvertes et à créer des «garde-corps» pour guider les deux plus grandes économies du monde alors qu’elles naviguent dans des affaires de plus en plus complexes et potentiellement explosives.

Les États-Unis et la Chine ont adopté des positions de plus en plus conflictuelles, y compris sur l’Ukraine, dont certains craignent qu’elles ne conduisent à des erreurs de calcul et à des conflits. Les États-Unis ont observé avec prudence le refus de la Chine de critiquer l’invasion russe, tout en condamnant les sanctions occidentales contre la Russie et en accusant les États-Unis et l’OTAN de provoquer le conflit.

L’administration Biden avait espéré que la Chine, avec sa longue histoire d’opposition à ce qu’elle considère comme une ingérence dans ses propres affaires intérieures, adopterait une position similaire avec l’Ukraine. Mais il ne l’a pas fait, choisissant à la place ce que les responsables américains considèrent comme une position hybride qui porte atteinte à l’ordre international fondé sur des règles.

Lors de la réunion du G-20, Wang a fait une référence indirecte à la politique de la Chine sur la stabilité mondiale, affirmant que “placer sa propre sécurité au-dessus de la sécurité des autres et intensifier les blocs militaires ne fera que diviser la communauté internationale et se rendre moins sûr”, selon le ministère chinois des Affaires étrangères.

Jeudi, le président des chefs d’état-major chinois, le général Li Zuocheng, a reproché à son homologue américain, le général Mark Milley, le soutien de Washington à Taiwan, que Pékin considère comme une province renégate.

Li a exigé que les États-Unis cessent la “collusion” militaire avec Taïwan, affirmant que la Chine n’avait “pas de place pour un compromis” sur les questions affectant ses “intérêts fondamentaux”, qui incluent l’autonomie de Taïwan, que Pékin revendique comme son propre territoire à annexer par la force. si nécessaire.

“La Chine exige que les États-Unis… cessent d’inverser l’histoire, cessent la collusion militaire américano-taïwanaise et évitent d’affecter les relations sino-américaines et la stabilité dans le détroit de Taiwan”, a déclaré Li.

Dans le même temps, Li a également été cité dans un communiqué de presse du ministère de la Défense disant que la Chine espérait « renforcer davantage le dialogue, gérer les risques et promouvoir la coopération, plutôt que de créer délibérément une confrontation, de provoquer des incidents et de s’exclure mutuellement ».

La Chine fait régulièrement voler des avions de combat près de Taïwan pour annoncer sa menace d’attaque, et le ministère de la Défense de l’île a déclaré que des avions de l’armée de l’air chinoise avaient franchi la ligne médiane du détroit de Taïwan, divisant les deux côtés vendredi matin.

La rencontre entre Li et Milley fait suite aux commentaires enflammés du ministre chinois de la Défense Wei Fenghe lors d’une conférence sur la sécurité régionale le mois dernier à laquelle assistait également le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin.

Wei a accusé les États-Unis d’essayer de “détourner” le soutien des pays de la région Asie-Pacifique pour les retourner contre Pékin, affirmant que Washington cherchait à faire avancer ses propres intérêts “sous couvert de multilatéralisme”.

Lors de la même réunion à Singapour, Austin a déclaré que la Chine provoquait l’instabilité avec sa revendication sur Taiwan et son activité militaire accrue dans la région.

En mai, Blinken a suscité la colère chinoise en qualifiant le pays de « défi à long terme le plus sérieux pour l’ordre international » pour les États-Unis, avec ses revendications sur Taïwan et ses efforts pour dominer la mer de Chine méridionale stratégique.

Les États-Unis et leurs alliés ont répondu par ce qu’ils appellent des patrouilles de « liberté de navigation » dans la mer de Chine méridionale, provoquant des réactions de colère de Pékin.

Matthew Lee, l’Associated Press