Les États-Unis et la Chine « au bord du conflit » – Kissinger

Le diplomate vétéran a exhorté Washington et Pékin à désamorcer les tensions au milieu des craintes d’un affrontement militaire à propos de Taiwan

Les États-Unis et la Chine pourraient sombrer dans une confrontation militaire ouverte s’ils poursuivent leur politique actuelle, a averti l’ancien secrétaire d’État américain Henry Kissinger dans une interview publiée jeudi.

S’adressant à Bloomberg, l’ancien homme d’État, qui est largement considéré comme l’architecte de la détente sino-américaine dans les années 1970, a été interrogé s’il pensait que la Chine tenterait de récupérer Taiwan dans un proche avenir.

Alors que Kissinger s’est abstenu de fournir une réponse définitive, il a averti que « Sur la trajectoire actuelle des relations, je pense qu’un conflit militaire est probable. »

Il a affirmé que les relations sino-américaines avaient atteint un « situation unique » car les deux pays se regardent avec une profonde méfiance. « La plus grande menace pour la Chine est l’Amérique, dans sa perception, et il en va de même ici [in the US] », dit Kissinger.

« D’un autre côté, les guerres sont devenues soit impossibles à gagner… soit gagnables uniquement à des coûts disproportionnés », a ajouté l’ancien diplomate, avertissant que les deux pays doivent maintenant se retirer de « le sommet d’un précipice. »

Kissinger a insisté sur le fait que « la trajectoire actuelle des relations doit être modifiée » et a souligné des signes indiquant que les deux parties recherchent la désescalade.

Cependant, il a fait valoir qu’il était discutable de savoir si les États-Unis et la Chine seraient en mesure de désamorcer les tensions. « Ils ne se sont pas encore réellement engagés dans le genre de dialogues que j’ai suggérés. Mais je pense qu’ils s’y dirigent. il a dit.

Le diplomate vétéran faisait apparemment référence à la prochaine visite du secrétaire d’État américain Antony Blinken en Chine. Selon Washington, les deux parties ont l’intention de « discuter de l’importance de maintenir des lignes de communication ouvertes » ainsi qu’un certain nombre de questions bilatérales préoccupantes.

Le voyage historique intervient à un point bas dans les relations, avec Taiwan parmi les problèmes les plus controversés. La Chine considère l’île autonome comme faisant partie de son territoire souverain et a été irritée par les achats d’équipements militaires américains par Taipei.

De hauts responsables chinois ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils préféreraient une réunification pacifique avec Taiwan, mais n’ont pas exclu le recours à la force pour atteindre cet objectif.