Les États-Unis et la Belgique nommés parmi les hôtes de 6 courses de sprint F1 en 2023

Le Grand Prix des États-Unis sur le Circuit des Amériques à Austin, au Texas, et le célèbre circuit de Spa-Francorchamps en Belgique accueilleront leurs premières courses de sprint au calendrier de Formule 1 pour la saison prochaine.

La F1 s’était déjà engagée à doubler le nombre de sprints de trois à six et a confirmé les hôtes mercredi.

Les courses de sprint ont lieu le samedi avant le Grand Prix principal un jour plus tard. Les sprints se déroulent sur une distance plus courte et attribuent moins de points, et définissent également la grille pour la course du lendemain. Ils ont été crédités d’avoir rendu le week-end de course dans son ensemble plus attrayant pour les téléspectateurs depuis qu’ils ont été testés pour la première fois en 2021. Les qualifications se déroulent du samedi au vendredi lorsqu’un sprint est au programme.

Outre Austin et Spa, les autres sprints de la saison prochaine auront lieu au Grand Prix d’Azerbaïdjan, au Grand Prix d’Autriche, au Grand Prix du Qatar et au Grand Prix du Brésil. Parmi ceux-ci, l’Autriche et le Brésil ont accueilli deux des trois sprints en 2022, et le Brésil a également été l’hôte de l’essai initial de 2021.

