L’administration sortante du président américain Donald Trump a lancé jeudi une salve tardive contre les Nations Unies en votant contre son budget, citant des désaccords sur Israël et l’Iran, mais elle n’a trouvé pratiquement aucun soutien international.

Seul Israël a voté avec les États-Unis, avec 167 pays favorables, alors que l’Assemblée générale a clôturé l’année en approuvant le budget de l’ONU de 3,231 milliards de dollars pour 2021.

Kelly Craft, l’ambassadeur des États-Unis aux Nations Unies, a émis des objections selon lesquelles le budget financerait un événement du 20e anniversaire de la conférence des Nations Unies sur le racisme de 2001 à Durban, en Afrique du Sud, où les États-Unis sont sortis en solidarité avec Israël pour ce qu’il disait être une fixation des pays à majorité musulmane contre l’Etat juif.

Les États-Unis, le plus grand bailleur de fonds de l’ONU, « ont appelé à ce vote pour indiquer clairement que nous respectons nos principes, défendons ce qui est juste et n’acceptons jamais le consensus au nom du consensus », a déclaré Mme Craft à l’Assemblée générale.

« Vingt ans plus tard, il ne reste plus rien dans la Déclaration de Durban à célébrer ou à approuver. Elle est empoisonnée par l’antisémitisme et les préjugés anti-israéliens », a-t-elle déclaré.

L’ambassadeur d’Israël auprès de l’ONU, Gilad Erdan, a déclaré que la conférence de Durban « deviendra une autre réunion diabolisant l’Etat juif – elle sera utilisée une fois de plus pour nous calomnier et lancer de fausses accusations de racisme contre l’autodétermination juive. »

L’Assemblée générale a approuvé séparément une résolution appuyant les efforts de suivi de la conférence de Durban.

Cette résolution a été adoptée 106-14 avec 44 abstentions. Les États-Unis et Israël ont été rejoints pour voter non par les puissances occidentales, notamment la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne.

Mme Craft s’est également plainte du fait que les États-Unis n’ont reçu pratiquement aucun soutien de l’organe mondial en septembre lorsqu’ils ont déclaré que les sanctions de l’ONU contre l’Iran étaient revenues en vigueur.

L’administration Trump a déclaré qu’elle déclenchait des sanctions de l’ONU en raison de violations présumées par l’Iran d’un accord nucléaire négocié par l’ancien président Barack Obama, mais même les alliés américains se sont moqués de l’argument selon lequel Washington restait un participant à un accord que Trump avait fortement rejeté.

« Les États-Unis n’ont pas besoin d’une section d’encouragement pour valider leur boussole morale », a déclaré Mme Craft.

« Nous ne trouvons pas de réconfort sur la base du nombre de nations votant avec nous, en particulier lorsque la majorité se trouve dans une position inconfortable de souscrire au terrorisme, au chaos et aux conflits. »

Mme Craft a déclaré que le vote des États-Unis ne modifierait pas sa contribution de l’ONU, y compris 25% des dépenses de maintien de la paix et quelque 9 milliards de dollars par an d’aide humanitaire acheminée par l’ONU.

Le président élu Joe Biden devrait rechercher une relation plus coopérative avec l’ONU, y compris l’arrêt d’une sortie des États-Unis de l’Organisation mondiale de la santé, ce que M. Trump a reproché à ne pas faire plus pour arrêter Covid-19.