Les États-Unis et Israël sont en désaccord sur la proposition de cessez-le-feu au Liban. Ce qui s’est passé?

Une proposition de cessez-le-feu de 21 jours visant à mettre fin au conflit au Liban est devenue le dernier point chaud dans les relations tendues entre l’administration Biden et Israël après que le Premier ministre du pays, Benjamin Netanyahu, a catégoriquement rejeté les termes de la proposition jeudi.

Alors que le Premier ministre s’envolait pour New York avant son discours de vendredi à la réunion annuelle de haut niveau des Nations Unies, son bureau a publié un communiqué affirmant qu’il « n’avait même pas répondu » à la proposition avancée par les États-Unis et la France, et qu’il avait ordonné à l’armée israélienne de continuer à lutter contre le groupe militant libanais Hezbollah « avec toute la force ».

Le rejet de Netanyahu est intervenu quelques heures seulement après que les responsables de la Maison Blanche ont salué une déclaration conjointe publiée par les États-Unis, l’Union européenne et six autres pays approuvant le plan de trêve de 21 jours, une étape saluée comme une « avancée importante ».

Le président Joe Biden s’exprime lors de l’Assemblée générale des Nations Unies (AGNU) au siège des Nations Unies le 24 septembre 2024 à New York. | Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’exprime lors d’une conférence de presse à Jérusalem, le 2 septembre 2024. Michael M.Santiago/Getty Images | Ohad Zwigenberg, Piscine via AFP via Getty Images

Washington a déclaré qu’Israël avait été consulté avant la publication de la déclaration commune, mais a eu du mal à expliquer cette apparente divergence.

« Nous n’aurions pas travaillé sur cette déclaration de la manière dont nous l’avons fait. Nous ne l’aurions pas publiée quand et comment nous l’avons fait si elle n’avait pas été étayée par les conversations que nous avons eues hier avec de hauts responsables israéliens », a déclaré le Conseil de sécurité nationale. a déclaré jeudi le porte-parole John Kirby.

Mais en coulisses, plusieurs responsables américains familiers avec les négociations ont déclaré à ABC News qu’ils considéraient toujours que la signature d’une trêve par Israël était une bataille difficile.

Israël considère une pause comme bénéfique au Hezbollah car elle pourrait lui permettre de se regrouper et de riposter contre Israël à la suite des attaques contre le système de communication du groupe militant la semaine dernière largement attribuées à Israël, selon les responsables.

Ils affirment que le gouvernement israélien considère également qu’une trêve, quelle qu’elle soit, va à l’encontre de son objectif principal, qui est de permettre aux personnes déplacées des zones proches de sa frontière nord de rentrer chez elles le plus rapidement possible.

De la fumée s’échappe du site d’une frappe aérienne israélienne qui a visé la banlieue sud de Beyrouth, le 26 septembre 2024. AFP via Getty Images

Le représentant permanent d’Israël auprès de l’ONU, Danny Danon, a déclaré mercredi aux journalistes qu’Israël préférerait mettre fin à son conflit avec le Hezbollah par la diplomatie, mais que « s’il ne parvient pas à ramener nos résidents dans leurs maisons, alors nous utiliserons tous les moyens à notre disposition ». « .

« Nous sommes très honnêtes à ce sujet », a déclaré Danon, ajoutant qu’il pensait que les médiateurs « savaient exactement ce que nous voulons ».

La dernière rupture entre les États-Unis et Israël semble sur le point d’ajouter une tension supplémentaire à ce qui était déjà attendu comme un discours controversé de Netanyahu à l’ONU vendredi.

Le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a averti mercredi le Conseil de sécurité de l’ONU que « l’enfer se déchaîne au Liban ».

L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés a ajouté jeudi qu’en seulement 72 heures, plus de 90 000 personnes avaient été déplacées au Liban.

Peu après l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, le Hezbollah – une organisation terroriste désignée par les États-Unis – a commencé à tirer des roquettes à travers la frontière libanaise avec Israël. Le conflit de faible ampleur s’est poursuivi pendant près d’un an, menaçant à plusieurs reprises de s’intensifier avant qu’Israël n’intensifie sa campagne militaire au début du mois.