Les États-Unis et Israël renforcent leurs liens et discutent de nouvelles offensives terrestres à Gaza

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré jeudi à Jérusalem que « tant que l’Amérique existera », le pays soutiendra Israël alors qu’il répond avec force à l’attaque choquante du Hamas de la semaine dernière et envisage une opération terrestre à Gaza.

Blinken a détaillé une partie du soutien américain jusqu’à présent, notamment la collaboration avec Israël pour tenter d’obtenir la libération des otages pris par le groupe militant palestinien ces derniers jours. Des dizaines d’avions se dirigent vers des bases militaires américaines autour du Moyen-Orient, et un deuxième navire de guerre part vendredi de Virginie pour la Méditerranée orientale. Les forces d’opérations spéciales aident l’armée israélienne en matière de planification et de renseignement.

« Vous êtes peut-être assez forts pour vous défendre, mais tant que l’Amérique existera, vous n’aurez jamais à le faire », a déclaré Blinken. « Nous serons toujours là à vos côtés. »

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a remercié Blinken pour le soutien américain et a comparé le Hamas au groupe État islamique.

« Tout comme l’EI a été écrasé, le Hamas sera écrasé », a-t-il déclaré.

Mais Blinken a également souligné que toutes les précautions devaient être prises pour éviter des pertes civiles dans les combats à venir.

« Nous, démocraties, nous distinguons des terroristes en luttant pour des normes différentes, même lorsque cela est difficile », a-t-il déclaré.

Le lieutenant-colonel Richard Hecht, porte-parole de l’armée israélienne, a déclaré jeudi aux journalistes que les forces « se préparent à une manœuvre terrestre si cela est décidé » à Gaza, qui est contrôlée par le Hamas. Une offensive terrestre à Gaza, la première depuis la guerre de 2014, entraînerait probablement des pertes encore plus importantes des deux côtés dans des combats brutaux de maison en maison.

La guerre a été déclenchée par une attaque sanglante et de grande envergure du Hamas en Israël. L’attaque et la réponse ont jusqu’à présent coûté la vie à au moins 2 700 Israéliens, Palestiniens et citoyens d’autres pays, dont le Canada. Blinken a déclaré que 25 Américains auraient été tués.

Jusqu’à présent, Israël a répondu par des attaques aériennes à Gaza. Les Palestiniens qui n’ont pas fui y ont passé la nuit dans l’obscurité totale, entourés des ruines des quartiers pulvérisés.

Les groupes humanitaires internationaux ont averti que le nombre de décès à Gaza pourrait s’accélérer alors que le territoire manque de fournitures dans un contexte de blocus israélien.

L’armée israélienne a déclaré que plus de 1 300 personnes, dont 222 soldats, avaient été tuées en Israël.

Le risque d’une guerre plus large est devenu évident mercredi après que le groupe militant libanais Hezbollah, soutenu par l’Iran, a tiré des missiles antichar sur une position militaire israélienne et a affirmé avoir tué et blessé des soldats.

Israël cible les dirigeants du Hamas

Israël affirme qu’environ 1 500 militants du Hamas ont été tués en Israël et que des centaines de morts à Gaza sont des membres du Hamas.

L’armée israélienne a déclaré que des frappes nocturnes avaient visé les forces d’élite du Hamas à Nukhba, y compris les centres de commandement utilisés par les combattants qui ont attaqué Israël samedi, et la maison d’un haut responsable naval du Hamas qui, selon elle, était utilisée pour stocker des armes non précisées.

Le ministère de l’Intérieur, dirigé par le Hamas, a déclaré que les frappes israéliennes avaient démoli deux maisons à plusieurs étages au-dessus des habitants sans avertissement, tuant et blessant « un grand nombre » de personnes, principalement des civils. Le Hamas a menacé de tuer des otages israéliens si Israël frappait des civils palestiniens sans avertissement.

Les militants de Gaza détiennent environ 150 personnes prises en otage par Israël – des soldats, des hommes, des femmes, des enfants et des personnes âgées – et ont tiré des milliers de roquettes sur Israël au cours des cinq derniers jours.

Israël a interrompu l’entrée de nourriture, d’eau, de carburant et de médicaments à Gaza. Mardi, la seule centrale électrique de Gaza est tombée en panne de carburant et a fermé ses portes, ne laissant que des lampes alimentées par des générateurs privés dispersés.

Un haut responsable du Comité international de la Croix-Rouge a averti que le manque d’électricité pourrait paralyser les hôpitaux, tout en appelant le Hamas à libérer les otages.

« À mesure que Gaza perd l’électricité, les hôpitaux perdent le courant, ce qui met en danger les nouveau-nés placés dans des incubateurs et les patients âgés sous oxygène. La dialyse rénale s’arrête et les radiographies ne peuvent plus être prises », a déclaré Fabrizio Carboni, directeur régional du CICR. « Sans électricité, les hôpitaux risquent de se transformer en morgues. »

Des réservistes arriveront du monde entier

En Israël, le chef de l’opposition Benny Gantz, ancien ministre de la Défense et opposant politique de Netanyahu, a rejoint un nouveau cabinet en temps de guerre à un moment où l’armée israélienne semble de plus en plus susceptible de lancer une offensive terrestre sur Gaza.

Israël a mobilisé 360 000 réservistes, massé des forces supplémentaires près de Gaza et évacué des dizaines de milliers d’habitants des communautés voisines. La compagnie aérienne israélienne El Al Airlines a annoncé qu’elle opérerait ce samedi des vols depuis New York et la Thaïlande pour ramener des réservistes, la première fois en 40 ans qu’elle volerait pendant le sabbat juif.

Des unités d'artillerie des Forces de défense israéliennes ont tiré des obus vers Gaza mercredi, près de Netivot, en Israël.

Le gouvernement israélien est sous pression pour renverser le Hamas après que ses militants ont franchi samedi une barrière frontalière et massacré des centaines d’Israéliens dans leurs maisons, dans les rues et lors d’un festival de musique en plein air. Au moins 1 200 Israéliens ont été tués.

Les frappes aériennes israéliennes de plus en plus destructrices à Gaza ont rasé des pâtés de maisons entiers et laissé un nombre indéterminé de corps sous les décombres. Une offensive terrestre à Gaza, dont les 2,3 millions d’habitants sont densément entassés sur une bande de terre longue de seulement 40 kilomètres, entraînerait probablement une augmentation du nombre de victimes des deux côtés.

Le passage de l’Egypte toujours inaccessible

L’ONU a déclaré mercredi soir que le nombre de personnes déplacées par les frappes aériennes avait grimpé de 30 pour cent en 24 heures, pour atteindre 339 000, dont les deux tiers se pressaient dans les écoles de l’ONU. D’autres ont cherché refuge dans le nombre croissant de quartiers sûrs.

Le gouvernement égyptien a rejeté une proposition américaine visant à permettre aux Palestiniens fuyant les bombardements israéliens de quitter Gaza, a déclaré jeudi un haut responsable égyptien, s’exprimant sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à parler aux médias.

L’Égypte estime que les Palestiniens quittant Gaza par le terminal de Rafah nuiraient à la cause palestinienne, et ses médias officiels ont rapporté que l’offensive israélienne fait partie d’un plan visant à vider l’enclave.

Le système de santé est sur le point de s’effondrer, selon un chirurgien

Le nombre de morts à Gaza s’est élevé à plus de 1 400 jeudi, a indiqué le ministère palestinien de la Santé, dont 447 enfants.

Le plus grand hôpital de la bande de Gaza, Al-Shifa, ne dispose que de suffisamment de carburant pour maintenir l’électricité pendant trois jours, a déclaré Matthias Kannes, responsable de Médecins sans frontières basé à Gaza. Le groupe a déclaré que les deux hôpitaux qu’il gère à Gaza manquaient de matériel chirurgical, d’antibiotiques, de carburant et d’autres fournitures.

Ghassan Abu Sitta, chirurgien reconstructeur à al-Shifa, a déclaré qu’il avait 50 patients en attente d’aller en salle d’opération.

De la fumée s'échappe jeudi lors des frappes aériennes israéliennes dans la ville de Gaza.

« Nous avons déjà dépassé la capacité du système à faire face », a-t-il déclaré. Le système de santé « a encore une semaine avant de s’effondrer, et pas seulement à cause du diesel. Tous les approvisionnements sont à court ».

Le Croissant-Rouge palestinien a déclaré que les générateurs des autres hôpitaux seraient à court d’ici cinq jours. Les bâtiments résidentiels, incapables de stocker autant de diesel, sombreront probablement dans l’obscurité plus tôt.

Des colons israéliens attaquent un village de Cisjordanie

Dans une nouvelle tactique, Israël avertit les civils d’évacuer des quartiers entiers de Gaza, plutôt que de se limiter à des bâtiments individuels, puis rase de vastes étendues lors de vagues de frappes aériennes.

Malgré les avertissements d’évacuation, les Palestiniens affirment que certains sont incapables de s’échapper ou n’ont nulle part où aller, et que des familles entières ont été écrasées sous les décombres.

D’autres fois, les grèves surviennent sans préavis, disent les survivants.

« Il n’y a eu aucun avertissement ni quoi que ce soit », a déclaré Hashem Abu Manea, 58 ans, qui a perdu sa fille de 15 ans, Joanna, lorsqu’une frappe a détruit mardi soir sa maison dans la ville de Gaza.

Une femme réagit alors que les personnes en deuil assistent jeudi aux funérailles des Palestiniens tués dans des affrontements avec des colons israéliens, près de Naplouse, en Cisjordanie. (Ammar Awad/Reuters)

En Cisjordanie, des colons israéliens ont attaqué un village au sud de Naplouse, ouvrant le feu sur des Palestiniens et tuant trois personnes, a indiqué le ministère de la Santé du territoire. Plus de deux douzaines de Palestiniens sont morts dans les combats en Cisjordanie depuis le week-end.