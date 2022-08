Les États-Unis et Israël organisent un exercice naval conjoint

Les forces américaines et israéliennes ont entamé un exercice maritime de quatre jours en mer Rouge dans un contexte de tensions croissantes avec l’Iran

Les marines américaine et israélienne ont lancé un exercice conjoint de quatre jours, forant ensemble dans la mer Rouge au milieu des inquiétudes croissantes concernant les menaces posées par les forces maritimes iraniennes.

L’exercice conjoint a commencé lundi et se poursuivra jusqu’à jeudi, selon un communiqué de la 5e flotte américaine, basée à Bahreïn dans le golfe Persique. L’exercice portera sur “planification de mission, interdiction maritime et autres exercices en mer”, dit la 5e Flotte.

Forces de défense israéliennes (FDI) confirmé les manœuvres conjointes, affirmant que son navire lance-missiles INS Keshet et sa corvette INS Eilat participeront à diverses missions aux côtés de navires de guerre américains et d’un ravitailleur en carburant. Les navires de la marine américaine impliqués dans l’exercice comprennent le destroyer lance-missiles USS Nitze, le navire de base mobile USS Lewis B. Puller et le cargo USNS Matthew Perry.

Les forces navales d’Israël et des États-Unis ont commencé un exercice maritime de quatre jours en mer Rouge, le 1er août. Lire la suite ⬇️https://t.co/sdOq1dReIf pic.twitter.com/zXK9DkICnB – Commandement central des forces navales américaines / 5e flotte américaine (@US5thFleet) 1 août 2022

Les forces navales américaines et israéliennes ont organisé plusieurs exercices conjoints cette année, et Israël a participé à un exercice en mer Rouge en novembre dernier qui était dirigé par la 5e flotte et comprenait également les Émirats arabes unis et Bahreïn. Tsahal a déclaré que l’exercice de novembre était une réponse aux attaques iraniennes contre des navires israéliens.

Lire la suite La marine américaine s’est frottée aux engins d’attaque rapide iraniens – rapport

Le dernier exercice intervient après que le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a averti que l’activité navale iranienne dans la région était au plus haut niveau depuis des années. “La présence des forces militaires iraniennes en mer Rouge ces derniers mois est la plus importante depuis une décennie”, a-t-il ajouté. dit-il le mois dernier. “C’est une menace directe pour le commerce, l’énergie et l’économie mondiale.”

En juin, deux navires de la marine américaine ont affronté trois engins d’attaque rapide iraniens dans le détroit d’Ormuz. La 5e flotte a accusé les hors-bords iraniens d’interagir avec les navires américains “d’une manière dangereuse et non professionnelle.”