Les États-Unis et Israël lancent un exercice militaire à grande échelle dans une démonstration de force régionale

JERUSALEM – Le Commandement central américain (CENTCOM) et les Forces de défense israéliennes (FDI) organisent cette semaine un exercice militaire massif en Israël. Ces exercices seraient la plus importante démonstration de force bilatérale entre les deux nations à ce jour.

« Juniper Oak est un exercice interarmées interarmées combiné qui améliore notre interopérabilité sur terre, dans les airs, en mer, dans l’espace et dans le cyberespace avec nos partenaires, améliore notre capacité à répondre aux imprévus et souligne notre engagement envers le Moyen-Orient. Est.” Le général Michael “Erik” Kurilla, commandant du CENTCOM, a déclaré dans un communiqué.

Le communiqué poursuit : “Ces types d’exercices – que CENTCOM mène régulièrement avec nos partenaires – développent l’interopérabilité entre les forces militaires, augmentent les capacités militaires et sont importants pour la sécurité et la stabilité de la région. Les leçons apprises au cours de ces exercices sont exportables à notre partenaires de toute la région. »

Un nouveau rapport de Ryan Brobst, analyste de recherche au Centre sur le pouvoir militaire et politique des FDD, a déclaré : « L’administration Biden veut que Téhéran comprenne que les États-Unis ont à la fois les moyens militaires et la volonté politique de se tenir aux côtés d’Israël, de garantir les intérêts américains dans la région, et mener avec succès des frappes à grande échelle si nécessaire. »

Le rapport des FDD a déclaré que l’exercice était important et a noté: “La portée, la complexité et la taille de cet exercice devraient rassurer les Israéliens, les Américains et leurs partenaires régionaux, tout en faisant réfléchir les adversaires à deux fois avant de lancer une agression.”

Le CENTCOM a déclaré que les États-Unis avaient fourni environ 6 400 personnes, dont environ 450 à 500 militaires américains s’entraînant dans jusqu’à 10 bases en Israël, la plupart opérant en mer sur six navires américains, dont le groupe de frappe du porte-avions USS George HW Bush.

Les Israéliens ont déployé plus de 1 000 soldats et officiers, six navires et un nombre important d’avions, dont des F-35I, des F-16, des F-15, des avions de reconnaissance G550, des avions de ravitaillement B707, des drones et des hélicoptères.

Plus tôt mercredi, l’un des moments forts de l’exercice a eu lieu lorsque 100 tonnes de bombes pénétrant dans un bunker sont tombées en peu de temps dans une zone désignée du sud d’Israël, qui a été signalée par la Douzième chaîne d’Israël pour imiter une “installation nucléaire iranienne”. Les forces ont également pratiqué une sortie rapide pour minimiser les menaces potentielles du sol pour les pilotes israéliens.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, ainsi que le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant et le chef d’état-major de Tsahal, le lieutenant-général Herzi Halevi, ont rendu visite au commandement et contrôle de l’IAF pour assister aux divers exercices conjoints.

« L’exercice démontre le partenariat stratégique indiscutable entre Israël et les États-Unis, et constitue une nouvelle étape dans la construction de la puissance militaire israélienne », a déclaré Netanyahu. “Israël se défendra toujours tout seul, mais se félicite bien sûr de l’intensification de la coopération avec notre grand allié.”

Israël a rejoint le CENTCOM en septembre 2021 après des années de participation au Commandement européen, ce qui a amélioré la communication et la coordination entre Israël et les autres alliés américains dans la région dans la lutte contre l’Iran, principalement les armées arabes, à la suite des accords d’Abraham.

La semaine dernière, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a souligné l’engagement américain crucial dans la lutte contre les ambitions nucléaires de l’Iran lors d’une rencontre avec le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan.

“Nos entretiens ont porté sur les défis sécuritaires régionaux, en particulier l’Iran, ainsi que sur les moyens de coopération entre nous contre cette menace commune”, a noté le Premier ministre.

“J’ai été impressionné par le désir sincère et mutuel de parvenir à un accord sur cette question, qui est d’une importance décisive pour la sécurité de l’Etat”, a expliqué Netanyahu.

