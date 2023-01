Les États-Unis et Israël lancent le plus grand exercice militaire jamais réalisé malgré les inquiétudes suscitées par le gouvernement de Netanyahu

CNN

Les États-Unis et Israël ont lancé lundi leur plus grand exercice militaire conjoint jamais organisé, envoyant un signal clair à l’Iran et soulignant la force de leur alliance malgré les inquiétudes suscitées par la composition du nouveau gouvernement israélien, qui comprend des partis ultra-nationalistes et ultra-religieux.

L’exercice de tir réel, nommé Juniper Oak, comprendra 100 avions américains avec des chasseurs, des bombardiers et des avions de ravitaillement volant aux côtés de 42 avions israéliens. Le groupe aéronaval du porte-avions USS George HW Bush participera également à l’exercice, qui couvrira tous les domaines de la guerre, y compris l’espace et la guerre électronique.

“Nous ne pouvons pas vraiment trouver un autre (exercice) qui s’en approche”, a déclaré un haut responsable de la défense américaine. Près de 6 500 militaires américains participeront à l’exercice, ainsi que plus de 1 100 militaires israéliens, a déclaré le responsable.

L’exercice intervient malgré les inquiétudes suscitées par la composition du nouveau gouvernement israélien dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui a nommé des ministres autrefois considérés comme étant à la frange nationaliste extrême de la politique israélienne, notamment le parti d’extrême droite Otzma Yehudit et le parti Noam, qui s’oppose à Droits LGBTQ.

Le responsable américain a reconnu la possibilité de désaccords avec le gouvernement naissant, mais a souligné l’engagement bipartite non négociable envers Israël.

“L’engagement de sécurité que nous avons envers Israël est indépendant des personnalités particulières et du gouvernement particulier”, a déclaré le responsable américain.

En décembre, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que le gouvernement israélien serait évalué sur ses “politiques et procédures, plutôt que sur des personnalités individuelles”.

L’exercice intervient alors que les tensions entre les États-Unis et l’Iran restent élevées. L’administration Biden a introduit des sanctions contre Téhéran à la suite d’une répression brutale des manifestations dans le pays qui ont vu des manifestants exécutés. Les négociations pour un nouvel accord sur le nucléaire sont également au point mort.

Netanyahu a toujours adopté une position intransigeante envers l’Iran, promettant lors de la prestation de serment de son nouveau gouvernement de « contrecarrer les efforts de l’Iran pour obtenir des armes nucléaires ». Pas plus tard que dimanche, Netanyahu a déclaré que les États-Unis et Israël tiendraient des réunions sur l’Iran dans les semaines à venir, à la suite d’une visite du conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan.

“J’ai été impressionné par le désir sincère et mutuel de parvenir à un accord sur cette question”, a déclaré Netanyahu lors de la réunion.

L’exercice, qui marque une augmentation majeure de la coopération entre les militaires américains et israéliens, s’est déroulé rapidement, a déclaré le responsable, en particulier pour quelque chose de cette ampleur. Normalement, un exercice aussi vaste impliquant autant de forces différentes prendrait un an ou plus de planification, mais son exercice s’est déroulé en deux mois, a déclaré le responsable. La planification a commencé sous le précédent gouvernement israélien de Yair Lapid et s’est terminée sous l’actuel.

Le Commandement central américain dirigera l’exercice. Israël a été transféré dans la zone de responsabilité du Commandement central en septembre 2021 à la suite de l’annonce du changement vers la fin de l’administration Trump. Malgré le changement et les liens naissants entre Israël et les pays arabes du Golfe, aucun de ces pays ne participera à l’exercice. Au lieu de cela, le responsable américain a déclaré qu’il en serait informé après sa conclusion plus tard dans la semaine.

“Ces types d’exercices – que CENTCOM mène régulièrement avec nos partenaires – développent l’interopérabilité entre les forces militaires, augmentent les capacités militaires et sont importants pour la sécurité et la stabilité de la région”, a déclaré le général Michael Erik Kurilla, commandant du Commandement central américain, dans un rapport. “Les leçons apprises au cours de ces exercices sont exportables vers nos partenaires dans toute la région.”

Un précédent exercice militaire américano-israélien organisé fin novembre a été décrit par l’armée israélienne, les Forces de défense israéliennes (FDI), comme une simulation d’un “scénario opérationnel à longue portée et de vols longue distance”, comprenant une “campagne contre des vols lointains”. pays », une référence à peine voilée à l’Iran.

Le responsable américain a souligné que cet exercice n’était pas destiné à être une simulation d’une attaque contre les installations nucléaires de l’Iran, mais le responsable a reconnu que l’Iran observerait et prendrait note.

“Je pense que cette ampleur de l’exercice est pertinente pour toute une gamme de scénarios, et l’Iran peut en tirer certaines conclusions”, a déclaré le responsable. “Cela ne me surprendrait pas si l’Iran, vous savez, voit l’ampleur et la nature de ces activités et comprend ce que nous sommes capables de faire tous les deux.”

Bien que l’administration Biden ait favorisé une solution diplomatique à l’avancement du programme nucléaire iranien, les négociations sur la relance de l’accord sur le nucléaire iranien, officiellement connu sous le nom de Plan d’action global conjoint (JCPOA), sont au point mort. La répression violente de l’Iran contre les manifestations nationales et sa fourniture de drones suicides à l’armée russe ont rendu les perspectives de relance de l’accord encore plus lointaines.

Israël, qui s’opposait avec véhémence à un retour au JCPOA, a fait pression pour une position américaine plus agressive envers l’Iran et a promis d’agir contre les forces iraniennes dans la région. Les États-Unis ont promis à plusieurs reprises sous les administrations démocrate et républicaine que l’Iran ne serait pas autorisé à acquérir des armes nucléaires.

“Nous préférerions un résultat diplomatique”, a déclaré le responsable américain, “mais nous avons d’autres capacités, si nécessaire”.

L’exercice intervient également alors que le Pentagone détourne son attention du Moyen-Orient et de l’Asie centrale. La stratégie de défense nationale identifie la Chine comme le défi de l’avenir, tout en faisant face aux menaces posées par la Russie. La conséquence a été un déclin spectaculaire de l’empreinte militaire américaine dans le commandement central. Les États-Unis ont actuellement environ 35 000 soldats dans la région, bien loin d’il y a une décennie et demie, lorsque les États-Unis avaient près de 200 000 soldats rien qu’en Irak et en Afghanistan.

Mais cet exercice vise à montrer la capacité des États-Unis à déplacer des forces importantes dans la région en peu de temps.

“Nous avons toujours la capacité excédentaire pour pouvoir nous adapter à un autre domaine de responsabilité hautement prioritaire et mener un exercice de cette ampleur”, a déclaré le haut responsable américain de la défense.